 Tradiții și superstiții de Adormirea Maicii Domnului. Ce nu trebuie să faci pe 15 august
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Tradiții și superstiții de Adormirea Maicii Domnului. Ce nu trebuie să faci pe 15 august

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Adormirea Maicii Domnului, sărbătorită pe 15 august, este una dintre cele mai importante zile din calendarul ortodox, încărcată de tradiții, obiceiuri și credințe populare care s-au transmis din generație în generație

Tradiții și superstiții/sursă foto: arhivă
Tradiții și superstiții/sursă foto: arhivă

Pentru mulți români, această zi marchează nu doar o sărbătoare religioasă, ci și un moment simbolic al verii, al protecției și al reînnoirii spirituale.

Fiind o sărbătoare dedicată trecerii Maicii Domnului la cele veșnice, oamenii aprind lumânări pentru sufletele celor adormiți. Este un moment de pomenire, iar lumina aprinsă simbolizează călăuzirea sufletelor spre pace.

Ce nu e bine să faci pe 15 august, de Adormirea Maicii Domnului

Se spune că pe 15 august nu se lucrează în gospodărie, pentru că Maica Domnului îi ocrotește pe cei care îi cinstesc sărbătoarea. Oamenii evită treburile grele, certurile și activitățile care pot aduce tensiuni în casă. Este o zi dedicată rugăciunii, liniștii și reconectării cu familia.

Logodnele făcute pe 15 august pot aduce noroc

În satul românesc, ziua de 15 august avea o încărcătură aparte pentru cuplurile tinere. Adormirea Maicii Domnului era văzută ca o sărbătoare a trecerii, a transformării și a începuturilor binecuvântate. De aceea, multe familii considerau că logodna făcută în această zi aduce stabilitate, armonie și protecție asupra viitorului mariaj.

Se credea că Maica Domnului veghează asupra celor care își unesc destinele în această perioadă, iar promisiunile făcute sub ocrotirea ei sunt mai puternice și mai durabile. Logodna nu era doar un act social, ci un ritual simbolic: un pas spre maturitate, spre formarea unei noi familii și spre asumarea responsabilităților.

În unele zone, tinerii mergeau dimineața la biserică, aprindeau o lumânare și rosteau o rugăciune pentru „drum bun în viață”. Abia apoi avea loc logodna, fie în curtea casei, fie în fața preotului, cu martori apropiați. Se spunea că dacă logodna era făcută pe 15 august, nunta urma să fie ferită de certuri, iar casa lor va fi plină de belșug.

Tot în tradiția populară, fetele care își doreau să se căsătorească se rugau în această zi pentru a întâlni omul potrivit. Rugăciunea rostită cu credință era considerată un semn că Maica Domnului le va deschide drumurile și le va feri de alegeri greșite. De aceea, Adormirea Maicii Domnului a rămas, în mentalul colectiv, o sărbătoare a speranței și a începuturilor binecuvântate.

Superstiții legate de îmbrăcăminte

Femeile evită hainele negre în această zi, considerând că aduc tristețe și ghinion. Se poartă culori deschise, simbol al luminii și al purității. În unele zone, tinerele își pun flori în păr pentru a atrage noroc și sănătate.

Această tradiție are rădăcini vechi, legate de credința că Adormirea Maicii Domnului este o sărbătoare a luminii, nu a doliului. Negrul era asociat cu suferința și cu energiile grele, iar purtarea lui în această zi era considerată o lipsă de respect față de Maica Domnului. De aceea, femeile alegeau haine albe, crem, bleu sau roz pal, nuanțe care simbolizau curățenia sufletească și speranța.

Florile purtate în păr aveau rol de talisman. În unele sate, fetele își prindeau în cosițe busuioc, mentă sau flori de câmp, crezând că acestea le aduc sănătate, frumusețe și protecție. Bătrânele spuneau că „floarea din păr deschide norocul”, iar tinerele care respectau acest obicei urmau să aibă un an mai bun, cu drumuri limpezi și alegeri inspirate.

În comunitățile tradiționale, aceste gesturi nu erau simple detalii estetice, ci forme de respect și ritualuri de bun augur. Culorile luminoase și florile purtate în păr transformau ziua de 15 august într-un moment de celebrare a feminității, a purității și a protecției divine.

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