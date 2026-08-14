Horoscop sâmbătă, 15 august. Scorpionii scapă de probleme, iar Capricornii sunt în formă în acest weekend

Weekendul vine cu vești bune pentru Scorpioni și Capricorni. Lorina, astrologul Click!, ne aduce horoscopul pentru sâmbătă, 15 august. Vezi toate informațiile pentru cele 12 zodii.

Horoscop sâmbătă, 15 august 2026

Berbec

Iubire - Partenerul devine punctul de sprijin. Bazați-vă pe el,dar nu îi lăsați pe umeri și sarcinile minore.

Sănătate - Orice activitate întreprindeți aveți senzația că vă costă dublu ca energie. Nu vă descurajați,e temporar.

Bani - Sperați că mergeți în direcția corectă. Aveți mai multă încredere în abilitățile proprii!

Taur

Iubire - Sunteţi prea atent la detalii şi nu pare să fie pe plac organizarea timpului liber gândită de ceilalţi.

Sănătate - Faceţi drumuri pentru a descoperi o sală nouă sau terapii pe care aţi dori să le experimentaţi.

Bani - Mergeţi prin târgurile de antichităţi şi vedeţi ce vă atrage. Cumpăraţi lucruri diferite faţă de obicei.

Gemeni

Iubire - Aveţi nevoie de compania familiei, dar când sunteţi cu membrii ei vă simţiţi cicălit şi îngrădit în exprimare. Căutaţi un echilibru!

Sănătate - Nu lăsaţi diferendele de opinie să vă facă să abandonaţi mersul la sală sau regimul. Comunicarea e mai dificilă.

Bani - Cumpăraţi lucrurile cerute de partener şi de cei dragi. Nu uitaţi să le faceţi mici plăceri celorlalţi.

Rac

Iubire - Nu sunteți pregătit să dezvăluiți ce simțiți cu adevărat față de toți cei apropiați, iar reținerea asta e privită cu scepticism.

Sănătate - Evitați să vă victimizați. Chiar dacă dispoziția nu e ideală, cei din jur nu pot fi considerați responsabili.

Bani - Vă asumați riscuri în investiții și aveți șansa ridicată să obțineți profit mai mult decât vă așteptați.

Leu

Iubire - Intrați în conflicte pentru mărunțișuri, dar acum înțelegeți cum puteți ajunge la un compromis.

Sănătate - Mintea vă zboară rapid. Împământați-vă sub orice formă, inclusiv cu alimente proaspete,plimbare în natură!

Bani - Ideile considerate inițial strălucite nu vi se mai par așa de practice. Cereți sfaturi de la contabili și specialiști în finanțe.

Fecioara

Iubire - Partenerul vă colorează ziua. Sunteți morocănos,intrați mai greu în joc, dar e important să vă mobilizați.

Sănătate - Starea de bine vreți să o folosiți în interes propriu.

Bani - Urmăriți detaliile din proiecte. Dacă sesizați erori,nu le mascați, ci subliniați-le.

Balanța

Iubire - Cereți atenția nedivizată a prietenilor. Grijă la accesele de invidie și la manifestările de atitudine!

Sănătate - Verificați dacă anumite combinații alimentare plus mișcarea, vă sunt favorabile.

Bani - Ajutați colegii la început de drum, asumați-vă rolul de mentor. Satisfacțiile vor fi pe măsură.

Scorpion

Iubire - Relația cu prietenii devine mai profundă dacă se fac compromisuri pentru a satisface toate persoanele implicate.

Sănătate - Alegeți un grup care să fie motivat de transformarea stilului de viață și mergeți la întâlniri.

Bani - Concentrați-vă pe soluționarea problemelor apărute! Lăsați pe altădată căutarea sursei erorilor!

Săgetător

Iubire - Nu iniţiaţi evenimente şi fiţi mai retras în a împărtăşi tot ce se întâmplă în cuplu.

Sănătate - Sunteţi simultan stimulat şi obosit. Conservaţi energia, faceţi sarcinile pe rând şi nu vă epuizaţi.

Bani - Plătiţi pentru şedinţe private, cursuri de specializare unde să aveţi acces exclusiv la informaţii preţioase.

Capricorn

Iubire - Sunteți carismatic și nimeni nu vă poate rezista. Profitați de perioadă și bucurați-vă de atenție și afectivitate!

Sănătate - Transformați antrenamentul în distracție. Percepția vă ajută să vă destindeți și să vedeți beneficiile.

Bani - Vă păstrați focusul pe interesele personale chiar și sub presiune. Cheltuiți rațional și pragmatic.

Vărsător

Iubire - Odată ce vă găsiți noi pasiuni, se schimbă și anturajul. Apar oameni noi, care vă stimulează creativitatea.

Sănătate - Propuneți-vă să vă ocupați de detoxifiere interioară. Eliberarea de toxine și de surplus vă ajută emoțional.

Bani - Aveți putere mentală, voință și jonglați cu mai multe proiecte simultan. Cu cât mai multe bune, cu atât mai mari recompensele.

Pești

Iubire - E un moment de introvertire, de evaluare a statutului, a speranțelor și sensibilităților proprii.

Sănătate - Deși puteți fi mai împrăștiat, aveți energie și forță să depășiți iritările. Starea de bine merită efortul să fie menținută.

Bani - Vă faceți treaba responsabil, dar fără implicare. Vă analizați obiectivele și planurile personale.