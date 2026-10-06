 Bianca Drăgușanu recunoaște compromisurile făcute în relații. „Mă mir de mine de ce am fost în stare să fac”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

Bianca Drăgușanu recunoaște compromisurile făcute în relații. „Mă mir de mine de ce am fost în stare să fac”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Bianca Drăgușanu recunoaște că a făcut unele greșeli de-a lungul relațiilor sale amoroase. Aceasta susține că a fost în situații în care a fost nevoită să facă unele compromisuri pentru a obține iubirea și atenția cuiva.

Bianca Drăgușanu.
Bianca Drăgușanu. Foto: Instagram

Astfel, vedeta a subliniat faptul că dezamăgirile sale în dragoste au fost, de fapt, lecții importante și acum știe exact ce vrea de la viață. Viața personală a Biancăi Drăgușanu a fost extrem de mediatizată, iar scandalurile din cuplu ajungeau, de cele mai multe ori, la televizor.

Bianca Drăgușanu recunoaște că a făcut compromisuri în relații

Vedeta a vorbit deschis în cadrul podcastului realizat de Roxana Ciuhulescu despre viziunea ei asupra vieții și despre greșelile făcute de-a lungul relațiilor. Aceasta susține că acum vede lucrurile cu alți ochi și știe exact ce și-ar dori la de la partenerul său. În același timp, Bianca Drăgușanu a recunoscut că a făcut compromisuri.

Lecția primită din experiențele sale este aceea că cu cât dai mai mult unui bărbat, cu atât primești mai puțin înapoi. De aceea, vedeta este foarte atentă acum în ceea ce privește alegerea unui partener.

„Mă mir de mine de ce am fost în stare să fac. Am făcut niște compromisuri la un moment dat în viața mea, in care am zis ca daca dau mai mult, e posibil să mă iubească și mai mult. cand dai mai mult se pare că primești mai putin. Nu faceți compromisuri pentru nimeni, nimic. Dacă bărbatul de lângă tine te iubește, nu îți va cere în viata ta să faci un lucru pe care nu simți să-l faci”, a declarat Bianca Drăgușanu,

Nu mai este dispusă sa facă sacrificii pentru iubire

În acest context, Bianca Drăgușanu este hotărâtă să nu mai accepte lucrurile care îi fac mai mult rău decât bine, iar dacă bărbatul de lângă ea nu se conformează, atunci este liber să plece. De asemenea, vedeta nu ma este dispusă să facă sacrificii pentru iubire și nu mai acceptă să facă compromisuri pentru nimeni, doar de dragul de a fi cu cineva.

„Sunt în punctul în care eu nu am mai răbdare sau nu pot să îmi irosesc timpul pe chestii inutile, imature. Practic, în loc să construim ceva împreună, mă lași să construiesc singură și după ce am construit, tu vii și îmi dărâmi. Pentru mine, lucrurile acestea sunt grave. Nu am niciun motiv să suport”, a mai declarat Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu nu stă cu bărbați care dau like la alte femei

În era tehnologiei este din ce în ce mai greu să-ți faci o relație. Deși ne ajută să ne conectăm mai ușor cu cei dragi, tehnologia poate distruge și relații. Aici intervine problema like-urilor. Bianca Drăgușanu nu acceptă ca bărbatul ei să aprecieze pozele altor femei în mediul online, privind acest gest ca pe o lipsă de respect.

Tu, ca bărbat, te duci și dai like la alte femei când tu ești într-o relație, înseamnă că tu o cauți cu lumânarea. Înseamnă, unu la mână, că mă lipsești pe mine de respect, că îți lipsești relația ta de respect și că tu cauți altceva. Mi se pare cel mai mare grad de imaturitate emoțională din partea unui bărbat, în momentul în care e într-o relație, să facă lucrurile astea”, a mai spus vedeta în podcastul Roxanei Ciuhulescu.

