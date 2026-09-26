 Cabral, apariție surprinzătoare după divorțul de Andreea Ibacka. Cine este femeia blondă alături de care a fost văzut
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FotoCabral, apariție surprinzătoare după divorțul de Andreea Ibacka. Cine este femeia blondă alături de care a fost văzut

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Cabral trece printr-o perioadă marcată de schimbări importante. După divorțul de Andreea Ibacka, femeia alături de care a petrecut 15 ani și cu care are doi copii, Namiko și Tiago, prezentatorul pare să fi adoptat un stil de viață diferit. A fost văzut în ipostaze care au atras atenția, a slăbit considerabil, iar acum a revenit la o imagine care amintește de perioada în care practica kick-boxing.

Cabral
Cabral Foto: Instagram

Recent, Cabral a fost surprins la un mall din București, acolo unde a ajuns la volanul unei motociclete Harley Davidson negre. Vedeta purta o cască cu motive sudamericane, iar apariția sa a atras atenția și prin compania în care se afla. O femeie blondă a intrat în peisaj, însă întâlnirea dintre cei doi nu a părut una romantică, scrie cancan.ro.

Cabral, discuție serioasă cu o femeie blondă

Spre deosebire de aparițiile sale din această vară, când Cabral a fost văzut la LOFT Mamaia alături de diferite femei, de această dată lucrurile au părut mult mai serioase. Prezentatorul s-a întâlnit cu o doamnă blondă, iar atitudinea celor doi nu a lăsat impresia unei întâlniri amoroase.

Mai mult, în timpul discuției, cei doi au consumat doar apă plată. Întâlnirea a semănat mai degrabă cu o ședință decât cu o ieșire între două persoane care se află la începutul unei relații. Discuția lor nu poate fi auzită, însă la un moment dat Cabral a părut surprins de ceea ce îi povestea femeia.

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Foto: cancan.ro

Întâlnirea a durat ceva timp, iar Cabral a fost atent la conversație. Din imaginile surprinse la mall se observă că prezentatorul a fost concentrat asupra discuției, chiar dacă, în anumite momente, atenția i-a fost distrasă.

Prezența femeii blonde ridică, inevitabil, întrebări despre motivul întâlnirii. Poate fi vorba despre o discuție legată de viața personală a lui Cabral sau despre chestiuni care țin de perioada de după divorț. Textul nu oferă însă un răspuns clar în acest sens.

Ce rol are femeia blondă în viața lui Cabral?

Un alt detaliu care atrage atenția este schimbarea fizică a lui Cabral. În imaginile realizate la mall, acesta apare vizibil schimbat față de imaginea cu care publicul era obișnuit. Slăbirea sa este evidentă, iar noul look amintește de perioada în care era pasionat de kick-boxing.

În același timp, motocicleta Harley Davidson pe care a parcat-o în fața intrării în centrul comercial completează imaginea diferită pe care Cabral o afișează în această perioadă. Prezentatorul pare să fi intrat într-o etapă nouă a vieții sale, după despărțirea de Andreea Ibacka.

În cazul femeii blonde, însă, lucrurile rămân neclare. Întâlnirea poate ridica întrebări inclusiv despre aspecte legate de divorț și de împărțirea bunurilor, proces despre care textul menționează că ar fi început încă din iulie 2025, cu luni înainte de anunțul oficial al divorțului.

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