 Ce bătăi de cap au avut Valerie Lungu și Alex Gâlcă, la Asia Express: „Nu am plecat cu gândul să câștigăm marele premiu”
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Ce bătăi de cap au avut Valerie Lungu și Alex Gâlcă, la Asia Express: „Nu am plecat cu gândul să câștigăm marele premiu”

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Valerie Lungu și Alex Gîlcă au acceptat provocarea „Asia Express” și au descoperit că drumul prin Asia vine la pachet cu multă adrenalină, oboseală, autostop și situații pe care nu le poți controla.

Ce bătăi de cap au avut Valerie Lungu și Alex Gâlcă, la Asia Express
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Ce bătăi de cap au avut Valerie Lungu și Alex Gâlcă, la Asia Express Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Cei doi ne-au povestit cum au trăit aventura, ce le-a dat cele mai mari bătăi de cap și cum s-au descurcat atunci când confortul de acasă a dispărut complet.

Pentru Valerie și Alex, participarea la „Asia Express” a fost o experiență pe care nu au mai trăit-o niciodată și pe care spun că ar repeta-o. Adrenalina a fost unul dintre lucrurile care le-au plăcut cel mai mult, însă competiția le-a pus serios răbdarea la încercare.

Autostopul, cea mai mare provocare

Dacă mâncarea nu a fost neapărat cea mai mare problemă pentru popularul cuplu de influenceri, autostopul le-a dat ceva mai mult de furcă. Să găsească o mașină, să convingă oamenii să-i ajute și să ajungă la destinație în timp util nu a fost deloc simplu.

Au existat și momente în care oboseala și presiunea și-au spus cuvântul. În plus, fiecare zi venea cu alte provocări, iar cei doi trebuiau să decidă rapid cine face o anumită misiune, încotro merg și cum reușesc să avanseze.

„Asia Express” i-a pus, astfel, în situații în care răbdarea a fost la fel de importantă ca ambiția.

Alex, atent la Valerie: i-a cărat rucsacul

Unul dintre momentele care spun multe despre dinamica celor doi a fost cel în care Alex a încercat să o ajute pe Valerie cu rucsacul.

Greutatea bagajelor este una dintre provocările clasice ale competiției, iar Alex a ajuns să-i care rucsacul logodnicei sale. Pentru un cuplu aflat într-o cursă în care fiecare minut contează, astfel de gesturi pot face diferența.

Cei doi au recunoscut că au avut și opinii diferite în anumite momente: de la alegerea direcției în care să facă autostopul până la cine ar trebui să se ocupe de anumite misiuni. Amândoi sunt competitivi, așa că nu le-a fost întotdeauna ușor să aleagă aceeași strategie.

Alex ținea fasting înainte de plecare

Alex a povestit și despre stilul său de viață de dinaintea plecării în Asia. Acesta ținea fasting, însă aventura din „Asia Express” l-a obligat să uite de rutina de acasă și să se adapteze condițiilor întâlnite pe traseu.

În competiție, cei doi nu au mai putut avea controlul pe care îl aveau în viața de zi cu zi asupra meselor sau asupra programului.

A fost o experiență de neuitat, ceva ce nu am trăit niciodată înmormântarea viața mea și aș mai vrea să retrăiesc! Cred că cel mai mult ne-a plăcut adrenalina, faptul că în fiecare zi aveam un țel și o misiune pentru care trebuia să luptăm! Nu aș spune că ne-am certat neapărat cred că am avut anumite conversații despre cine face autostopul, cine ce misiune face... A fost o mare provocare pentru noi ca și cuplu! Mie mi-a dat foarte multe batai de cap rucsacul, era foarte-foarte greu, autostopul, iar mâncarea a fost un mare semn de întrebare pentru mine și, sinceră să fiu, am cam murit de foame!", ne-a declarat Valerie Lungu, special pentru Click!

Asta în timp ce partenerul ei de viață, Alex, ne-a povestit că înainte de competiția Asia Express el era la fasting.

Pentru mine mâncarea nu a fost o provocare absolut deloc. Înainte de Asia am început să fac fasting și eram ok! Îmi făceam griji pentru ea... Pentru mine a fost foarte provocator autostopul, foarte multă energie, nu mai aveam răbdare...", ne-a declarat și Alex Gîlcă.

Totuși, spre deosebire de autostop, mâncarea nu pare să fi fost pentru ei un obstacol insurmontabil. Au fost nevoiți să se adapteze și să mănânce în funcție de ceea ce au găsit pe traseu.

Dincolo de probe și competiție, aventura a fost și un test pentru relația lor.

Cei doi spun că nu au avut parte de certuri serioase și că, deși au existat momente în care au văzut diferit anumite lucruri, au reușit să meargă mai departe împreună.

Diferențele dintre ei se văd mai ales în felul în care își gestionează emoțiile. Unul dintre ei spune foarte clar ce simte și verbalizează aproape tot, în timp ce celălalt are tendința de a păstra mai multe lucruri în interior.

Tocmai aceste diferențe au fost puse la încercare în Asia.

Valerie și Alex au avut încă de la început o altă abordare a competiției. Nu au plecat cu presiunea de a câștiga cu orice preț marele premiu.

Pentru ei, important a fost să trăiască experiența, să vadă până unde pot ajunge și, mai ales, cum funcționează ca echipă într-un context complet diferit de viața lor obișnuită.

Iar după toate provocările, cei doi au rămas cu o concluzie importantă: pot conta unul pe celălalt atunci când lucrurile devin cu adevărat dificile.

Acasă, lucrurile sunt mult mai simple

După autostop, rucsacuri și zile în care fiecare decizie trebuia luată rapid, viața de acasă pare mult mai simplă.

Valerie și Alex spun că nu se ceartă pentru lucruri importante și că fiecare are propriul său mod de a reacționa. În cuplul lor există și gesturi romantice, de la micul dejun în pat până la micile atenții de zi cu zi.

„Asia Express” le-a oferit însă ceva ce nu le putea oferi rutina: șansa de a se vedea unul pe celălalt într-o situație-limită.

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