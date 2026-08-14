Coșmar pentru pasagerii unui zbor Ryanair. Oamenii au leșinat și au vomitat după ce au stat blocați în avion

Pasagerii unui zbor operat de Ryanair au trecut prin momente îngrozitoare, după ce au fost blocați mai bine de o oră la bord. Temperatura a urcat extrem de mult, iar oamenii au început să se simtă tot mai rău.

Mai mulți pasageri Ryanair au leșinat și au vomitat din cauza căldurii, după ce au rămas blocați în aeronavă mai bine de o oră. Zborul a întârziat din cauza unei probleme tehnice, iar oamenii au stat fără aer condiționat. Ce spun martorii.

Coșmarul trăit de pasagerii unui zbor Ryanair

Totul s-a întâmplat pe timpul zborului cu numărul FR7268, de pe ruta Marta - Birmingham, Marea Britanie. Avionul trebuia să decoleze la 5.40 dimineața, însă reprezentanții Ryanair au susținut că „a fost întârziat chiar înainte de plecare din cauza unei probleme tehnice minore și, ulterior, amânat încă o dată după ce un pasager de la bord a semnalat că se simte rău”, conform nypost.com.

O tânără în vârstă de 16 ani, care călătorea cu mama și fratele ei, a declarat că primele probleme au început chiar înainte de îmbarcare. Pasagerii au fost nevoiți să petreacă 30 de minute într-un autobuz în care nu funcționa aerul condiționat. Ulterior, au fost transferați într-un altul, unde problemele cu sistemul de răcie au continuat.

Oamenii au leșinat și au vomitat

După ce au fost urcați în aeronavă, unii au devenit „extrem de agitați” din cauza căldurii și au început să se dezbrace. Tânăra de 16 ani susține că două persoane au leșinat, iar altele au vomitat din cauza temperaturilor ridicate. Atunci, ea a făcut un atac de panică.

Tot ea a menționat că personalul „nici măcar nu a oferit sticle de apă gratuite nimănui, nici măcar celor care se confruntau cu urgențe medicale”. Aerul condiționat a început să funcționeze după decolare.

„În urma unei inspecții a aeronavei de către ingineri, aceasta a fost autorizată să opereze, iar acest zbor a decolat din Malta la ora locală 19:00”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ryanair, conform sursei citate.

Concluziile în cazul pasagerului aspirat de geamul spart al unui avion Ryanair

Amintim cazul bărbatului care a fost aspirat de geamul spart al unei aeronave Ryanair în timpul zborului. Au apărut și primele concluzii ale anchetatorilor, care arată că probleme au apărut chiar la scurt timp după decolarea din Salonic.

Atunci echipajul a primit o alertă cu privire la anumite vibrații transmise de motor. Însoțitorii de zbor spun că au observat puțin fum, iar apoi l-au observat pe cetățeanul sârb care se lupta pentru viața lui, în timp ce atârna pe geamul spart.