Andreea Berecleanu, mândră de Eva și Petru. Cum și-a crescut vedeta copiii și care este secretul relației apropiate cu ei: „Prin propriul exemplu”

Andreea Berecleanu (51 de ani) are toate motivele să fie o mamă mândră!

1/12 Andreea Berecleanu, mândră de Eva și Petru, copiii ei Foto: click.ro

Prezentatoarea știrilor Focus de la Prima TV are doi copii mari, Eva și Petru, care și-au luat deja viața în propriile mâini. Eva a împlinit recent 25 de ani, iar Petru a fost și el sărbătorit la împlinirea vârstei de 21 de ani.

Vedeta TV ne-a povestit cum a reușit să le fie aproape chiar și atunci când studiile i-au dus departe de casă, dar și despre pasiunea pentru călătorii pe care o împarte cu soțul ei, renumitul medic Constantin Stan.

Andreea Berecleanu, despre Petru: „Este peste toate așteptările mele”

Petru a împlinit 21 de ani și a avut parte de aniversarea pe care și-a dorit-o, alături de familie și de prieteni.

„L-am aniversat, s-a aniversat în cercul lui de prieteni, în familie, cu mai multe petreceri, exact cum și-a dorit. Este cum l-am visat și cum mi l-am dorit. Peste toate așteptările mele. Suntem mândri. Sunt doi copii mari, frumoși, realizați”, ne-a mărturisit Andreea Berecleanu.

Și Eva este deja pe propriile picioare și are un drum profesional al ei. Pentru Andreea Berecleanu, însă, unul dintre cele mai importante lucruri a fost educația pe care le-a oferit-o copiilor și puterea exemplului personal.

„Prin propriul exemplu. Educația de bază a fost importantă. Eva a plecat la aproape 17 ani din țară, la studii în străinătate. Deci nu am fost zi de zi alături de ea, decât la telefon. I-am fost alături, dar nu am știut practic ce se întâmplă în fiecare zi. Nu am primit niciun feedback negativ de la școală, că lipsește sau că nu își dă examenele. La Petru este exact aceeași situație”, spune prezentatoarea TV.

Chiar și de la distanță, legătura emoțională cu cei doi a rămas esențială.

„Am sperat că, fiindu-le alături emoțional în continuare, chiar și de la distanță, și dăruindu-le toată dragostea noastră – a mea, a soțului meu, a bunicilor – a fost suficient”, a mai completat Andreea Berecleanu.

Iar grijile de mamă nu dispar odată cu vârsta copiilor. Vedeta TV recunoaște că le are în continuare, însă le consideră absolut firești.

Cine alege vacanțele în familia Andreei Berecleanu

Călătoriile ocupă un loc important în viața Andreei Berecleanu, iar vedeta este fericită că soțul ei, medicul Constantin Stan, îi împărtășește această pasiune. Atunci când programul le permite, cei doi profită de timpul liber pentru a descoperi noi destinații.

Vacanțele se aleg în familie, însă sotul vedetei are încredere în gusturile soției sale.

„Alegem împreună. Dar Constantin se lasă pe mâna mea, știe că nu greșesc”, ne-a spus, amuzată, prezentatoarea.

„Ne păstrăm Focusul!”

Profesional, Andreea Berecleanu continuă să fie una dintre figurile emblematice ale știrilor Prima TV. Meseria de jurnalist este parte din viața ei încă de la 18 ani.

„Face parte din ADN-ul meu. Fac lucrul ăsta de la 18 ani, deci nici nu știu cum ar fi altfel”, mărturisește vedeta.

După atâția ani de televiziune, regula rămâne simplă și se potrivește perfect cu numele jurnalului pe care îl prezintă: „Ne păstrăm Focusul, pentru că este foarte important și foarte greu să ți-l păstrezi.”

În paralel, Andreea își continuă și proiectul Life.ro, un proiect de suflet care completează activitatea sa din televiziune.

Cum se menține Andreea Berecleanu în formă

La fel de activă în afara platoului de știri, Andreea Berecleanu spune că nu are în spate vreo formulă complicată. Face mișcare, aleargă și încearcă să-și păstreze echilibrul, fără să transforme însă viața într-un șir de restricții.

„Sunt plină de energie. Încerc să duc o viață echilibrată. Asta nu înseamnă că am abstinențe, pentru că îmi place să mă bucur, îmi place să dansez, îmi place să merg la aniversări. Am o viață foarte activă și sunt OK, sunt cum trebuie”, e de părere vedeta care a fost în prim plan aseară la Prima Fest, petrecerea trustului TV la care lucrează, pentru lansarea grilei și programelor de toamnă, eveniment pe care l-a și prezentat, de altfel, alături de bunul său coleg și prieten, Cove.

La 25 și, respectiv, 21 de ani, Eva și Petru și-au construit deja propriile drumuri, iar pentru Andreea Berecleanu aceasta pare să fie cea mai frumoasă confirmare că anii în care a încercat să împace o profesie solicitantă cu rolul de mamă au meritat.