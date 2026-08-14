 Ioana Ginghină, emoționată înainte ca fiica ei să împlinească 18 ani: „Nu e ușor deloc”
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VideoIoana Ginghină, emoționată înainte ca fiica ei să împlinească 18 ani: „Nu e ușor deloc”

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Ioana Ginghină traversează o perioadă plină de emoții, în contextul în care fiica ei, Ruxandra, și-a serbat majoratul. Actrița a pregătit mai multe surprize pentru acest moment și a început să caute printre lucrurile păstrate din copilăria fiicei sale.

Ioana Ginghină și Ruxandra / Foto: arhivă
Ioana Ginghină și Ruxandra / Foto: arhivă

Într-un videoclip publicat pe Facebook, Ioana Ginghină a povestit că pregătirile pentru aniversare au făcut-o să retrăiască momente importante din primii ani ai Ruxandrei. Actrița a recunoscut că perioada este una dificilă din punct de vedere emoțional, chiar dacă motivul este unul fericit.

„E o perioadă foarte grea pentru mine, vă mărturisesc, pe cât e de frumoasă, pe atât e de grea”.

În timp ce căuta prin cutiile cu amintiri, vedeta a găsit obiecte și fotografii din perioada în care fiica sa era foarte mică. Amintirile au făcut-o să își amintească cât de repede au trecut anii și cât de multe s-au schimbat de atunci.

„Pregătesc diverse surprize pentru Ruxandra, pentru majoratul ei, deci video-ul ăsta va fi după ce se serbează. Și am intrat aici în una dintre cutiile cu diverse amintiri de când era mică și mă abțin cu greu să nu plâng, pentru că nu-mi place să plâng când filmez.”

Caietele în care nota cât mânca Ruxandra, printre amintirile păstrate

Printre lucrurile pe care le-a descoperit s-a aflat și un caiet în care Ioana Ginghină nota cantitatea de mâncare pe care Ruxandra o consuma la fiecare masă în primele săptămâni de viață.

Actrița a povestit că obișnuia să o cântărească pe fiica ei înainte și după alăptare, pentru a urmări cât mânca. A păstrat două astfel de caiete, care au devenit acum parte din colecția de amintiri pe care o pregătește pentru majoratul Ruxandrei.

În paginile caietului a găsit însemnări din perioada în care fiica sa avea aproximativ șase săptămâni. Printre acestea se aflau și notițe legate de mesele copilului.

Amintirea perioadei în care Ruxandra era bebeluș a emoționat-o profund. Actrița a recunoscut că i-a fost greu să își stăpânească lacrimile în timp ce filma și răsfoia lucrurile păstrate de-a lungul anilor.

„Nu știu, trec așa de repede anii ăștia... și am zis că nu plâng, dar nu e ușor deloc, deloc, deloc”, a mărturisit ea.

Pe lângă caiete, actrița a găsit și un album pe care i l-a făcut fiicei sale încă de la botez.

Actrița vrea să vorbească despre desprinderea copiilor de părinți

Experiența prin care trece în această perioadă a determinat-o pe Ioana Ginghină să se gândească și la alte mame care ajung în aceeași situație. Actrița spune că este nevoie să se vorbească mai mult despre femeile care își cresc copiii, își organizează viața în jurul lor, iar apoi trebuie să învețe să se desprindă și să le ofere libertatea de a-și construi propriul drum.

Ioana Ginghină intenționează să continue seria de postări dedicate mamelor care trec prin această etapă. Pentru ea, momentul în care copilul devine adult presupune o schimbare importantă, după ani în care întreaga familie s-a concentrat în jurul lui.

Actrița a descris desprinderea ca pe un proces dificil, dar în același timp frumos. 

„Pentru toate mamele care descoperă că a-ți crește copilul înseamnă, într-o zi, să înveți să-i dai drumul. Nu credeam că desprinderea asta o să doară și o să mă bucure atât de tare în același timp.”

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