 Ce rase de câini sunt mai sensibile la zgomot și agitație. Veterinarul explică de ce au nevoie de liniște
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Ce rase de câini sunt mai sensibile la zgomot și agitație. Veterinarul explică de ce au nevoie de liniște

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Unele rase de câini se simt mai bine într-un mediu calm și pot deveni stresate atunci când stăpânii vorbesc foarte tare, fac gesturi bruște sau transformă fiecare întâlnire într-un moment zgomotos. Deși reacțiile diferă de la un animal la altul, temperamentul anumitor rase le poate face mai sensibile la suprastimulare.

Ce rase de câini sunt mai sensibile la zgomot și agitație.
Ce rase de câini sunt mai sensibile la zgomot și agitație.

Pentru mulți proprietari, entuziasmul exprimat prin voce ridicată, mângâieri energice sau saluturi zgomotoase este un semn de afecțiune. Câinii nu interpretează însă întotdeauna aceste gesturi în același fel. Unele animale preferă interacțiunile liniștite, previzibile și fără schimbări bruște de intensitate.

Potrivit medicului veterinar Linda Simons, există câteva rase cunoscute pentru sensibilitatea lor și pentru faptul că se adaptează mai ușor într-o locuință în care atmosfera este calmă.

De ce unii câini reacționează mai puternic la zgomote

Sensibilitatea la zgomot nu înseamnă că un câine este neapărat fricos sau că nu își iubește stăpânul. Temperamentul, experiențele anterioare, socializarea și particularitățile individuale pot influența felul în care animalul reacționează la sunete puternice și la gesturile oamenilor.

Linda Simons atrage atenția că există o concepție greșită potrivit căreia toți câinii ar aprecia laudele zgomotoase și manifestările exagerate de afecțiune.

Oamenii presupun că toți câinii adoră laudele zgomotoase și afecțiunea exagerată. Dar unele rase preferă voci calme, afecțiune blândă și energie previzibilă”, explică medicul veterinar.

În cazul acestor animale, o voce ridicată sau o reacție foarte entuziastă poate avea efectul opus celui dorit. În loc să se apropie de stăpân, câinele se poate retrage, poate deveni neliniștit sau poate încerca să evite situația.

Când stăpânii devin gălăgioși sau prea entuziaști, acești câini pot deveni stresați, confuzi sau chiar puțin jenați”, adaugă Linda Simons.

Ogarii preferă un mediu liniștit

Ogarii sunt cunoscuți pentru comportamentul lor blând și pentru sensibilitatea de care dau dovadă în anumite situații. De aceea, un mediu calm poate fi mai potrivit pentru ei decât unul în care există permanent zgomot și agitație.

Acești câini pot răspunde mai bine unei voci joase, unor mișcări liniștite și unei rutine constante. Interacțiunile previzibile îi pot ajuta să se simtă în siguranță, mai ales atunci când se află într-un spațiu nou sau în preajma unor persoane pe care nu le cunosc.

Whippetul iubește afecțiunea, dar nu și haosul

Whippetul este un alt câine care poate fi mai sensibil la stimulii din jur. Deși este afectuos și apreciază apropierea de oameni, nu înseamnă că se simte confortabil atunci când atenția este exprimată prin țipete, gesturi bruște sau o energie foarte intensă.

O abordare calmă și răbdătoare este, de regulă, mai potrivită pentru acest tip de câine. Rutinele stabile și interacțiunile discrete pot contribui la o stare de bine și pot reduce situațiile în care animalul se simte copleșit.

Basset Hound nu este fanul zgomotelor puternice

Basset Hound este cunoscut pentru temperamentul său liniștit și pentru energia relativ scăzută. Nu înseamnă că această rasă nu apreciază compania oamenilor, ci mai degrabă că nu are nevoie de manifestări zgomotoase pentru a se simți iubită.

Reasigurările calme, mângâierile blânde și o atmosferă fără prea multă agitație pot fi mai potrivite decât reacțiile exagerate.

Pentru un Basset Hound, un stăpân calm poate fi mult mai ușor de înțeles decât unul care își schimbă brusc tonul vocii sau face mișcări foarte energice.

Shih Tzu preferă răsfățul fără agitație

Shih Tzu este o rasă cunoscută pentru atașamentul față de oameni și pentru nevoia de afecțiune. Cu toate acestea, apropierea nu trebuie neapărat exprimată prin zgomote sau gesturi exagerate.

Acești câini pot prefera interacțiunile blânde, într-un mediu în care rutina este relativ stabilă. Zgomotele bruște îi pot surprinde sau îi pot face să se retragă, mai ales dacă nu sunt obișnuiți cu astfel de situații.

Prin urmare, dacă ai un Shih Tzu, o voce calmă și mângâierile lente pot fi o modalitate mai bună de a-i arăta afecțiunea.

Newfoundland, un câine mare cu o sensibilitate aparte

Newfoundland este un câine impresionant prin dimensiuni, dar statura sa nu spune totul despre temperament. Rasa este apreciată pentru calmul și echilibrul său, iar unii exemplari pot fi sensibili la zgomote și la schimbările bruște din mediul înconjurător.

În locul salutărilor zgomotoase sau al gesturilor frenetice, acești câini pot răspunde mai bine unei interacțiuni lente și liniștitoare.

Faptul că un câine este masiv nu înseamnă că este imun la stres. Sensibilitatea la zgomot poate apărea indiferent de dimensiunea animalului.

Cum îți dai seama că un câine este copleșit

Nu toți câinii își manifestă stresul în același mod. Un animal deranjat de zgomot poate încerca să se îndepărteze, să se ascundă sau să evite contactul.

Printre comportamentele care pot indica disconfort se pot număra retragerea, neliniștea, schimbarea bruscă a poziției corpului sau încercarea de a evita persoana care îl abordează prea energic.

Este important ca proprietarul să observe reacțiile câinelui și să nu insiste atunci când acesta încearcă să se îndepărteze. Respectarea spațiului personal poate contribui la construirea unei relații bazate pe încredere.

Ce fel de comportament îi ajută să se simtă în siguranță

Pentru câinii sensibili, rutina și predictibilitatea pot avea un rol important. Tonul calm al vocii, mișcările lente și contactul fizic delicat pot transforma interacțiunea într-o experiență mai confortabilă.

Medicul veterinar subliniază importanța acestor gesturi:

Câinii care preferă energia blândă tind să se bucure de mângâieri lente și constante, voci blânde și mișcări previzibile. Îi ajută să se simtă în siguranță, relaxați și înțeleși”.

Totuși, rasa nu este singurul criteriu care trebuie luat în calcul. Fiecare câine are propria personalitate, iar un exemplar dintr-o rasă considerată sensibilă poate fi foarte sociabil și tolerant la zgomot, în timp ce un câine dintr-o altă rasă poate reacționa puternic la sunete sau agitație.

Un câine calm nu înseamnă un câine lipsit de afecțiune

Cea mai importantă lecție pentru proprietari este că manifestarea afecțiunii trebuie adaptată animalului. Un câine nu trebuie să fie întâmpinat cu voce ridicată, îmbrățișări sau gesturi exagerate pentru a înțelege că este iubit.

Pentru unele rase, liniștea, răbdarea și predictibilitatea sunt forme de afecțiune la fel de importante precum joaca sau mângâierile. Observarea limbajului corporal al câinelui este cea mai bună modalitate de a înțelege ce îi place și ce îl face să se simtă inconfortabil.

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