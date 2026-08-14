Merită sau nu o vacanță la Marea Neagră? Părerile românilor sunt împărțite: „Mai bine stau acasă”

O discuție pe Reddit despre litoralul românesc a împărțit opiniile românilor în două tabere. Unii consideră că o escapadă la Marea Neagră poate fi o alegere bună, mai ales pentru un weekend, în timp ce alții spun că experiența nu justifică prețurile și preferă să plece în Grecia.

Unul dintre comentariile care au atras atenția rezumă nemulțumirea față de ideea de a accepta servicii slabe doar pentru că sunt oferite în România: „Nu te-ai învățat prost, te-ai învățat bine. Nu vă mai mulțumiți cu puțin pe banii voștri.”

Pentru unii turiști, distanța până la mare reprezintă însă un argument important. Un utilizator spune că alegerea depinde de orașul din care pleacă turistul și consideră că, pentru cineva din București sau Constanța, litoralul românesc poate fi mai accesibil. În schimb, pentru cineva din Timișoara, același drum poate deveni mai puțin atractiv în comparație cu alte destinații.

Un weekend la mare poate fi suficient pentru unii turiști

Printre experiențele pozitive se numără cea relatată de un turist care a fost recent la Neptun. Acesta spune că a găsit plaja și apa curate și că a observat schimbări în zona stațiunii.

„Plaja si apa au fost curate, s-au mai curatat restaurantele din zona La Steaguri, iar orașul s-a mai «renovat» fata de anii trecuti”, a scris acesta. Potrivit lui, există suficiente magazine și locuri unde se poate mânca, iar pentru un sejur scurt stațiunea poate reprezenta o variantă decentă.

Același utilizator face însă o diferență între unitățile de cazare. În opinia sa, cele bune sunt scumpe, în timp ce variantele mai ieftine pot oferi condiții mult mai slabe.

Și alți români au vorbit despre experiențe bune pe litoral. Un turist spune că merge în fiecare an cel puțin pentru un weekend și că, în timpul săptămânii, anumite zone sunt destul de libere.

Un alt comentator recomandă Constanța, unde spune că se poate găsi cazare la vile pentru aproximativ 300 de lei pe noapte, iar șezlongurile pot costa între 35 și 40 de lei, în funcție de loc.

Prețurile și condițiile, motivele principale de nemulțumire

Nu toți cei care au participat la discuție au fost însă la fel de mulțumiți. Pentru unii, comparația cu Grecia este inevitabilă.

Un utilizator spune direct: „Eu nu mai merg nici platit, calitate de sat random cu preturi de calitate medie in Grecia unde mereu ai priveliste si curatenie.”

Alții reclamă zgomotul, aglomerația și prețurile de pe litoralul românesc. Un comentator descrie experiența astfel: „Romania: bubuieli din toate partile de nu te auzi cu ala de langa tine, urlete, pula parcari, preturi halucinante. Ambuteiaje peste tot.”

Și costul șezlongurilor a devenit un subiect de discuție. Un turist spune că a plătit 100 de lei pentru două șezlonguri pe zi și 700 de lei pentru o săptămână. Într-un alt caz, un utilizator menționează tarife de 25 până la 100 de lei, în funcție de zonă.

Există însă și turiști care consideră că prețurile nu sunt neapărat exagerate dacă sunt alese variantele potrivite. Un participant la discuție afirmă că un burger cu cartofi poate costa 50-60 de lei, iar șezlongul între 25 și 100 de lei, în funcție de loc.

O altă experiență prezentată este cea a unei familii care a plătit 6.000 de lei pentru cinci nopți la Mera Venus, în regim all inclusive, pentru doi adulți și doi copii. Cu drumul și alte cheltuieli, suma totală a ajuns la aproximativ 6.500 de lei.

Grecia rămâne alternativa invocată de mulți

Grecia apare constant în comentarii, însă nici aici părerile nu sunt unanime. Unii susțin că vacanța în Grecia poate fi mai avantajoasă, în special dacă turiștii aleg variante de cazare mai simple și își cumpără mâncarea din magazine.

Un alt utilizator atrage însă atenția că o comparație corectă trebuie făcută între servicii similare. Acesta spune că a găsit în Halkidiki camere renovate, cu un nivel mai ridicat de confort, la aproximativ 800-900 de lei pe noapte, fără mic dejun. În aceeași relatare sunt menționate și prețuri pentru restaurante, băuturi și plajă.

Pentru alți români, distanța până în Grecia este motivul pentru care litoralul autohton rămâne o variantă practică. „Dacă vrei să mergi un weekend, sigur că merită să mergi la noi, ca doar nu o să conduci 10 ore până în Grecia să stai o noapte acolo”, a scris un utilizator.

În același timp, unii comentatori recomandă zone mai puțin aglomerate, precum Sulina sau Sfântu Gheorghe. Un turist spune despre Sulina că oferă plaje cu nisip fin, zone mai naturale, apă curată, posibilități de pescuit și locuri unde se poate mânca bine.