Ghid de cumpărături

banner tina ulmeanu png
#Exclusiv Click!
Burlăcița Tina Ulmeanu, primele mărturisiri cutremurătoare despre viol: „Mi-au furat inocența!” PrimeTime
image png
Doliu în lumea filmului românesc. O actriță din celebra serie „Brigada Diverse” a murit la 84 de ani Vedete românești
image
Capcana casei abandonate: ce a pățit o familie după ce a cumpărat-o. Piscina era infestată cu șerpi, iar renovarea a ajuns să coste peste 300.000 de dolari adevarul.ro
image
Un gigant german deschide o nouă fabrică în România. Investiție de 25 de milioane de euro adevarul.ro

Parteneri

image
Merita Ianis Hagi să fie huiduit de fanii României pe Arena Națională? Victor Pițurcă, Gigi Becali, Adrian Ilie și Horia Ivanovici, dezbatere în direct www.fanatik.ro
image
"Scotea niște sunete mai ne-ok". Ultimele clipe din viaţa lui Octav, asistentul medical găsit mort la serviciu observatornews.ro
image
O femeie cu batic, pe bicicletă, a salvat misiunea unor roboți militari ucraineni. Imaginile au devenit virale www.antena3.ro
image
Scandal de proporții la Berlin. Fostul șef al serviciului german de informații externe, August Hanning, a fost arestat pentru spionaj și trădare de țară. Cum a profitat de funcția sa oficială www.gandul.ro
image
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…” www.wowbiz.ro
image
Când trece România la ora de iarnă 2026. Ceasurile se schimbă mai devreme decât anul trecut www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Facultatea la care a renunţat pe loc Gică Hagi! Ce studii are, de fapt, cel care a făcut milioane de euro din fotbal şi afaceri as.ro
image
Ce pensie primește Traian Băsescu de la stat după recalculare. Suma a crescut considerabil playtech.ro
image
Reacția lui Gigi Becali când a auzit că Răzvan Burleanu are 27.000 de euro salariu ca președinte FRF www.fanatik.ro
image
S-a terminat viața dulce pentru Monica Gabor și Mr. Pink! După chirii neplătite și evacuare, apar acuzații de www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate artistul nostru! Spune drept, îl mai recunoști? www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
A renunțat la statut, preferând ”să cadă la așternut”! „Să fiu iubită este pentru mine asemenea aerului pe care îl respir” okmagazine.ro
image
Playboy notoriu, Michael Douglas face iar valuri, după ce a recunoscut aventura toridă, secretă, cu o celebră actriță okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Șocul întâlnirii cu lumea modernă: Povestea locuitorilor unei insule izolate, alungați de o erupție vulcanică historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Selinus, orașul în care s-a oprit ultimul drum al împăratului Traian historia.ro
banner tina ulmeanu png
#Exclusiv Click!
Burlăcița Tina Ulmeanu, primele mărturisiri cutremurătoare despre viol: „Mi-au furat inocența!” PrimeTime
image png
VideoGabi Torje, despre vacanțele cu sora, nepoții și mama sa. Obiceiul pe care îl păstrează: „Mergem în fiecare an” PrimeTime
Claudia patrascanu FB jpg
VideoClaudia Pătrășcanu vorbește despre cea mai grea perioadă din familie: „Mă întreb și acum cum a reușit” PrimeTime
ella visan instagram jpg
VideoElla Vișan, mărturii despre accidentul de pe munte. Fosta concurentă a căzut 100 de metri în gol: „M-a iubit Dumnezeu” PrimeTime
Claudia Patrascanu, foto Instagram jpg
VideoRugăciunea care i-a dat Claudiei Pătrășcanu putere în cele mai grele momente: „Timp de șapte ani am citit în fiecare seară” PrimeTime
Alexandru Sautner, unul din cei patru jurați de la Chefi la cuțite foto: Antena 1
VideoChef Alex Sautner, mărturisiri emoționante despre greutățile din copilărie și divorț. Ce mare regret are: „Nu va trece niciodată” PrimeTime
image png
VideoAnne Hathaway, victorie la box office! Filmul „Verity” a debutat pe primul loc, în timp ce Tom Cruise a dezamăgit PrimeTime
Ce își dorește Codruța Filip pentru ea!
Vacanță specială pentru Codruța Filip. Destinația în care a mers alături de părinți: „E o altă lume” PrimeTime
image
Momente penibile la Insula Iubirii. Radu Vâlcan, la un pas să fie lovit de o concurentă actualitate.net
image
Poliția Română, mesaj video neobișnuit pentru șoferi. Ce îi așteaptă pe vitezomani: „Ne vedem pe traseu, armăsarii mei!” actualitate.net