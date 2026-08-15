 „De când fac asta, cheltui mai conștient”. Trucurile românilor pentru a economisi bani lunar
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„De când fac asta, cheltui mai conștient”. Trucurile românilor pentru a economisi bani lunar

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Cum prețurile au crescut constant, iar veniturile multor români nu țin pasul cu cheltuielile, tot mai multe persoane caută soluții pentru a reuși să pună bani deoparte în fiecare lună. Un astfel de subiect a stârnit interes și pe Reddit, unde un român stabilit în Spania de 12 ani a cerut sfaturi de la cei din comunitate.

Pușculiță. Foto: Pixabay
Pușculiță. Foto: Pixabay

Internautul se gândește serios să revină în România și a vrut să afle cum își gestionează românii banii în viața de zi cu zi și ce metode folosesc pentru a economisi. Acesta a explicat că își urmărește atent toate cheltuielile, pe categorii, pentru a ști exact unde ajung banii și unde poate face ajustări.

Cum reușesc românii să economisească bani? 

Metoda l-a ajutat să devină mai atent la modul în care cheltuie, însă este curios să descopere și alte strategii prin care ar putea economisi lunar.

„Care sunt cele mai bune trucuri sau obiceiuri ale voastre pentru a economisi lunar?

Salut tuturor! Sunt curioasă: care sunt cele mai bune sfaturi, obiceiuri sau mici trucuri pe care le folosiți ca să economisiți bani în fiecare lună în România? Locuiesc în Spania de 12 ani și mă gândesc serios să mă mut înapoi în România. Unul dintre hobby-urile mele preferate este să economisesc, așa că mă întrebam cum se descurcă în viața de zi cu zi românul.

Poate fi orice: metode de a reduce facturile, aplicații utile, strategii de cumpărături, obiceiuri zilnice care fac diferența pe termen lung, ce nu mai cumpărați deloc și v-ați dat seama că nu vă lipsește etc.

Încep eu: eu urmăresc absolut toate cheltuielile într-un tabel, pe categorii, ca să văd exact unde se duc banii și unde pot face o schimbare. De când fac asta, cheltui mai conștient și evit «scurgerile» mici, dar constante.

Mulțumesc anticipat!”, începe întrebarea care a stârnit reacții pe Reddit. 

„Nu cumpăra niciodată ceva scump din impuls”

Primul răspuns nu a întârziat să apară și a venit din partea unui utilizator care recomandă, înainte de toate, creșterea veniturilor. Fie că este vorba despre un salariu mai mare, fie despre o activitate care poate genera un venit pasiv, orice sursă suplimentară de bani poate face diferența. În plus, acesta îi recomandă să evite cumpărăturile impulsive și să se gândească bine înainte de a face o achiziție costisitoare.

„Metoda mea favorită de a economisi este: mărește-ți veniturile. Fie că e o mărire de salariu, niște investiții în stocks care cresc sau orice venit pasiv.

Apoi, nu cumpăra niciodată ceva scump din impuls. Dacă vrei să-ți iei ceva scump, amână o săptămână, să vezi dacă mai ai nevoie.”

„Pui undeva o sumă de bani și te prefaci că nu există”

O altă recomandare primită de internaut este ca, imediat după ce primește salariul, să pună deoparte o parte din bani și să nu se mai atingă de suma respectivă. În acest fel, economisirea devine un obicei lunar, iar banii pot fi folosiți ulterior pentru vacanțe sau pentru situații neprevăzute.

„Primul lucru pe care-l faci după ce îți intră salariul: aloci o parte din el în economii și nu te mai atingi de banii respectivi (cont de economii/depozit la termen/bursă/titluri de stat/aur etc.).”

„+1 la asta. Pui undeva o sumă de bani și te prefaci că nu există, ca banii cu care ai rămas să fie singurii. Lună de lună se strânge ceva pentru vacanță sau urgențe.”

„Lista” de sugestii pentru a economisi 

Un alt internaut a venit cu o listă amplă de sfaturi care le-ar putea fi de ajutor românilor care își doresc să economisească. Printre recomandările sale se numără reducerea meselor luate în oraș, renunțarea la cumpărăturile inutile, limitarea abonamentelor de streaming și pregătirea meselor acasă. De asemenea, acesta îi sfătuiește pe cei care vor să economisească să renunțe la cheltuielile zilnice pentru cafea și alte produse cumpărate din mers, dar și la fumat.

„În nicio ordine specifică:

  • nu mai mânca în oraș decât dacă e absolut necesar (ești efectiv ruptă de oboseală și nu mai poți găti și nu ai leftovers din ziua precedentă);
  • nu lua haine inutil dacă ai deja o garderobă cu haine ok. Nu, nimănui nu-i pasă că ai mai luat o dată rochia aia la job acum 2 săptămâni;
  • renunță la cele 50 de abonamente lunare de streaming; internet fix, mobil și un streaming service e suficient;
  • gătește mult acasă, if you can;
  • nu mai lua cafele de pe drum, bea la birou sau ia-ți cafeaua în termos;
  • fumezi? Nasol. Lasă-te!;
  • investește toți banii în bonds, real estate, ETF-uri diversificate;

Cu 500 de euro puși deoparte lunar și o dobândă medie de 7% în 20 de ani, o să ai aproape 250.000 de euro.”

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