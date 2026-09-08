Cât încasează Nattasha Black, concurenta de la „Insula Iubirii”, din meseria de dominatoare: „Lucrez doar 7-8 zile pe lună”

Sezonul X al emisiunii „Insula Iubirii” a venit cu noi surprize pentru telespectatorii care au așteptat cu nerăbdare să descopere cuplurile, poveștile lor, dar și detalii mai puțin obișnuite despre concurenți și partenerii acestora. Printre personajele care au atras rapid atenția s-a numărat Nattasha Black, partenera lui Lorenzo, de meserie excavatorist.

Nattasha Black. Foto: Instagram

Nattasha s-a remarcat încă de la prima apariție prin atitudine, vestimentație și prin meseria pe care o practică: este dominatoare.

Nattasha Black, sinceră despre veniturile încasate din meseria de dominatoare

Nattasha Black a reușit să atragă toate privirile încă de la debutul în „Insula Iubirii”, însă nu doar apariția sa a stârnit interesul telespectatorilor. Meseria pe care concurenta o practică în Anglia de mai bine de șapte ani a devenit rapid unul dintre cele mai discutate subiecte.

Pentru a se pregăti în acest domeniu, Nattasha a apelat la o formare specializată în Londra, unde a urmat cursurile unei școli de profil. Experiența acumulată de-a lungul anilor i-ar putea aduce venituri considerabile, motiv pentru care mulți s-au întrebat cât poate câștiga, de fapt, din această activitate.

Într-o discuție purtată cu Armina, soția lui Marcel Andrei, Nattasha nu a dezvăluit suma exactă pe care o câștigă din activitatea sa, însă a lăsat de înțeles că veniturile sunt considerabile.

„Armina: Se câștigă și bine în ce faci tu, nu?

Nattasha: Da, și lucrez doar 7-8 zile pe lună.

Armina: I-auzi, noi lucrăm o lună.

Nattasha: Fiecare după diplome. Și la mine e de muncă când facem videoclipuri, filme. De aia am zis că pentru mine camerele nu sunt o problemă, că sunt obișnuită.”

Potrivit România TV, tarifele estimate pentru o singură oră ar începe de la 300 de lire sterline și ar putea ajunge până la 500 de lire sterline.

„Oameni cu funcții foarte înalte sunt clienții mei”

Nattasha Black a devenit dominatoare după ce a urmat un curs la o școală de dominație din Londra, unde spune că a obținut și o diplomă. După absolvire, a început să ofere sesiuni bazate pe ordine și disciplină, având printre clienți inclusiv persoane cu funcții importante. Potrivit propriilor declarații, aceasta este principala ei sursă de venit.

„Am văzut că este la Londra școală de dominație, m-am înscris, am făcut cursul, am făcut orele, am și diplomă, iar când am terminat școala am început să fac sesiuni (…) Oameni cu funcții foarte înalte sunt clienții mei, care, la rândul lor, vor să fie conduși de cineva. Nu este niciun contact între nimeni, este doar ordine și disciplină. Eu din asta trăiesc”, a explicat Nattasha Black la „Insula Iubirii”.