 Connect-R, acuzat că a umilit o femeie pe TikTok. „Pute carnea pe tine, atârnă pielea. Marș la alergat!”
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Connect-R, acuzat că a umilit o femeie pe TikTok. „Pute carnea pe tine, atârnă pielea. Marș la alergat!”

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Connect-R este implicat într-un nou scandal pe TikTok, după ce tiktokeriță l-a acuzat că a umilit-o și jignit-o în timpul unui live. Femeia susține că artistul a făcut comentarii în mod repetat despre aspectul său fizic și despre greutate.

Connect-R, acuzat de Grațiela Agache că a umilit-o.
Connect-R, acuzat de Grațiela Agache că a umilit-o. Foto: Facebook/Instagram

Grațiela Agache este cea care susține că a fost umilită în mod public de către artist. Aceasta a publicat și momentul în care Connect-R vorbește extrem de urât la adresa ei. Cum se apără cântărețul.

Connect-R umilește și jignește o femeie pe TikTok

„Puturoaso care ești! Uită-te puțin cum arăți! Aici nu e nicio glandă tiroidă, este puturoșenie, nesimțire și mâncat la 12 noaptea. Uite cearcăne în tine. Ce consumi, ce faci? Uită-te cum arăți. Nu ți-e rușine? Despre ce vorbim? Mănânci la 12 noaptea, arăți în ultimul hal. Fă ceva cu sănătatea ta, atât voiam să îți zic. (...) Pune mâna și slăbește, că pute carnea pe tine, atârnă pielea. Marș la alergat, marș!”, a spus Connect-R în timpul live-ului. 

Connect-R a făcut toate aceste comentarii în timpul unui live pe TikTok, acolo unde au participat aproximativ 200 de utilizatori. Au existat persoane care i-au atras atenția asupra limbajului, însă artistul nu s-a oprit aici.

E urâțică, pentru mine. Am văzut-o în realitate. Ferească bunul Dumnezeu!”, a continuat cântărețul.  

Înregistrarea a fost postată pe rețelele de socializare

Grațiela Agache a publicat înregistrarea pe rețelele de socializare și dă mai multe detalii despre ceea ce s-a discutat pe acel live. „Sunt comparată cu un câine. Se spune despre mine că sunt „urâtă rău”, că întâlnirea cu mine i-ar fi provocat senzația de vomă, că fără filtre arăt „direct Hell”, că părul meu arată într-un anumit fel, că fizionomia mea este respingătoare. Sunt făcute comentarii despre greutatea mea, despre corpul meu și chiar despre presupuse obiceiuri alimentare”, a spus femeia pe Facebook.

Totodată, Grațiela Agache spune că nu dorește ca situația să ducă la atacuri sau amenințări la adresa lui Connect-R. „Nu îndemn pe nimeni să îl insulte pe Connect-R, să îl amenințe sau să îi răspundă folosind exact limbajul pe care eu îl condamn. Ar fi o contradicție. Condamn un comportament. Nu chem la linșajul unui om”, a mai transmis femeia.  

Cum se apără artistul

Inițial, Connect-R a negat acuzațiile, susținând că cel care ar fi vorbit ar fi fost, de fapt, un moderator. „Sunt moderatorul lui Connect-r, eu mă ocup de pagina lui”. 

În același timp, artistul susține că s-a consultat cu echipa sa și i s-a spus că nu a existat niciun derapaj din partea sa, ci pur și simplu a trimis-o în sala de sport.

„Nu te-am jignit, femeie, te-am trimis la sport. TikTok-ul, prin definiție, e un pamflet. Echipa de management s-a interesat și e în regulă, chiar mi-a spus că nu te-am jignit cu absolut nimic, nu am făcut decât să te trimit la sport, să mănânci sănătos”, a transmis Connect-R.

S-a reaprins un scandal mai vechi

Nu este prima oară când între cei doi se aruncă cu vorbe grele. În 2023 cei doi s-au contrazis într-un caz în care era implicat Părintele Calistrat. Grațiela Agache a publicat atunci un videoclip în care și-a spus părerea, iar Connect-R a reacționat. De atunci, ar fi existat mai multe conflicte în mediul online. Femeia susține că a depus deja plângeri la Parchet împotriva artistului.

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