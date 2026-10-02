 Lorenzo de la „Insula Iubirii”, pus la zid pentru relația cu cei trei copii. Reacția concurentului
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Lorenzo de la „Insula Iubirii”, pus la zid pentru relația cu cei trei copii. Reacția concurentului

#Insula iubirii
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Lorenzo și Nattasha Black formează unul dintre cele mai apreciate cupluri de la „Insula Iubirii”, sezonul X, iar într-una dintre ediții, concurentul a dezvăluit detalii din trecutul său. Lorenzo a mărturisit că are trei copii, iar la un moment dat, în mediul online, oamenii l-au acuzat că nu ar fi un tată implicat.

Lorenzo și Nattasha Black.
Lorenzo și Nattasha Black. Foto: Antena 1

Lorenzo a fost căsătorit timp de șapte ani cu mama băieților săi, iar la trei ani de la divorț a cunoscut-o pe Nattasha, de profesie dominatoare. Aceasta este o prezență activă și pe rețelele de socializare, în timp ce Lorenzo le-a răspuns celor care l-au acuzat că nu este un tată implicat.

Lorenzo, acuzat că nu este un tată implicat

În mediul online, concurentul a fost acuzat de unii internauți că nu s-ar implica suficient în viața copiilor săi. Lorenzo a răspuns acestor comentarii și a explicat că nu se consideră un tată perfect, însă face tot posibilul pentru copiii săi.

„Eu nu am venit în fața voastră să spun că sunt un tată perfect. E normal că atunci când este un divorț… Mai sunt tați care trec printr-un divorț… Unii rămân prieteni, alții nu, e simplu. E important ce fac de acum încolo: dacă mă ocup de ei, dacă investesc în ei, dar asta nu ar trebui să fie problema voastră, e problema mea, e viața mea, eu mi-i cresc, nu mi-i creșteți voi”, a spus Lorenzo de la Insula iubirii, în timpul unui live, pe TikTok.

„Nu mai pot fi activ în viața copilului ca tată”

În continuare, Lorenzo a mărturisit că nu este un tată perfect, dar acest lucru nu înseamnă că nu este un tată implicat. Bărbatul spune că face tot posibilul pentru a le oferi copiilor săi tot binele. De asemenea, acesta spune că nu poate fi la fel de activ în viața lor după divorț, întrucât copiii au rămas la mamă.

„Nu sunt un tată perfect, dar asta nu înseamnă că nu mă implic. Mă implic cum pot, pentru că sunt un om divorțat. Nu mă mai pot implica. Într-adevăr, îmi pare rău pentru chestia asta, că nu mai pot fi activ, dar nu mai pot fi activ. Automat ce părinții se separă nu mai poți fi activ în viața copilului ca tată, dacă copiii rămân la mamă, nu mai poți ca atunci când ai fi în aceeași casă, automat se face un program”, a mai spus concurentul.

Lorenzo: „Am vrut ca viața privată să fie cât mai privată”

Într-un alt moment, Lorenzo a vorbit despre motivul pentru care a ales să fie discret atunci când vine vorba despre copiii săi. Concurentul a explicat că, înainte de apariția sa în emisiune, a încercat să păstreze cât mai mult viața de familie departe de atenția publicului și să nu își expună cei trei băieți pe rețelele de socializare.

„Am vrut ca viața privată să fie cât mai privată, dar datorită emisiunii, nu am vrut să îmi expun copiii pe rețelele de socializare. Am considerat că viața privată este doar a mea și mă privește doar pe mine. Am trei băieți de 9, 7 și 5 ani (…) Sunt sensibil când vine vorba despre copiii mei, am evitat mult, dar nu am avut de ales”, a spus Lorenzo în cadrul unui live pe TikTok.

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