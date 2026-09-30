Ilie Năstase, sătul de scandalul cu Brigitte Pastramă! Ce mesaj i-a transmis fostei soții: „De ce se bagă în seamă”

Ilie Năstase a răbufnit după ce Brigitte Pastramă a făcut declarații despre problemele din căsnicia lui cu Ioana Năstase. Invitat telefonic în direct la Spynews TV Live, fostul tenismen a mărturisit că nu înțelege de ce fosta soție a ales să intervină în viața lui personală, mai ales că au trecut opt ani de la divorț. Deranjat de afirmațiile acesteia, sportivul a transmis că nu are nevoie de apărarea ei și că își dorește să încheie conflictul.

Ilie Năstase, deranjat de intervențiile lui Brigitte Pastramă în căsnicia cu Ioana Foto: Instagram

Scandalul a izbucnit după ce au apărut informații despre tensiunile din căsnicia lui Ilie Năstase cu actuala soție, Ioana. În acest context, Brigitte Pastramă a făcut o serie de dezvăluiri despre fostul partener și relația acestuia cu actuala soție, susținând inclusiv că averea sportivului ar fi trecut pe numele Ioanei Năstase. Intervenția vedetei l-a deranjat pe fostul tenismen, care consideră că aceasta nu mai are niciun motiv să se implice în viața lui.

În timpul intervenției telefonice, Ilie Năstase a precizat că nu a mai avut nicio legătură cu Brigitte Pastramă în ultimii opt ani și că nu înțelege de ce aceasta a ales tocmai acum să vorbească despre el și despre actuala sa căsnicie. Fostul sportiv a subliniat că problemele dintre el și Ioana Năstase îi privesc exclusiv pe ei doi și că nu are nevoie ca fosta soție să îi ia apărarea.

„Nu are nicio treabă cu mine. Eu sunt acum cu Ioana, am ce vreau eu, să plece, domne! Să se ducă la Salam, la Pastramă... cum îl cheamă pe ăla, că nu mai știu. (...) De ce intervine, când eu am probleme cu actuala soție?! Nu mai e soția mea! Au fost niște treburi care s-au terminat. Eu nu mai am nicio legătură cu ea. Ce terenuri?

Eu nu am nimic cu ea, nu am vorbit cu ea de opt ani de zile. De ce se bagă în seamă acum? Nu am nevoie de așa ceva. (...) Normal că sunt probleme în toate căsătoriile, nu are ea ce să se bage!”, a declarat Ilie Năstase.

Brigitte Pastramă, reacție după declarațiile fostului soț

După ce a ascultat intervenția lui Ilie Năstase, Brigitte Pastramă a revenit cu o serie de declarații în direct, în care a sugerat că fostul tenismen s-ar fi aflat într-o stare nepotrivită în momentul în care a făcut afirmațiile. Vedeta a susținut că a intervenit doar din milă și cu intenția de a-l ajuta, însă a recunoscut că nu crede că mai poate face ceva în acest sens.

Totodată, Brigitte Pastramă a afirmat că fostul soț ar putea regreta a doua zi cuvintele adresate ei și a precizat că familia acestuia ar fi confirmat informațiile pe care le-a făcut publice. Vedeta a insistat că nu consideră că a greșit cu ceva și că intenția sa a fost să îi ofere sprijin.

„Se face de râs, poate e beat, de obicei la ora asta era mereu într-o stare nasoală. Eu am intrat de milă, să îl ajut, nu vreau să mai intru acum, pentru că nu cred că l-aș ajuta. La cum îl cunosc, sigur o să-i pară rău mâine de ce spune despre mine. Tot ceea ce eu am spus în acea seară a confirmat familia lui. Eu nu am greșit cu nimic. Pur și simplu am încercat să îl ajut”, a declarat Brigitte Pastramă, în emisiunea Spynews TV Live.

Ilie Năstase neagă că ar fi consumat alcool

Replica fostului tenismen nu a întârziat să apară. Ilie Năstase a respins afirmațiile lui Brigitte Pastramă potrivit cărora s-ar fi aflat sub influența alcoolului și a explicat că, în momentul intervenției, participa la o întâlnire de afaceri. Acesta a precizat că negocia mai multe contracte importante și că nu și-ar fi permis să consume alcool într-un asemenea context.

„Ea are dovezi că sunt beat? Eu sunt într-o întâlnire cu niște oameni de afaceri cu care negociez niște contracte pe foarte mulți bani și nu îmi permit să fiu sub influența alcoolului”, a declarat Ilie Năstase.