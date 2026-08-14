 Viorel Pașca poate avea din nou acces la milioanele de lei. Tribunalul Bihor a ridicat toate sechestrele
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Viorel Pașca poate avea din nou acces la milioanele de lei. Tribunalul Bihor a ridicat toate sechestrele

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Tribunalul Bihor a ridicat toate sechestrele instituite de DIICOT în dosarul azilelor ilegale ale lui Viorel Pașca. Astfel, atât el cât și rudele lui pot avea acces la banii și bunurile familiei. Decizia este definitivă și vine după contestațiile formulate de avocați.

Viorel Pașca. Foto: Facebook
Viorel Pașca. Foto: Facebook

În continuare, Viorel Pașca, dar și soția și copiii săi sunt acuzați că ar fi gestionat un azil ilegal în Dumbrava, județul Bihor. Adăposturile pentru persoanele vulnerabile funcționau de mai bine de 20 de ani fără autorizație. Acolo, oamenii erau ținuți în condiții grele.

Viorel Pașca are acces din nou la milioanele de lei și la imobile

În cazul lui Viorel Pașca, autoritățile au decis să pună sechestru pe bani și bunuri. Astfel, bărbatul nu a mai avut acces la peste 13 milioane de lei, deoarece suma a fost considerată în cadrul anchetei ca fiind prejudiciu. De asemenea, nu a mai avut acces la conturile bancare, la autoturismele utilizate pentru transportul persoanelor și la imobilele în care acestea locuiau.

Până la urmă, Tribunalul Bihor a decis, vineri, să desființeze ordonanțele emisa pe 1, 3 și 9 iulie de DIICOT, precum și a actelor prin care au fost instituite sechestre asupra bunurilor imobile.

„Societatea de avocați DOSEANU & ASOCIAȚII a obținut azi la Tribunalul Bihor RIDICAREA TUTUROR SECHESTRELOR instituite de DIICOT în dosarul Viorel Pașca”, au transmis reprezentanții casei de avocatură,

Patronul azilelor, eliberat

Curtea de Apel București a decis în urmă cu două zile ca Viorel Pașca, familia și colaboratoarea sa să nu rămână în arest. Instanța a arătat că oamenii adăpostiți la Dumbrava, Incești și Tinca nu erau sechestrați sau exploatați, ci au fost bine îngrijiți, iar „alternativa concretă pentru o parte semnificativă dintre beneficiari nu era accesul la un serviciu social autorizat, ci revenirea în stradă”, se arată în motivare.

De asemenea, din motivare reiese că DIICOT nu a adus suficiente dovezi clare privind acuzațiile privind acuzațiile de trafic de persoane și de constituire a unui grup infracțional organizat, formulate după descinderile din 30 iunie de la Dumbrava, Incești și Tinca.

Curtea de Apel București a dispus definitiv ca Viorel Pașca, soția sa, cei trei fii ai lor și administratoarea caselor din cele trei localități, Delia Păcală, să nu fie arestați preventiv și, mai mult, să nu fie nici sub control judiciar, cum hotărâse anterior, pe 2 iulie, Tribunalul București.

După cum reiese din motivarea deciziei completului de drepturi și libertăți al Curții de Apel București, magistrații au subliniat că în raport cu cele două acuzații nu există nici măcar „indicii temeinice”, așa cum opinase Tribunalul București.

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