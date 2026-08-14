Noul logo Instagram nu i-a convins pe utilizatori. De ce unii spun că scrie „Instagzam”

Instagram a decis să actualizeze logo-ul text afișat în partea de sus a aplicației, după aproximativ 10 ani în care a păstrat varianta cursivă devenită una dintre caracteristicile sale vizuale. Noul design combină elemente inspirate din scrisul cursiv cu unele specifice fonturilor tipărite.

„Logo-ul text din partea de sus a aplicației nu a mai fost schimbat de 10 ani, așa că era timpul pentru o actualizare”, a declarat șeful Instagram, Adam Mosseri, într-o postare pe social media.

Potrivit lui Mosseri, noua versiune urmărește să ofere un aspect mai simplu și mai actual. Designul păstrează însă anumite referințe la versiunea originală și pune accent pe simplitate și pe atenția acordată detaliilor.

Actualizarea nu a trecut însă neobservată de utilizatorii platformei. Primele reacții au fost împărțite, iar o parte dintre cei care au văzut noul logo au spus că varianta aleasă nu este la fel de clară precum cea cu care s-au obișnuit în ultimii ani.

Utilizatorii spun că noul font seamănă cu „Instagzam”

Una dintre principalele observații făcute după schimbarea logo-ului ține de lizibilitatea acestuia. Mai mulți utilizatori au comentat pe Instagram și Threads că noua formă a numelui este mai greu de citit și că modificarea nu aduce neapărat claritatea urmărită de companie.

O comparație care a apărut în reacțiile utilizatorilor este cea cu termenul „Instagzam”. Forma literelor i-a făcut pe unii să creadă că numele platformei poate fi citit diferit față de „Instagram”.

Noul logo a generat astfel discuții în mediul online, mai ales în rândul celor care erau familiarizați cu varianta cursivă utilizată până acum. Pentru aceștia, vechiul logo devenise un element vizual asociat cu platforma și cu identitatea sa.

The Verge a relatat despre reacțiile generate de schimbare, menționând că noua versiune nu a fost întâmpinată cu un entuziasm general. În comentariile publicate pe Instagram și Threads, utilizatorii și-au exprimat opiniile cu privire la noul font și la modul în care este perceput numele platformei.

Au fost analizate și alte variante de font

Înainte de alegerea versiunii finale, contul oficial de design al Instagram de pe Threads a prezentat și alte propuneri care au fost luate în calcul pentru noul logo. Printre acestea s-au aflat mai multe variante de font, unele fiind considerate de utilizatori mai ușor de citit decât cea adoptată în cele din urmă.

Decizia finală a dus astfel la o serie de reacții diferite. O parte dintre utilizatori spun că preferă în continuare vechiul logo cursiv, în timp ce alții au salutat schimbarea și au apreciat direcția aleasă de Instagram.

Adam Mosseri pare să fi anticipat faptul că actualizarea va provoca opinii puternice. Șeful Instagram a publicat informații despre noul logo și pe Threads, unde a urmărit reacțiile utilizatorilor și părerile acestora despre modificarea identității vizuale.

În comentarii au apărut atât mesaje favorabile, cât și critici. Unele dintre reacțiile pozitive au fost însoțite de emoji-uri, iar printre conturile care au lăudat schimbarea s-au numărat și unele despre care utilizatorii au ridicat suspiciuni că ar putea fi boți.