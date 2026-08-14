Superstiții despre oamenii născuți pe 15 august: ce trebuie să știe sărbătoriții

În tradiția populară românească, ziua de 15 august, când este sărbătorită Adormirea Maicii Domnului, este considerată una dintre cele mai puternice și luminoase din an. De aceea, oamenii născuți în această zi sunt înconjurați de numeroase superstiții, toate legate de noroc, protecție și un destin aparte.

Persoanele născute pe 15 august au o „stea puternică”

Se spune că cei născuți pe 15 august au o stea norocoasă care îi însoțește toată viața. Sunt considerați persoane ferite de primejdii mari, cu intuiție bună și capacitatea de a ieși din situații complicate. În credința populară, destinul lor este luminat de Maica Domnului, iar norocul îi ajută în momentele decisive.

O altă superstiție afirmă că persoanele născute pe 15 august au un destin cu multe răsturnări de situație. Viața lor poate fi plină de provocări, dar toate se așază, în cele din urmă, în favoarea lor. Chiar dacă trec prin perioade dificile, se spune că „Maica Domnului le întoarce norocul” și îi ajută să ajungă acolo unde trebuie.

Sărbătoriții, sub protecția Maicii Domnului

Pentru că vin pe lume în ziua dedicată Adormirii Maicii Domnului, se crede că acești oameni sunt ocrotiți în mod special. Bătrânii spuneau că „Maica Domnului îi ține sub aripa ei”, motiv pentru care trec mai ușor peste necazuri și găsesc sprijin atunci când au nevoie. Această protecție este văzută ca un dar spiritual care îi însoțește toată viața.

De asemenea, în unele zone ale țării, oamenii cred că cei născuți în această zi au vorbă dulce și un farmec aparte. Reușesc să îi influențeze pe cei din jur, sunt buni mediatori și aduc pace în conflicte. Carisma lor este considerată un semn al binecuvântării primite la naștere.

Noroc în iubire

Tradiția spune că persoanele născute pe 15 august au noroc în iubire, deși nu neapărat de la început. Relațiile lor pot începe cu încercări, dar se finalizează cu stabilitate și protecție. Se crede că „Maica Domnului le trimite omul potrivit la momentul potrivit”, iar viața sentimentală se așază frumos în timp.

O altă superstiție afirmă că acești oameni sunt mai sensibili, mai intuitivi și mai conectați la semne, vise și simboluri. Mulți bătrâni spuneau că cei născuți pe 15 august „simt lucrurile înainte să se întâmple”, având o percepție subtilă asupra lumii din jur.

Protecție mai multă pentru cei care se numesc „Maria” sau „Marian”

Numele Maria sau Marian aduce dublă protecție, iar în tradiția populară această credință are o încărcătură aparte. Pentru oamenii născuți pe 15 august, numele nu este doar o etichetă, ci un simbol al unei legături spirituale puternice cu sărbătoarea care le marchează venirea pe lume.

Se spune că persoanele născute în această zi și botezate cu numele Maria, Marian sau variante precum Mariana, Marin, Marinela, Maricica, Marinuș poartă o binecuvântare dublă: una dată de ziua nașterii și alta de numele care o onorează pe Maica Domnului. În mentalul colectiv, această combinație aduce un destin „luminos și ferit de rău”, o viață în care greutățile se rezolvă mai ușor, iar norocul apare în momente-cheie.

Bătrânii spuneau că acești oameni au o ocrotire specială, că sunt feriți de primejdii mari și că au o intuiție aparte, ca și cum ar primi semne înainte de a lua decizii importante. În unele sate, se credea chiar că un copil născut pe 15 august și botezat Maria sau Marian „nu rămâne niciodată singur”, fiind mereu însoțit de oameni buni sau de situații care îl scot la liman.

Tot tradiția spune că acești copii cresc cu o sensibilitate specială, cu o lumină interioară care îi face plăcuți, empatici și respectați în comunitate. Numele și ziua nașterii se completează, formând un fel de talisman simbolic, un semn că destinul lor este protejat și binecuvântat.