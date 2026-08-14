Destinația din Transilvania care atrage tot mai mulți turiști. Cazarea costă doar 60 de lei pe noapte

În timp ce stațiunile montane clasice au mai puțini turiști comparativ cu anii trecuți, satele săsești din Transilvania cunosc o perioadă animată. Ulițele sunt pline de vizitatori chiar și în timpul săptămânii, iar cei care ajung în aceste locuri apreciază atât prețurile, cât și atmosfera și preparatele tradiționale.

Un exemplu este satul Ațel, din județul Sibiu, unde turiștii au ales să își petreacă vacanța într-un cadru mai liniștit. Oaspeții sunt cazați în case de oaspeți sau în case parohiale, iar tariful pentru o noapte este de aproximativ 60 de lei.

Mesele sunt pregătite de localnici și sunt servite într-un cadru liniștit, la umbră. Preparatele tradiționale reprezintă unul dintre motivele pentru care vizitatorii spun că experiența este una diferită față de cea din stațiunile turistice obișnuite.

Printre felurile de mâncare oferite se numără ciorba din friptură și mai multe tipuri de friptură, din carne de pui, porc și vită.

„E o surpriză abundența din zonă. Nu te poți abține gusturile, sunt minunate. Nu știu, îți vine să încerci și din toate", a declarat un turist la ProTV.

Brunch și plimbări prin locurile cu tradiție

Pe lângă cazarea accesibilă și mesele pregătite de localnici, turiștii pot participa și la brunch-uri organizate în zonă. Costul participării este de 150 de lei, iar o parte din această sumă este direcționată către conservarea patrimoniului local.

După masă, vizitatorii pornesc la plimbare prin sat și ajung inclusiv la bisericile evanghelice din această parte a Transilvaniei. Acolo descoperă povești, tradiții și obiceiuri păstrate de comunitățile săsești de-a lungul timpului.

Printre elementele care atrag atenția turiștilor se află și un labirint păstrat în zonă. Potrivit tradiției locale prezentate vizitatorilor, în trecut, tinerii morți erau purtați prin acest labirint, pentru ca sufletele lor să nu se mai întoarcă.

Pentru cei care descoperă pentru prima dată aceste locuri, poveștile asociate patrimoniului local reprezintă o parte importantă a experienței. O turistă spune că a fost impresionată în mod special de legenda labirintului și de felul în care sunt reunite elementele legate de viața comunității cu cele spirituale.

Astfel de atracții completează experiența turiștilor care aleg să petreacă mai mult timp în satele săsești și să descopere nu doar peisajele, ci și istoria locurilor.

Sașii plecați din România se întorc în locurile natale

Printre vizitatorii care ajung în mod constant în această zonă se află și sași plecați din România după Revoluție. Pentru aceștia, revenirea în satele transilvănene este legată de amintirile din perioada petrecută în țară și de locurile în care au crescut.

Unul dintre cei care revin în zonă vorbește despre legătura dintre dorul de casă și amintirile pe care le păstrează din România. Pentru sașii plecați în Germania, revenirea în aceste localități înseamnă și reîntâlnirea cu zidurile bisericilor, cu mâncarea și cu locurile cunoscute din trecut.

În același timp, evenimentele organizate în sate au rolul de a aduce oamenii împreună și de a păstra legătura dintre comunitate, patrimoniu și vizitatori.

„Ideea noastră este să creăm niște evenimente care să aducă comunitățile împreună", spune Cristian Cismaru, manager al Fundației Bisericilor Fortificate.