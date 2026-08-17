„Sunt incomozi”. Bianca Drăgușanu, decizie neașteptată după ani de operații estetice

Adeptă a intervențiilor estetice, Bianca Drăgușanu se pregătește pentru o nouă transformare, la doar câteva săptămâni după ce a trecut printr-o operație de otoplastie. Vedeta pare să fie atentă la cele mai recente tendințe din domeniul estetic și ia în calcul o nouă schimbare.

În toamna acestui an, mai exact în luna octombrie, Bianca Drăgușanu are programată o nouă intervenție estetică. Vedeta intenționează să apeleze din nou la medicul chirurg pentru a-și reduce dimensiunea sânilor, după ce a ajuns la concluzia că implanturile actuale nu mai corespund preferințelor sale.

Bianca Drăgușanu bifează o nouă intervenție de înfrumusețare

Bianca a vorbit deschis despre această decizie pe rețelele de socializare, explicând că își dorește o schimbare și că, în opinia sa, dimensiunea implanturilor alese anterior nu a fost cea potrivită. Acum, vedeta este hotărâtă să remedieze acest aspect și să opteze pentru o variantă care să îi ofere un rezultat pe placul său.

„În octombrie am de gând să schimb aceste imensități de silicoane. Nu se mai poartă sânii mari, nu se mai poartă buzele mari, nu se mai poartă părul vopsit. Și da, consider că nu am făcut o alegere tocmai inspirată când mi-am dorit niște sâni atât de mari, pentru că sunt și incomozi, nu arată nici bine și cred că cea mai bună decizie pe care puteam să o iau în momentul de față e să remediez situația, adică să îi micșorez”, a spus Bianca Drăgușanu, în mediul online.

Bianca Drăgușanu: „Nu vă spun niciodată să faceți ca mine, luați deciziile care vă plac vouă”

Bianca Drăgușanu vorbea încă din toamna anului 2025 despre intenția de a-și micșora sânii, mărturisind în mediul online că își dorește o schimbare și că este nemulțumită de dimensiunea actuală a bustului. Vedeta spunea, în stilul său caracteristic, că își dorește un aspect mai natural și că urma să caute un medic care să realizeze intervenția.

În aceeași perioadă, Bianca le-a povestit urmăritorilor și despre alte proceduri estetice la care apelase. Aceasta a menționat că își făcuse un lip lift la buza superioară, intervenție pe care o considera una dintre cele mai reușite proceduri realizate la nivelul feței. În schimb, pentru buza inferioară, vedeta a spus că optase pentru dizolvarea substanței injectate.

„Și o să fiu foarte frumoasă și cu ț*țele mai mici. Pentru că nu se mai poartă ugerele. Urmează să-mi caut un doctor care o să facă această micșorare de sân. Adică din ugere să facă niște țâțe frumoase. Ok. Să le luăm așa, încetul cu încetul. Eu mi-am făcut o intervenție de lip lift la buza de sus, da, pentru că eu nu îmi doresc să mă mai injectez și nu mai m-am injectat, iar la buza de jos am făcut o topire chiar luni.

Intervenția aceasta de lip-lift o consider una dintre cele mai bune intervenții asupra feței mele. Nu vă spun niciodată să faceți ca mine, luați deciziile care vă plac vouă și vă arată bine vouă pe față. Poate nu sunt eu un exemplu de dat sau de luat, dar… vă pot prezenta lucrurile care mie mi-au plăcut și pe care mi le-am făcut. Sunt atât de ascuțită pentru că am slăbit foarte mult, deși îmi place păpica. Din cauza faptului că sunt hiperactivă, am slăbit mai mult decât îmi doream. Dar mănânc proteină, iau suplimente foarte bune și o să pun kilogramele acelea la loc într-un mod constructiv. Mușchi, nu grăsime”, a mai spus Bianca Drăgușanu în mediul online.

Cea mai recentă operație estetică a vedetei

Anunțul privind noua intervenție vine la puțin peste o lună de la cea mai recentă procedură estetică la care a apelat Bianca Drăgușanu, respectiv otoplastia, intervenție prin care se modifică forma sau poziția urechilor. La scurt timp după operație, vedeta le-a arătat urmăritorilor imagini cu urechile bandajate și le-a povestit cum s-au desfășurat primele zile de recuperare.

La două zile după intervenție, Bianca a revenit în mediul online și le-a explicat fanilor că s-a prezentat la medic pentru schimbarea pansamentelor. Vedeta le-a mărturisit că, deși fusese avertizată că primele nopți după operație ar putea fi dificile și că nu va putea dormi confortabil, recuperarea decurgea mai bine decât se aștepta.

„În cazul în care vă întrebați ce fac eu duminică, iată că am venit să îmi schimb pansamentul, pentru că vineri mi-am făcut otoplastia despre care v-am tot vorbit. Am făcut-o și pe asta! Am avut două zile în care mi s-a spus că nu am să pot dormi, dar de astăzi se pare că lucrurile încep să se prezinte foarte bine”, a declarat Bianca Drăgușanu, pe rețelele de socializare.