Măsură fără precedent în Spania. Rămășițele a trei regi, scoase dintr-o mănăstire din cauza incendiilor de vegetație

Autoritățile din Spania au decis să scoată rămășițele a trei regi dintr-o mănăstire ce era amenințată de incendiul de vegetație. Osemintele au fost transportate la 80 de kilometri pentru a fi protejate.

Măsura este valabilă până când condițiile meteorologice se vor îmbunătăți. Astfel, rămășițele au fost duse la un muzeu. Incendiul de vegetație a început să se intensifice joi, ceea ce a pus în alertă autoritățile spaniole.

Rămășițele a trei regi, mutate dintr-o mănăstire din cauza incendiilor de vegetație

Rămășițele celor trei regi, care au condus regiunea Aragon în secolul al XI-lea, au fost transportate la muzeul din huesca, la 80 de kilometri sud de mănăstire, a anunțat vicepreședintele regiunii nord-est, Mar Vaquero, conform Reuters.

Incendiul de vegetație care a făcut ravagii luni se îndrepta spre mânăstirea San Juan de la Peña, construită în secolul al X-lea, așa că autoritățile s-au gândit că aceasta ar putea fi cuprinsă de flăcări și ar putea distruge osemintele.

O echipă a unei unități militare a reușit să intre în clădirea situată într-un lanț muntos și să recupereze hainele unui conte din secolul al XVIII-lea, ce era înmormântat acolo, chiar înainte ca flăcările să se apropie. Echipa s-a întors și a doua oară, însă însoțită de ofițeri de poliție și oficiali responsabili de patrimoniul cultural.

Aceștia au colaborat pentru a îndepărta rămășițele primilor trei regi ai Aragonului, care au domnit între 1035 și 1104, dar și câteva picturi istorice. Vaquero a lăudat curajul echipei de salvare.

Incendiile de vegetație fac ravagii în Spania

Incendiul de vegetație se intensificase joi, alimentat de temperaturi mai ridicate și vânturi puternice. Acesta a ars peste 9.000 de hectare și a forțat evacuarea a 16 orașe, deși mănăstirea a rămas nevătămată vineri dimineață.

Până acum, un incendiu de vegetație din sudul Spaniei a mistuit 31.000 de hectare în provincia Huelva. În acest context, aproape 700 de persoane au fost evacuate.

Recent, prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a ținut marți o conferință de presă în cadrul căreia a afirmat că există „o lumină la capătul tunelului” în lupta împotriva incendiilor forestiere. La momentul declarației sale, existau opt incendii forestiere majore active pe teritoriul Spaniei. El a avertizat asupra a ceea ce a numit „negarea schimbărilor climatice”, pe care a descris-o drept „cel mai periculos factor în contextul urgenței climatice”.