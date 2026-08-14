 Acuzat că folosește clone în concerte, un rapper cunoscut le-a dat o replică devenită virală fanilor săi
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Acuzat că folosește clone în concerte, un rapper cunoscut le-a dat o replică devenită virală fanilor săi

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Mai mulți fani ai unui cântăreț celebru american au început să se întrebe dacă artistul care urcă pe scenă în timpul concertelor sale este cu adevărat el sau… o dublură.

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Vedeta a reacționat cu umor la acuzațiile potrivit cărora ar folosi o clonă pentru anumite momente din spectacolul său. Totul a luat amploare după un concert susținut de Usher pe 7 august, în New Jersey, când unii spectatori s-au plâns pe rețelele sociale că interpretul R&B ar fi trimis pe scenă o persoană care îi seamănă, dar care nu era el.

„Usher chiar și-a trimis doppelgänger-ul”, a scris unul dintre fani, în timp ce alții au analizat imaginile de la concert și au pus sub semnul întrebării identitatea artistului.

Usher nu și-a lăsat fanii fără răspuns. Comentând la un filmuleț publicat de postul de radio Power 105.1 pe site-ul său, cântărețul a scris ironic: „Hai că sunteți amuzanți!... Clonă?! Pe mine nu mă pot clona!”.

Într-un alt comentariu, artistul a întrebat cum au ajuns fanii la o asemenea concluzie și a adăugat, în glumă, că tehnologia AI nu este încă atât de avansată încât să ajungă să-l „creeze” pe el. Usher a preferat să răspundă cu umor la niște acuzații atât de… aiuristice. Iar replica lui a devenit virală, evident!

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Acuzațiile de clonare a lui Usher sunt cea mai recentă controversă apărută despre turneul său, după un alt moment devenit viral pe rețelele sociale. Luna trecută, interacțiunea vedetei cu o fană invitată pe scenă a fost percepută de public ca fiind una stânjenitoare.

La un concert susținut în Nashville, Usher a ales-o pe Gabrielle Cheyenne din zona VIP și a invitat-o pe un pat amplasat pe scenă. Artistul a început să cânte și să danseze în apropierea ei, însă femeia a părut vizibil deranjată și a rămas aproape nemișcată. Observând reacția ei, Usher s-a întors către public și a spus, surprins: „Nu cred că vrea să fie pe scenă”. Și avea mare dreptate!

foto - Profimedia

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