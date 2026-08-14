 Superstiții despre oamenii născuți pe 15 august: ce trebuie să știe sărbătoriții
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Superstiții despre oamenii născuți pe 15 august: ce trebuie să știe sărbătoriții

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În tradiția populară românească, ziua de 15 august, când este sărbătorită Adormirea Maicii Domnului, este considerată una dintre cele mai puternice și luminoase din an. De aceea, oamenii născuți în această zi sunt înconjurați de numeroase superstiții, toate legate de noroc, protecție și un destin aparte.

Superstiții pentru cei născuți pe 15 august/sursă foto: arhivă
Superstiții pentru cei născuți pe 15 august/sursă foto: arhivă

Persoanele născute pe 15 august au o „stea puternică”

Se spune că cei născuți pe 15 august au o stea norocoasă care îi însoțește toată viața. Sunt considerați persoane ferite de primejdii mari, cu intuiție bună și capacitatea de a ieși din situații complicate. În credința populară, destinul lor este luminat de Maica Domnului, iar norocul îi ajută în momentele decisive.

O altă superstiție afirmă că persoanele născute pe 15 august au un destin cu multe răsturnări de situație. Viața lor poate fi plină de provocări, dar toate se așază, în cele din urmă, în favoarea lor. Chiar dacă trec prin perioade dificile, se spune că „Maica Domnului le întoarce norocul” și îi ajută să ajungă acolo unde trebuie.

Sărbătoriții, sub protecția Maicii Domnului

Pentru că vin pe lume în ziua dedicată Adormirii Maicii Domnului, se crede că acești oameni sunt ocrotiți în mod special. Bătrânii spuneau că „Maica Domnului îi ține sub aripa ei”, motiv pentru care trec mai ușor peste necazuri și găsesc sprijin atunci când au nevoie. Această protecție este văzută ca un dar spiritual care îi însoțește toată viața.

De asemenea, în unele zone ale țării, oamenii cred că cei născuți în această zi au vorbă dulce și un farmec aparte. Reușesc să îi influențeze pe cei din jur, sunt buni mediatori și aduc pace în conflicte. Carisma lor este considerată un semn al binecuvântării primite la naștere.

Noroc în iubire

Tradiția spune că persoanele născute pe 15 august au noroc în iubire, deși nu neapărat de la început. Relațiile lor pot începe cu încercări, dar se finalizează cu stabilitate și protecție. Se crede că „Maica Domnului le trimite omul potrivit la momentul potrivit”, iar viața sentimentală se așază frumos în timp.

O altă superstiție afirmă că acești oameni sunt mai sensibili, mai intuitivi și mai conectați la semne, vise și simboluri. Mulți bătrâni spuneau că cei născuți pe 15 august „simt lucrurile înainte să se întâmple”, având o percepție subtilă asupra lumii din jur.

Protecție mai multă pentru cei care se numesc „Maria” sau „Marian”

Numele Maria sau Marian aduce dublă protecție, iar în tradiția populară această credință are o încărcătură aparte. Pentru oamenii născuți pe 15 august, numele nu este doar o etichetă, ci un simbol al unei legături spirituale puternice cu sărbătoarea care le marchează venirea pe lume.

Se spune că persoanele născute în această zi și botezate cu numele Maria, Marian sau variante precum Mariana, Marin, Marinela, Maricica, Marinuș poartă o binecuvântare dublă: una dată de ziua nașterii și alta de numele care o onorează pe Maica Domnului. În mentalul colectiv, această combinație aduce un destin „luminos și ferit de rău”, o viață în care greutățile se rezolvă mai ușor, iar norocul apare în momente-cheie.

Bătrânii spuneau că acești oameni au o ocrotire specială, că sunt feriți de primejdii mari și că au o intuiție aparte, ca și cum ar primi semne înainte de a lua decizii importante. În unele sate, se credea chiar că un copil născut pe 15 august și botezat Maria sau Marian „nu rămâne niciodată singur”, fiind mereu însoțit de oameni buni sau de situații care îl scot la liman.

