Ce este bine să mănânci de Adormirea Maicii Domnului. Alimente care simbolizează puritatea și belșug

În tradiția populară românească, ziua de 15 august, dedicată Adormirii Maicii Domnului, este încărcată de obiceiuri și reguli alimentare care au rolul de a aduce purificare, protecție și binecuvântare.

Deși nu este o zi de post obligatoriu, multe comunități respectă anumite restricții sau preferințe alimentare, considerate benefice pentru trup și suflet.

Mâncăruri considerate potrivite pentru Adormirea Maicii Domnului

În multe zone ale țării, oamenii aleg să consume preparate simple, curate, fără excese. Se spune că este bine să mănânci alimente care simbolizează puritatea, belșugul și recunoștința.

Pește – Este unul dintre cele mai des întâlnite alimente în această zi. Peștele este asociat cu protecția și cu binecuvântarea Maicii Domnului. În unele sate, se pregătește pește prăjit, la cuptor sau saramură, ca semn de mulțumire pentru roadele verii.

Legume proaspete – Roșiile, castraveții, ardeii, dovleceii și verdețurile sunt considerate potrivite, fiind simbol al naturii aflate la apogeu. O masă cu multe legume este văzută ca un gest de respect față de darurile pământului.

Fructe de sezon – Pepenele, prunele, merele timpurii și strugurii sunt consumate frecvent. Strugurii, în special, sunt considerați aducători de noroc și sănătate.

Mâncăruri ușoare, fără carne grea – Chiar dacă nu este post, multe gospodine evită carnea de porc sau preparatele grele, preferând pui, curcan sau pește. Se spune că mesele ușoare aduc liniște și echilibru.

Ce nu este bine să mănânci pe 15 august

Tradiția populară include și câteva interdicții alimentare, menite să păstreze sacralitatea zilei.

Carne roșie în exces – Se consideră că aduce neliniște și tulburare. Bătrânii spuneau că „nu e bine să mănânci greu în zi de Maica Domnului”.

Alimente foarte procesate sau prăjeli în exces – Sunt evitate pentru că simbolizează neglijență față de trup și lipsă de respect față de sărbătoare.

Băuturi alcoolice tari – Se spune că alcoolul puternic „întunecă mintea” și nu este potrivit într-o zi dedicată rugăciunii și recunoștinței. Vinul este acceptat, dar doar în cantități mici.

Mese îmbelșugate, cu risipă – Tradiția spune că risipa aduce ghinion în gospodărie. O masă simplă, dar bine pregătită, este considerată ideală.

Obiceiuri alimentare cu semnificație

În unele regiuni, oamenii duc la biserică pâine, struguri, colivă sau plăcinte pentru a fi sfințite. Acestea sunt împărțite apoi rudelor și vecinilor, ca semn de binecuvântare. Se mai spune că este bine să mănânci măcar un fruct sau o legumă proaspătă în această zi, pentru a avea sănătate tot anul.

Există și credința că primul strugure mâncat în această zi aduce noroc la bani, iar prima roșie aduce prosperitate în gospodărie. Totodată, pepenele este considerat un fruct „curățitor”, care alungă răul și aduce energie bună.

În unele zone, femeile pregătesc o masă simplă, fără excese, pentru a respecta sacralitatea zilei. Se evită risipa, pentru că tradiția spune că risipa făcută pe 15 august „îți golește cămara până la iarnă”.