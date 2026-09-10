 Fiul Andreei Berecleanu a împlinit 21 de ani! Ce relație are vedeta cu băiatul ei, Petru
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Fiul Andreei Berecleanu a împlinit 21 de ani! Ce relație are vedeta cu băiatul ei, Petru

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Petru Zăhărescu, fiul Andreei Berecleanu și al lui Andrei Zăhărescu, cu care vedeta a fost căsătorită în trecut, își sărbătorește ziua de naștere. Cu această ocazie, mama sa i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare și a vorbit cu multă mândrie despre tânărul care a devenit.

Petru Zăhărescu, fiul Andreei Berecleanu.
Petru Zăhărescu, fiul Andreei Berecleanu. Foto: Instagram

Andreea Berecleanu are o relație apropiată cu cei doi copii ai săi, Petru și Eva Zăhărescu, chiar dacă aceștia au crescut și și-au început propriile drumuri. Cei doi îi sunt în continuare foarte apropiați, iar vedeta nu pierde nicio ocazie să le fie alături și să se bucure de fiecare etapă importantă din viața lor.

Petru Zăhărescu împlinește 21 de ani 

Petru a împlinit 21 de ani, iar Andreea Berecleanu a marcat momentul printr-o fotografie și un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Vedeta și-a descris fiul în cuvinte pline de afecțiune, mărturisind cât de mândră este de bărbatul în care acesta s-a transformat.

„E mai greu să găsesc poze cu Petru singur, el e înconjurat mereu de familie, de prieteni, de dragoste și bucurie. E copilul solar, bun și frumos, plin de umor și spontan, pe care și-l dorește toată lumea în preajmă. Azi e ziua lui, face 21 de ani și sunt tare mândră și fericită de cum a crescut și cum a devenit bărbatul elegant și puternic de astăzi. La mulți ani, Dodo! Te iubim.”

Ce fel de mamă a fost Andreea Berecleanu pentru Eva și Petru 

De-a lungul anilor, Andreea Berecleanu a vorbit deschis și despre felul în care și-a crescut copiii. Vedeta a recunoscut că a fost o mamă exigentă, însă spune că nu a considerat niciodată că a exagerat cu regulile sau cu atenția acordată celor doi. Acum, când Eva și Petru au devenit adulți, ea privește cu mândrie spre parcursul lor și spune că amândoi și-au găsit propriul drum.

În același timp, chiar dacă sunt independenți, Andreea Berecleanu consideră că legătura dintre părinți și copii nu se schimbă odată cu trecerea anilor. Dincolo de aspectele practice ale vieții, vedeta spune că Eva și Petru au în continuare nevoie de sprijin emoțional, răbdare și dragoste.

„Dacă mă întrebi pe mine cred că am fost o mamă exigentă. Ei acum însă îmi spun că nu am fost deloc exagerată. Am fost atentă, dar nu exagerată. 

Copiii mei acum sunt bine. Eva are primul job de aproape un an. Ea este un suflet foarte frumos. Este un adult responsabil, sunt mândră de ea. Petru este la facultate. 

Eu zic că sunt amândoi pe drumul lor și noi le suntem alături, pentru că asta e foarte important. Și mai frumos e că și ei au în continuare nevoie de noi. Mă refer la partea emoțională. E nevoie încă de răbdare și foarte multă dragoste”, a declarat Andreea Berecleanu, într-un interviu acordat pentru Click!

„Eu stăteam trează până la 2-3 noaptea ca să văd că sunt bine”

De asemenea, vedeta ne-a mai spus că a avut mereu grijă să își educe copiii astfel încât să stea departe de excese și de alte pericole. Chiar dacă a avut întotdeauna încredere în ei, Andreea Berecleanu recunoaște că au existat nopți în care a stat trează și i-a așteptat să se întoarcă acasă, pentru a se asigura că sunt bine.

„Eu, de exemplu, chiar dacă am avut și am încredere în ei, că sunt mari acum, dar la orice vârstă, mai ales în adolescență, trebuie să vezi cum ajung acasă. Eu stăteam trează până la 2-3 noaptea ca să văd că sunt bine. Cel mai important e să avem grijă la excese și să le observăm din timp“, a mai declarat prezentatoarea Prima TV, pentru Click! 

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