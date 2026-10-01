Adela Popescu, despre gestionarea finanțelor: „Dacă eu îmi doresc ceva, îmi voi lua”

Adela Popescu a vorbit deschis despre felul în care ea și soțul său, Radu Vâlcan, își gestionează banii și despre obiceiurile lor de consum. Deși ar putea părea că duc o viață luxoasă, vedeta spune că este atentă la cheltuieli, caută oferte și face economii, fără să țină evidența banilor în tabele Excel. În cadrul podcastului „Salvat de clopoțel”, aceasta a mărturisit că nu este obsedată de bani și că, dacă ar pierde întreaga avere, ar avea încredere că ar putea să o câștige din nou.

Adela Popescu, sinceră despre banii din familie Foto: arhiva Click!

Vedeta a explicat că ea și soțul său sunt oameni cu picioarele pe pământ, chiar dacă publicul și-ar putea imagina că stilul lor de viață este unul extravagant. Cei doi fac cumpărături la supermarket, compară prețurile și aleg variante avantajoase, inclusiv atunci când vine vorba despre călătorii.

„Stau bine cu gestionarea finanțelor. Dar să-ți spun de ce. Nu lucrăm în Excel-uri, nici eu, nici Radu, dar suntem niște oameni cu picioarele pe pământ. Adică... Tu ți-ai imagina probabil că viața noastră este foarte luxury (luxoasă – n.r.), așa.

Noi facem cumpărături la supermarket, căutăm prețuri. Căutăm produse bune, dar ne uităm și la prețuri. Facem cumpărături mai multe ca să fie mai convenabile. Când căutăm, alegem biletele de avion cele mai ieftine, chiar dacă uneori orarul nu e cel mai bun. Ne întoarcem din Thailanda pe 31, că e mai ieftin decât pe 3. Suntem niște oameni care, cum să zic, fac economii, dar nu fac economii cu Excel-ul. Dacă eu îmi doresc ceva, îmi voi lua. Însă, nu-mi doresc foarte des lucruri.

„Nu am avut niciodată conștiința banilor, la modul obsesiv”

Nu intru într-un magazin și zic: «Mi-a plăcut rochia aia, indiferent cât costă, eu mi-o iau». Nu! Stați un pic, «Cât costă?». Dar, într-o lună intră la reduceri, ce sens are să o iau acum?”, a povestit Adela Popescu în podcastul „Salvat de clopoțel”.

Actrița a recunoscut că nu este genul de persoană care să fie preocupată în permanență de situația financiară. Mai mult, spune că este dispusă să împrumute bani și că nu consideră pierderea averii drept un eveniment care ar putea să o doboare definitiv. Încrederea în propriile capacități o face să privească lucrurile cu optimism.

„În schimb, sunt un om care împrumută bani, care nu a avut niciodată conștiința banilor, la modul obsesiv. Simt că dacă aș pierde toți banii acum, Doamne ferește, nu ăsta ar fi lucrul care m-ar doborî. Sunt oameni pe care asta i-ar doborî definitiv, de tot, și nu s-ar mai ridica. Ei bine, eu nu. Eu aș ști că îi voi face la loc”, a mai declarat vedeta.