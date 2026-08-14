MApN anunță că a mai găsit o dronă prăbușită, la Plauru. Este a doua descoperită vineri, 14 august, după cea din Munţii Măcinului

Ministerul Apărării Naționale a fost informat vineri, 14 august, despre identificarea unei drone în apropierea localității Plauru, din județul Tulcea. Obiectul a fost găsit în zonă, iar autoritățile au intervenit pentru a verifica situația și pentru a securiza locul.

O echipă de specialiști din cadrul MApN s-a deplasat la fața locului după ce autoritățile au fost informate despre drona descoperită. Militarii au identificat obiectul, după care au delimitat și securizat perimetrul.

„O echipă de specialiști din cadrul MApN s-a deplasat la fața locului, a identificat obiectul și a securizat zona. Vom reveni cu informații în funcție de evoluția situației”, a transmis Ministerul Apărării Naționale vineri seara.

Până la acest moment, autoritățile nu au precizat de unde provenea drona și nici în ce împrejurări a ajuns în zona Plauru.

Este a doua dronă semnalată vineri în județul Tulcea

Descoperirea de la Plauru vine după un alt incident produs în aceeași zi în județul Tulcea. Resturile unei drone au fost găsite în nord-vestul județului, în apropierea localității Greci, în zona Munților Măcinului.

Pentru verificarea resturilor identificate acolo, o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale a fost trimisă în teren. Intervenția a inclus și utilizarea unui elicopter IAR-330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

Misiunea a avut ca obiectiv evaluarea resturilor și, dacă situația impunea, neutralizarea acestora. La operațiunile de căutare și identificare au participat, pe lângă echipa MApN, pompieri militari, echipaje ale Poliției de Frontieră și personal al ocolului silvic.

În zona în care au fost descoperite fragmentele au fost observate și urme de combustie pe o suprafață limitată.

Astfel, incidentul de la Plauru reprezintă a doua dronă semnalată în cursul zilei de vineri pe teritoriul județului Tulcea. În cazul acesteia, specialiștii MApN au identificat obiectul și au securizat zona, urmând ca autoritățile să ofere informații în funcție de evoluția situației.

Alte alerte în aceeași zi, pe litoral

Tot vineri, autoritățile au intervenit și în alte zone după descoperirea unor obiecte sau fragmente asociate unor drone.

În stațiunea Saturn, o porțiune de plajă a fost evacuată după ce fragmente provenite de la o dronă au fost găsite în apropierea turiștilor. Zona a fost astfel eliberată pentru ca autoritățile să poată verifica obiectele descoperite.

O altă alertă a fost înregistrată dimineața la Costinești. Acolo, pe plajă a fost găsit un obiect considerat suspect, ceea ce a determinat intervenția autorităților.

Incidentele raportate vineri au avut loc în mai multe zone din estul și sud-estul țării. În cazul dronei descoperite la Plauru, MApN a confirmat identificarea obiectului și securizarea perimetrului, însă nu a oferit până în prezent detalii despre proveniența acestuia sau despre modul în care a ajuns în zona respectivă.