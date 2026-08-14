Turcia are și o altă față. Locurile spectaculoase de la Marea Neagră unde poți avea parte de o vacanță liniștită

Vacanțele în Turcia nu înseamnă doar Antalya, Bodrum sau Marmaris. Experții în călătorii vin și cu alte idei de destinații, unde puteți descoperi cu totul și cu totul alte peisaje. Sunt zone mai puțin explorate, unde turiștii nu se înghesuie. Țara are peste 1.700 de kilometri de coastă la Marea Neagră, care oferă o alternativă complet diferită la turismul de masă convențional.

Spre deosebire de regiunile mediteraneene, nordul Turciei se remarcă printr-un relief spectaculos în care munții acoperiți de păduri dese coboară direct în valurile mării. Această zonă oferă temperaturi mai răcoroase, plăcute chiar și în mijlocul verii, fiind ideală pentru cei care doresc să evite canicula extremă.

Orașe pitorești din Turcia

Experții în călătoriile din Turcia susțin că există multe alte orășele care merită vizitate. Aici se numără Amasra. Acolo poți găsi un port impresionant, dar și plaje cochete. Pe listă mai avem Sinom, cel mai nordic oraș al Turciei. Acesta este renumit pentru plajele sale și pentru atmosfera liniștită, arată o pagina de Facebook dedicată călătoriilor în Turcia.

În continuare, experții vorbesc și despre Samsun, cel mai mare oraș de pe litoralul nordic. Aceasta este potrivită pentru cei care sunt în căutare de o promenadă, de plaje, dar care iubesc și viața de noapte.

Unde se găsește cel mai bun ceai turcesc

În Ordu, peisajul este unic. Muntele se întâlnește cu marea. Orășelul atrage atenția atât prin natura sa, cât și pentru faptul că există mulți cultivatori de alune. Experții mai vorbesc și despre Trabzon și Rize. Distanța dintre ele este de 80 de kilometri și sunt celebre pentru ceaiul turcesc. Zona este faimoasă pentru peisajele sale muntoase foarte verzi, plantațiile întinse de ceai și clima umedă.

„Vei găsi și hoteluri și resorturi moderne, însă fără aglomerația din Antalya. Tocmai acesta este farmecul locului: mai puțini turiști, mai multă liniște și o Turcie autentică. Iar dacă iubești peștele proaspăt, ceaiul turcesc și natura, această regiune s-ar putea să te surprindă mai mult decât celebrele stațiuni din sud”, mai spun cunoscătorii.