Anca Dumitra, imagini spectaculoase de la mare alături de fiul ei. Cum s-a fotografiat actrița din „Las Fierbinți”

Anca Dumitra și-a surprins fanii cu o serie de fotografii de la mare, în care apare și băiețelul ei, Levi Nicholas, în vârstă de doi ani. Actrița din „Las Fierbinți” s-a pozat de pe plajă și a surprins câteva momente în care se bucura de vacanță.

Actrița se bucură din plin de rolul de mamă și încearcă să petreacă cât mai mult timp alături de băiețelul ei. În imaginile publicate ea apare pe plajă, la apusul soarelui.

Anca Dumitra, imagini de vis de pe plajă, alături de băiețelul ei

Într-una dintre fotografii actrița poartă o rochie scurtă de plajă în dungi alb-negru și ochelari de soare. Acolo îl ține de mână pe micuț, bucurându-se de peisaj. Băiețelul este îmbrăcat în pantaloni scurți de baie și pe cap poartă o pălărie de soare.

O altă fotografie postată de Anca Dumitra o surprinde pe aceasta într-o ținută lejeră, colorată, formată dintr-un costum de baie albastru și o rochie cu model floral. Acela a fost momentul în care ea împărțea cu fiul ei o mică gustare pe plajă. Într-o ultimă fotografie, actrița poartă un top alb și un slip negru, în timp ce își supraveghează copilul.

1/4 Anca Dumitra și fiul ei pe plajă. Foto: Instagram

Cum și-a cunoscut Anca Dumitra soțul austriac

Anca Dumitra nu obișnuiește să ofere prea multe informații din viața ei privată, însă a dezvăluit câteva detalii în podcastul „Fain și Simplu”, realizat de Mihai Morar. Aceasta susține că austriacul Manfred Spendier a văzut-o pentru prima dată acum zece ani în serialul „Las Fierbinți”, moment în care s-a îndrăgostit. După doar câțiva ani, un coleg le-a făcut cunoștință și atunci a început povestea lor de dragoste.

„Manfred m-a văzut acum 10 ani de zile prima dată în serial, el nevorbind la vremea respectivă nici limba română, neînțelegând limba română, deși era deja de vreo șapte ani în țară.

Întâmplarea e destul de simpatică. Era într-un cantonament în sudul Spaniei cu români și, automat, toată ziua antrenamente și pe seară, într-un loc lipsit de Internet, a venit cineva cu un stick și pe stick s-a dovedit a fi primul sezon din «Las Fierbinți».

Noi doar ce ieșisem pe post în 2012. Un austriac care ar fi vorbit despre orice altceva seara decât să se uite la noi. La un moment dat a zis:«She is the perfect girl» (n.r. este fata perfectă)”, a povestit Anca Dumitra, în cadrul podcastului lui Mihai Morar.