 Fenomen neobișnuit în casa unui român. Ce a pățit în miez de noapte. „Cu greu am mai adormit”
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Fenomen neobișnuit în casa unui român. Ce a pățit în miez de noapte. „Cu greu am mai adormit”

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O serie de întâmplări neobișnuite l-a făcut pe un utilizator al platformei Reddit să ceară sfaturi și explicații. Postarea acestuia a stârnit reacții și dezbateri aprinse în mediul online, după ce acesta a povestit că televizorul din dormitorul său s-a aprins de la sine în mijlocul nopții pentru a treia oară.

Ce a pățit un român în miez de noapte, chiar în propria locuință. Foto: magnific.com
Ce a pățit un român în miez de noapte, chiar în propria locuință. Foto: magnific.com

Un român a povestit pe rețeaua de socializare Reddit faptul că televizorul din dormitor îi creează anxietate și insomnii. El a susținut că s-a aprins de trei ori în mod inexplicabil și cere de la alți internauți explicații.

Fenomenul inexplicabil prin care a trecut un român

Un român a povestit pe platforma Reddit faptul că a fost a treia noapte în care televizorul i s-a aprins de la sine. Mai mult decât atât, el a menționat că nu i s-a întâmplat în trei nopți consecutive și nici orele nu coincid. O dată i s-a aprins în jur de ora 1.00, iar de două ori în jurul orei 3.00.

„Recunosc că mi-am făcut tot felul de filme și cu greu am mai adormit, dar îmi doresc să știu că există ceva tehnic care îl face să se aprindă așa. Un lucru pe care l-am observat este faptul că dacă eu aprind TV-ul din butonul on/off, el se aprinde în meniul principal de unde alegi platformele de streaming sau tv live. El când se aprinde, e direct pe TV live.

Ca să elimin deja unele din posibilități: nu este telecomanda lângă mine ca să apăs accidental pe ea și nu am setat pornire întârziată niciodată. Este vorba despre LG OLED C2”, se arată în postarea acestuia.

Cu ce explicații vin internauții

Acesta a cerut ajutorul celorlalți utilizatori ai platformei și mulți dintre ei au încercat să vină cu o explicație logică. Astfel, cineva susține că ar putea fi o problemă la sistemul de operare al televizorului și i-a recomandat să-l deconecteze de la internet.

„Bug de software cel mai probabil. Scoate-l pe de wi-fi”. În același timp, aceeași persoană susține că este posibil să i se fi întrerupt curentul. „Ori s a luat curentul și a revenit imediat”.

La acest comentariu cineva a revenit cu o explicație în plus: „Când se ia curentul și revine brusc o ia ca pe o închidere /deschidere de circuit, mie când mi se lua curentul și revenea brusc mi se schimba RGB la PC”, a spus altcineva.

Cineva ar putea sa-i controleze televizorul

În același timp, alți internauți susțin că există posibilitatea ca cineva din afara locuinței sale să îi controleze televizorul. „Televizorul tău are vedere prin fereastră către fereastra vreunui vecin? În condiții optime, ai fi surprins de raza de acțiune a unei telecomenzi...”

În acest context, altă persoană povestește cum, în copilărie, reușea să schimbe programele unui televizor din casa unui localnic doar cu ajutorul unei aplicații de pe telefon . „Aveam Samsung S4 și când eram mici schimbam la ce se uită cineva care avea TV-ul orientat spre parc. Noi stăteam pe tobogane și omul la etajul 2 se uita la ce voiam noi să ne uitam. Ne-a ținut aproape o vară întreagă”.

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