 Tragedie în Bruxelles. Un pompier a murit, iar alte trei persoane au fost rănite după două explozii produse în centrul orașului
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Tragedie în Bruxelles. Un pompier a murit, iar alte trei persoane au fost rănite după două explozii produse în centrul orașului

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Un pompier și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost rănite în urma a două explozii produse vineri la o rețea de gaze, în apropierea Gării Centrale din Bruxelles. Incidentul a avut loc în timpul unor lucrări efectuate pentru repararea unei scurgeri de gaze.

Gara din Bruxelles / Foto: shutterstock
Gara din Bruxelles / Foto: shutterstock

Printre persoanele rănite se află un alt pompier și doi muncitori ai companiei Sibelga, operatorul public care gestionează furnizarea de energie electrică și gaze naturale în Belgia. În urma incidentului, aproximativ 100 de persoane au fost evacuate dintr-o clădire aflată în apropiere.

Informațiile despre victime au fost făcute publice de Serena Galeone, purtătoarea de cuvânt a companiei Sibelga, relatează The Brussels Times.

Conducta de gaze a fost perforată în timpul lucrărilor

Exploziile s-au produs în interiorul clădirii Conseil de résolution unique (CRU), o instituție bancară europeană. Incidentul a avut loc în timp ce erau efectuate lucrări pentru remedierea unei scurgeri.

În timpul intervenției, o conductă de gaze de joasă presiune a fost perforată accidental. Ulterior, în interiorul clădirii s-au produs cele două explozii, iar echipele de intervenție au fost mobilizate pentru gestionarea situației.

Accidentul s-a soldat cu moartea unui pompier. Un alt pompier și doi angajați ai Sibelga au fost răniți în urma exploziilor.

Incidentul a determinat și evacuarea unei clădiri din apropiere. Aproximativ 100 de persoane au fost scoase din imobil în urma celor două explozii produse în zona centrală a capitalei belgiene.

Un pompier a murit, iar trei persoane au fost rănite

Printre victimele accidentului se află doi pompieri. Unul dintre aceștia a murit, în timp ce celălalt a fost rănit. De asemenea, doi muncitori ai Sibelga au suferit răni în timpul incidentului.

Ministrul belgian al securității și internelor, Bernard Quintin, a transmis un mesaj după producerea exploziilor și și-a exprimat „profunda durere” pentru victime. Oficialul belgian a transmis, de asemenea, condoleanțe familiei pompierului care și-a pierdut viața.

Accidentul a avut loc într-o zonă importantă a Bruxelles-ului, în apropierea Gării Centrale. Exploziile au afectat și circulația mijloacelor de transport public din capitala belgiană.

Transportul public din Bruxelles, afectat de incident

În urma celor două explozii, compania de transport public din Bruxelles, STIB, a modificat traseele unor linii de tramvai și autobuz.

Măsurile au fost luate în contextul intervenției și al operațiunilor desfășurate în zona în care s-au produs exploziile. Incidentul a necesitat evacuarea persoanelor dintr-o clădire apropiată și intervenția echipelor specializate.

Exploziile au avut legătură cu lucrările efectuate la o conductă de gaze de joasă presiune, care a fost perforată accidental în timpul reparațiilor. În urma incidentului, bilanțul este de un pompier decedat și trei persoane rănite: un pompier și doi muncitori ai Sibelga.

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