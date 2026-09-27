 Confirmarea că Tom Holland și Zendaya s-au căsătorit. Cum s-a dat de gol actorul
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Confirmarea că Tom Holland și Zendaya s-au căsătorit. Cum s-a dat de gol actorul

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Tom Holland și Zendaya vor cu orice preț să țină secret statutul lor. Nu este vorba dacă formează sau nu un cuplu, ci despre faptul că toată lumea se întreabă dacă sunt sau nu căsătoriți. De data aceasta, actorul din „Spiderman” s-a dat de gol.

Zendaya și Tom Holland.
Zendaya și Tom Holland. Foto: X

S-a scris în presa internațională despre faptul că cei doi ar fi făcut deja nunta în secret, după ce stilistul Law Roach a spus că evenimentul a avut loc la începutul acestui an. Între timp, niciunul dintre cei doi actori nu au confirmat sau infirmat. Cu toate acestea, Tom Holland s-a dat de gol în cadrul unui podcast.

Tom Holland și Zendaya s-au căsătorit

Tom Holland a participat la podcastul britanic „Dish” și s-a dat de gol în legătură cu nunta despre care toată presa internațională face speculații. Acesta a fost luat la întrebări de către cei doi moderatori, DJ-ul Nick Grimshaw și chef Angela Harnett. Actorul în vârstă de 30 de ani a fost întrebat despre persoana alături de care și-ar petrece o vacanță în Grecia, iar el a dat un răspuns clar: „Cu soția mea”.

„Cred că probabil cu soția mea ar fi cel mai bine. Ar fi puțin ciudat dacă aș spune: «Scuze, iubito, de fapt merg 10 zile în Mykonos cu Matt Damon»”, a glumit Tom Holland.

Nu este prima dată când acesta dă de înțeles că nunta cu Zendaya ar fi avut loc. În timpul promovării filmului „The Odyssey”, Tom Holland a spus într-un interviu că a discutat cu soția sa înainte de a accepta rolul lui Telemachus.

Și stilistul lui Zendaya s-a dat de gol

În urmă cu șase luni, stilistul starului din „Euphoria”, Law Roach, a dezvăluit că ea și Tom Holland s-au căsătorit în secret. După ce și-a dat seama de gafă, el a declarat că de fiecare dată când va fi întrebat despre acest aspect el va da alt răspuns.

„Chestia e să nu mă mai întrebi despre treburile personale ale cuiva pe care îl iubesc. Nu ai dreptul și posibilitatea  de a mă întreba despre treburile personale ale ei. Așa că, de fiecare dată când mă întrebi, o să-ți spun altceva”, a spus Roach, conform eonline.com.

Roach a subliniat în timpul unui interviu pe covorul roșu al premiilor Emmy din 2026 că a clarificat faptul că nunta lui Zendaya și Holland nu a avut loc și a menționat că nu va confirma sau infirma niciodată pe deplin zvonurile despre Zendaya.

Zendaya nu vrea să dea toate detaliile despre viața ei personală

Zendaya a subliniat că este conștientă de faptul că toată lumea vrea să știe cât mai multe despre viața ei personală, având în vedere că a crescut pe platourile de filmare și a crescut sub ochii fanilor.

„Sunt conștientă că sunt o persoană publică și la fel este și el și sunt conștientă, de asemenea, că am crescut în fața oamenilor și am făcut filme în care ne-am îndrăgostit unul de celălalt. Deci, chiar înțeleg asta”.

Cu toate acestea, ea preferă să își păstreze detaliile din viața amoroasă cu Holland cât mai departe de ochii curioșilor. „Sunt o persoană foarte rezervată și fac tot posibilul să am lucruri atât pentru mine, cât și pentru el. În general, facem tot posibilul să nu ne ascundem de lume, ci pur și simplu să păstrăm lucrurile pentru noi înșine, astfel încât să putem păstra acea bucurie doar în interiorul nostru”.

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