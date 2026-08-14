Acuzat că folosește clone în concerte, un rapper cunoscut le-a dat o replică devenită virală fanilor săi
Mai mulți fani ai unui cântăreț celebru american au început să se întrebe dacă artistul care urcă pe scenă în timpul concertelor sale este cu adevărat el sau… o dublură.
Vedeta a reacționat cu umor la acuzațiile potrivit cărora ar folosi o clonă pentru anumite momente din spectacolul său. Totul a luat amploare după un concert susținut de Usher pe 7 august, în New Jersey, când unii spectatori s-au plâns pe rețelele sociale că interpretul R&B ar fi trimis pe scenă o persoană care îi seamănă, dar care nu era el.
„Usher chiar și-a trimis doppelgänger-ul”, a scris unul dintre fani, în timp ce alții au analizat imaginile de la concert și au pus sub semnul întrebării identitatea artistului.
Usher nu și-a lăsat fanii fără răspuns. Comentând la un filmuleț publicat de postul de radio Power 105.1 pe site-ul său, cântărețul a scris ironic: „Hai că sunteți amuzanți!... Clonă?! Pe mine nu mă pot clona!”.
Într-un alt comentariu, artistul a întrebat cum au ajuns fanii la o asemenea concluzie și a adăugat, în glumă, că tehnologia AI nu este încă atât de avansată încât să ajungă să-l „creeze” pe el. Usher a preferat să răspundă cu umor la niște acuzații atât de… aiuristice. Iar replica lui a devenit virală, evident!
Acuzațiile de clonare a lui Usher sunt cea mai recentă controversă apărută despre turneul său, după un alt moment devenit viral pe rețelele sociale. Luna trecută, interacțiunea vedetei cu o fană invitată pe scenă a fost percepută de public ca fiind una stânjenitoare.
La un concert susținut în Nashville, Usher a ales-o pe Gabrielle Cheyenne din zona VIP și a invitat-o pe un pat amplasat pe scenă. Artistul a început să cânte și să danseze în apropierea ei, însă femeia a părut vizibil deranjată și a rămas aproape nemișcată. Observând reacția ei, Usher s-a întors către public și a spus, surprins: „Nu cred că vrea să fie pe scenă”. Și avea mare dreptate!
foto - Profimedia