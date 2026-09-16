Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, întâlnire neașteptată la „Asia Express”. Cine le-a ajutat în Uzbekistan

„Asia Express - Drumul Mătăsii” este plin de provocări, unele dintre cele mai neașteptate. Concurenții au avut de îndeplinit o sarcină importantă într-o piață din Uzbekistan: au avut de făcut câte zece pâini, iar apoi fiecare echipă trebuia să convingă un localnic să mănânce o pâine întreagă. Cu cine s-au întâlnit Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu.

Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu. Foto: Instagram

Episodul 7 din „Asia Express - Drumul Mătăsii” a fost plin de surprize. Concurenții s-au luptat pentru primele locuri, iar unii dintre ei chiar au avut mare noroc. Întâlnire neașteptată pentru Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu.

Cu cine s-au întâlnit Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu în piața din Uzbekistan

Concurenții au făcut pâine. Inițial, aceștia au fost puși să găsească o ștampilă cu inițialele lor, apoi au pregătit aluatul, au frământat și au pus la cuptor pâinile. Pâinea tradițională din Uzbekistan este ca o lipie rotundă și groasă, decorată la mijloc, cu o importanță culturală uriașă. Ea este mai specială, deoarece se coace pe pereții interiori ai cuptorului.

Echipele au avut de preparat de la zero câte zece pâini, după care erau puse să convingă pe cineva să mănânce o pâine întreagă, iar fiecare încercare nereușită însemna o pâine pierdută. Proba a fost destul de dificilă, deoarece concurenții erau extrem de grăbiți, iar localnicii nu înțelegeau chiar din prima ce aveau de făcut.

Cu toate acestea, Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au fost extrem de norocoase. Ele au dat nas în nas cu o turistă româncă, doamna Aurica, ce le-a ajutat să treacă proba. Între timp, au ajuns și alte femei românce care făceau parte din același grup de turiști, fane ale emisiunii. Până la urmă, doamna Aurica a mâncat toată pâinea, iar Loredana și Ana-Maria au plecat spre următoarea locație, acolo unde le aștepta Irina Fodor.

Urmează ultima etapă din Ubekistan

Miercuri, 16 septembrie, urmează să se difuzeze ultima etapă din Uzbekistan. Concurenții se bat pentru primele locuri, în dorința de a ajunge în China. De asemenea, urmează cursa pentru Ultima Șansă, acolo unde echipe eaflate în pericol trebuie să traverseze orașul Tașkent.

Tașkent a fost un oraș important, un centru al regiunii, care, de-a lungul anilor, a fost traversat de culturi și diferite influențe. Concurenții se vor opri inclusiv la Chorsu Bazar una dintre cele mai cunoscute piețe ale orașului. Acolo, ei trebuie să găsească o serie de indicii și să rezolve o ecuație. Tot aici, ei vor avea de mânuit păpuși și de pregătit momente artistice, chiar în mijlocul localnicilor.

Ulterior, vor explora subteranul orașului, iar de la metroul din Tașkent vor ajunge să servească într-unul dintre cele mai cunoscute locuri în care se servește plov-ul, mâncarea națională a Uzbekistanului, scrie spynews.ro.