 Obiceiuri aparent banale care pot distruge relația de cuplu. Le recunoști?
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Obiceiuri aparent banale care pot distruge relația de cuplu. Le recunoști?

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O relație sănătoasă nu înseamnă absența conflictelor, ci capacitatea celor doi parteneri de a le gestiona fără să se rănească reciproc. În orice cuplu pot apărea momente de tensiune, nesiguranță sau neînțelegeri, însă atunci când anumite comportamente devin obișnuință, ele pot afecta încrederea și apropierea dintre parteneri.

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Unele obiceiuri toxice sunt ușor de recunoscut, în timp ce altele se ascund în spatele unor gesturi aparent normale: verificarea telefonului partenerului, nevoia de a ști permanent unde se află, reproșurile repetate sau tendința de a evita orice discuție dificilă. Identificarea lor este primul pas către schimbare. Care sunt comportamentele ce pot afecta o relație și cum pot fi înlocuite cu modalități mai sănătoase de a comunica și de a construi încrederea?

Comunicarea pasiv-agresivă

Îți sunt cunoscute comentariile sarcastice, tăcerea ostentativă și răspunsurile evazive ale partenerului sau le-ai văzut la alte cupluri? Acestea sunt semne clare ale unei comunicări nesănătoase. Dacă simți că partenerul evită discuțiile directe sau că îți răspunde în doi peri când îl întrebi ceva, încearcă să creezi un spațiu sigur în care să exprimați deschis ce simțiți și ce vă deranjează.

Controlul și gelozia excesivă

Dacă unul dintre parteneri simte nevoia constantă să monitorizeze și să controleze viața celuilalt, impunându-i cu cine să discute și cu cine nu, cu ce să se îmbrace și cu ce nu și așa mai departe, relația devine tensionată și sufocantă. Este important să stabiliți de la începuturile relației limite clare și să cultivați încrederea reciprocă pentru a evita astfel de comportamente. Încrederea se construiește prin onestitate și transparență: cu cât partenerii sunt mai deschiși unul față de altul legat de ceea ce fac de-a lungul zilei, unde se duc și cum își trăiesc viața, cu atât mai mare va fi încrederea reciprocă.

Lipsa sprijinului emoțional

Ignorarea nevoilor emoționale ale partenerului poate duce la distanțare și frustrare. Într-o relație sănătoasă, fiecare partener ar trebui să se simtă ascultat și susținut, deci practicarea empatiei și a ascultării active poate îmbunătăți semnificativ conexiunea dintre voi. Sunt persoane care nu au avut exemple bune în familie despre ce înseamnă sprijinul emoțional și deci ideal ar fi să se educe singure despre cum să își manifeste emoțiile și cum să fie empatice sau să ceară ajutorul unui psiholog.

Manipularea emoțională și victimizarea

Folosirea vinovăției pentru a obține ceva sau pentru a evita responsabilitatea este un semn clar al manipulării. Este important să identifici aceste comportamente și să stabilești limite sănătoase, refuzând să cazi în capcana vinovăției nejustificate.

Cum să elimini obiceiurile toxice!

Primul pas în eliminarea obiceiurilor toxice este conștientizarea și acceptarea faptului că acestea există și nu dispar de la sine. Dacă vreți să rămâneți împreună, discutați deschis despre problemele care vă afectează relația și fiți dispuși să lucrați amândoi la ele pentru a le depăși. O singură persoană nu poate îndrepta nimic dacă cealaltă nu participă și nu înțelege că o relație bună nu este ceva ce îți cade din cer, ci este ceva ce construiești zi de zi. Terapia de cuplu, autocunoașterea și îmbunătățirea comunicării pot ajuta la construirea unei relații mai echilibrate și mai sănătoase, dacă există iubire, respect și dorința de a continua împreună.

În unele cazuri, însă, e bine de înțeles și de acceptat că nici cu toată bunăvoința manifestată de ambele părți e posibil ca relația să nu funcționeze. Dacă între parteneri nu există compatibilitate, dacă stilurile de viață și credințele personale sunt extrem de diferite, riscul este să nu se poată construi o conexiune autentică și o relație de cuplu satisfăcătoare pentru amândoi.

Atenție, violența fizică și verbală sunt comportamente extrem de toxice și reprezintă semnale clare ale unei relații abuzive, nu doar disfuncționale! Orice formă de agresiune fizică (lovituri, împingeri, distrugerea obiectelor pentru intimidare etc.) este inacceptabilă și periculoasă. Jignirile, amenințările, țipetele și umilirea verbală a partenerului sunt forme de abuz emoțional care pot afecta grav stima de sine și sănătatea psihică. Aceste tipuri de comportamente nu sunt normale în nicio relație și nu trebuie tolerate!

@Freepik

Editor: Raluca Toma

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