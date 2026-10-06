Bianca Drăgușanu recunoaște compromisurile făcute în relații. „Mă mir de mine de ce am fost în stare să fac”

Bianca Drăgușanu recunoaște că a făcut unele greșeli de-a lungul relațiilor sale amoroase. Aceasta susține că a fost în situații în care a fost nevoită să facă unele compromisuri pentru a obține iubirea și atenția cuiva.

Bianca Drăgușanu. Foto: Instagram

Astfel, vedeta a subliniat faptul că dezamăgirile sale în dragoste au fost, de fapt, lecții importante și acum știe exact ce vrea de la viață. Viața personală a Biancăi Drăgușanu a fost extrem de mediatizată, iar scandalurile din cuplu ajungeau, de cele mai multe ori, la televizor.

Bianca Drăgușanu recunoaște că a făcut compromisuri în relații

Vedeta a vorbit deschis în cadrul podcastului realizat de Roxana Ciuhulescu despre viziunea ei asupra vieții și despre greșelile făcute de-a lungul relațiilor. Aceasta susține că acum vede lucrurile cu alți ochi și știe exact ce și-ar dori la de la partenerul său. În același timp, Bianca Drăgușanu a recunoscut că a făcut compromisuri.

Lecția primită din experiențele sale este aceea că cu cât dai mai mult unui bărbat, cu atât primești mai puțin înapoi. De aceea, vedeta este foarte atentă acum în ceea ce privește alegerea unui partener.

„Mă mir de mine de ce am fost în stare să fac. Am făcut niște compromisuri la un moment dat în viața mea, in care am zis ca daca dau mai mult, e posibil să mă iubească și mai mult. cand dai mai mult se pare că primești mai putin. Nu faceți compromisuri pentru nimeni, nimic. Dacă bărbatul de lângă tine te iubește, nu îți va cere în viata ta să faci un lucru pe care nu simți să-l faci”, a declarat Bianca Drăgușanu,

Nu mai este dispusă sa facă sacrificii pentru iubire

În acest context, Bianca Drăgușanu este hotărâtă să nu mai accepte lucrurile care îi fac mai mult rău decât bine, iar dacă bărbatul de lângă ea nu se conformează, atunci este liber să plece. De asemenea, vedeta nu ma este dispusă să facă sacrificii pentru iubire și nu mai acceptă să facă compromisuri pentru nimeni, doar de dragul de a fi cu cineva.

„Sunt în punctul în care eu nu am mai răbdare sau nu pot să îmi irosesc timpul pe chestii inutile, imature. Practic, în loc să construim ceva împreună, mă lași să construiesc singură și după ce am construit, tu vii și îmi dărâmi. Pentru mine, lucrurile acestea sunt grave. Nu am niciun motiv să suport”, a mai declarat Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu nu stă cu bărbați care dau like la alte femei

În era tehnologiei este din ce în ce mai greu să-ți faci o relație. Deși ne ajută să ne conectăm mai ușor cu cei dragi, tehnologia poate distruge și relații. Aici intervine problema like-urilor. Bianca Drăgușanu nu acceptă ca bărbatul ei să aprecieze pozele altor femei în mediul online, privind acest gest ca pe o lipsă de respect.

„Tu, ca bărbat, te duci și dai like la alte femei când tu ești într-o relație, înseamnă că tu o cauți cu lumânarea. Înseamnă, unu la mână, că mă lipsești pe mine de respect, că îți lipsești relația ta de respect și că tu cauți altceva. Mi se pare cel mai mare grad de imaturitate emoțională din partea unui bărbat, în momentul în care e într-o relație, să facă lucrurile astea”, a mai spus vedeta în podcastul Roxanei Ciuhulescu.