Tot tradiția spune că acești copii cresc cu o sensibilitate specială, cu o lumină interioară care îi face plăcuți, empatici și respectați în comunitate. Numele și ziua nașterii se completează, formând un fel de talisman simbolic, un semn că destinul lor este protejat și binecuvântat.

Ghid de cumpărături

zodii horoscop pixabay jpg
Horoscop săptămâna 14-20 august: zodia care trebuie să fie atentă la bani și investiții Horoscop
ryanair jpg
VideoCoșmar pentru pasagerii unui zbor Ryanair. Oamenii au leșinat și au vomitat după ce au stat blocați în avion Internațional
image
Lavrov amenință Occidentul: „Vom distruge tot ceea ce alimentează mașina de război a Kievului” adevarul.ro
image
Coșmar într-un avion Ryanair. Pasagerii ar fi leșinat și vomitat din cauza căldurii sufocante adevarul.ro

Parteneri

image
Culisele succesului lui David Popovici: a intrat în istoria Campionatelor Europene! Fotoreportaj Fanatik de la cursa de AUR de la Paris www.fanatik.ro
image
Cronica unei tragedii aşteptate. Ce au descoperit poliţiştii despre şoferul din Braşov care a ucis doi oameni observatornews.ro
image
Trei pensionari au fost chemați de acasă pentru a porni grupul 4 de la Rovinari. „Sunt trei tablotari cu 52-54 de ani pe meserie” www.antena3.ro
image
Pensii mai mari pentru românii care au lucrat înainte de 2001. Cine beneficiază și cât poate primi în plus www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
A rupt tăcerea, după ce soţul milionar a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei! Ce a spus despre trădarea incredibilă as.ro
image
Prosumatorii pot câștiga mai mult din energia stocată. Intervalul în care fiecare kWh valorează cu 0,40 lei în plus playtech.ro
image
„Argentinienii l-ar înjura pe Messi?” Editorial din tribune despre Baiaram și relația complicată cu mulți dintre fanii Universității Craiova www.fanatik.ro
image
Aceste pensii cresc cu 210 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România care se vor bucura de această majorare www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu www.unica.ro
image
Cât curent consumă aparatele lăsate în priză și pe care este bine să le scoți în plină criză energetică din România playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Nicole Kidman vorbește deschis despre divorțul de Keith Urban, dar și că știa „că avea să-și arunce cariera la gunoi” pentru Tom Cruise okmagazine.ro
image
Familia Clooney, în formulă completă, cu copiii, se distrează din plin pe Lacul Como. Destinația italiană este una de suflet pentru ei okmagazine.ro
image
#Memoria Imaginii
Istoria unei fotografii: Șase pușcași marini ridică drapelul american pe insula Iwo Jima historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce a fost ucis Sitting Bull, liderul carismatic al indienilor Lakota historia.ro
gara Bruxelles Midi Zuid shutterstock 2265495175 jpg
Tragedie în Bruxelles. Un pompier a murit, iar alte trei persoane au fost rănite după două explozii produse în centrul orașului Internațional
ramasite regi spania jpg
Măsură fără precedent în Spania. Rămășițele a trei regi, scoase dintr-o mănăstire din cauza incendiilor de vegetație Internațional
litoralul romanesc foto ovidiu oprea jpeg
Merită sau nu o vacanță la Marea Neagră? Părerile românilor sunt împărțite: „Mai bine stau acasă” Fapt divers
turcia destinatii jpg
Turcia are și o altă față. Locurile spectaculoase de la Marea Neagră unde poți avea parte de o vacanță liniștită Fapt divers
ryanair jpg
VideoCoșmar pentru pasagerii unui zbor Ryanair. Oamenii au leșinat și au vomitat după ce au stat blocați în avion Internațional
Design fără titlu (8) png
Destinația din Transilvania care atrage tot mai mulți turiști. Cazarea costă doar 60 de lei pe noapte Național
mancare cina masa pranz alimente istock jpg
Ce este bine să mănânci de Adormirea Maicii Domnului. Alimente care simbolizează puritatea și belșug Fapt divers
Design fără titlu (7) png
MApN anunță că a mai găsit o dronă prăbușită, la Plauru. Este a doua descoperită vineri, 14 august, după cea din Munţii Măcinului Național
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net