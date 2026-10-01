 Valerie Lungu, surprinsă de o întâmplare neașteptată la Asia Express! Ce au pățit ea și Alex Gîlcă la salonul de masaj: „A început să tragă de chiloței”
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VideoValerie Lungu, surprinsă de o întâmplare neașteptată la Asia Express! Ce au pățit ea și Alex Gîlcă la salonul de masaj: „A început să tragă de chiloței”

#Asia Express
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Valerie Lungu și Alex Gîlcă au avut parte de o experiență neașteptată în China, în timpul competiției „Asia Express” 2026. Cei doi au profitat de o pauză de la probele solicitante pentru a se relaxa la un salon de masaj, însă ședința s-a transformat într-un moment presărat cu surprize și situații amuzante. Influencerița a fost uimită de comportamentul maseuzelor, iar un gest al uneia dintre ele a stârnit reacții și glume.

Ce s-a întâmplat în salonul de masaj în care au ajuns Valerie Lungu și Alex Gîlcă
Ce s-a întâmplat în salonul de masaj în care au ajuns Valerie Lungu și Alex Gîlcă Foto: Antena 1

În timp ce ceilalți concurenți se întreceau pentru amuleta în valoare de 1.000 de euro și imunitatea mică, pe un traseu dificil, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au avut parte de o zi mai relaxantă în China. Cei doi au explorat împrejurimile și au decis să se răsfețe cu o ședință de masaj, fără să anticipeze însă ce urma să se întâmple.

Experiența a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât ambii au fost masați de femei, iar ținutele acestora au atras imediat atenția influenceriței. Valerie a povestit că maseuzele au apărut îmbrăcate elegant, cu fuste scurte, machiate și încălțate cu tocuri. Mai mult, în timpul masajului, aceasta a observat că lenjeria intimă îi era trasă în jos, lucru care a luat-o prin surprindere.

Situația a devenit și mai amuzantă atunci când Valerie a remarcat poziția în care se afla iubitul ei în timpul ședinței și a urmărit cu atenție gesturile maseuzei care îl îngrijea.

„Au intrat fetele pe tocuri, în fustă scurtă, machiate și cu părul dat drumul. În viața mea nu am văzut așa ceva. În timp ce domnișoara se apropie de Alex, văd cum capul lui Alex stă fix între picioarele ei. Mi-a dat și mie chiloțeii jos, că la un moment dat mi-am simțit moldoveanca pe afară!”, a declarat Valerie Lungu, la „Asia Express”.

Alex Gîlcă, luat prin surprindere de gesturile maseuzei

Nici Alex Gîlcă nu a rămas indiferent la experiența trăită în salonul de masaj. Concurentul a fost surprins atât de apariția femeii care îl masa, cât și de gesturile acesteia, mai ales atunci când a observat că lenjeria intimă îi era coborâtă treptat.

Acesta a povestit că, pe măsură ce masajul continua, maseuza repeta gestul, trăgându-i puțin câte puțin de lenjerie. Momentul a stârnit reacții și a fost cu atât mai amuzant cu cât Alex a vrut să afle dacă și iubita lui trecuse prin aceeași experiență.

„La un moment dat, a început să tragă de chiloței în jos. Făcea un pic masaj, mai trăgea un pic de chiloței. Un pic de masaj, iar mai trăgea. Eu nu știu la tine dacă ți-a dat chiloții jos”, a declarat Alex Gîlcă.e

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