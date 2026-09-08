Brigitte Pastramă, acuzații explozive la adresa Ioanei Năstase: „L-a stors pe Ilie de bani”

Brigitte Pastramă, fosta soție a lui Ilie Năstase, a revenit cu noi informații despre situația tensionată dintre fostul mare tenismen și actuala sa soție, Ioana Năstase, fostă Simion. În urmă cu doar două zile, un nou scandal mediatic l-a avut în prim-plan pe Ilie Năstase, după ce Ioana ar fi sunat la Poliția din Năvodari și ar fi susținut că ar fi fost amenințată de cel care încă îi este soț. Bruneta ar fi solicitat un ordin de protecție și monitorizarea electronică a fostului mare tenismen, însă măsurile au fost ulterior infirmate de procuror, după cum anunța Ziua de Constanța.

Brigitte Pastramă, fosta soție a lui Ilie Năstase, dezvăluiri din mariajul lui cu Ioana. Foto: Facebook

Brigitte, fosta soție a lui Ilie Năstase, continuă dezvăluirile

Brigitte Pastramă a intervenit în scandalul dintre cei doi și face dezvăluiri neașteptate despre ceea ce s-ar fi întâmplat, de-a lungul anilor, în căsnicia dintre Ilie și Ioana Năstase. Soția lui Florin Pastramă susține că Ioana ar fi urmărit, de fapt, să obțină bani de la Ilie Năstase și face declarații mai puțin cunoscute publicului.

„În primul rând, vreau să precizez faptul că nu am ieșit niciodată pe acest subiect, pentru că, în momentul în care mă ocupam de Academie și în momentul în care eram eu cea care gestiona acolo totul, am aflat niște lucruri și nu am vrut să-i fac rău lui Ilie. După ce am ieșit din Fermă, eu încă mă ocupam, bineînțeles, pentru că nu știe nimeni mai bine decât mine ce s-a întâmplat și tot ceea ce înseamnă logistică acolo, și, bineînțeles că eram cea în măsură să rămână și să se ocupe în continuare, chiar dacă am divorțat.

Dar, într-o zi, am trimis-o pe Sara cu încasările și cu absolut tot din luna aceea la Ilie. Era la Mall Băneasa, împreună cu această femeie cu care era împreună de o lună, nu erau căsătoriți, nu nimic. Ilie era foarte supărat, disperat și mi-a spus: «Asta e nebună, te rog mult să nu te mai ocupi tu de bază, dă-i totul lui Bebe, nepotului lui, că asta e nebună și mi-a spart tot în casă și a plecat la Constanța. Te rog eu mult, înțelege-mă!»”, a început să povestească Brigitte Pastramă, potrivit Cancan.

„Mi-am dat seama că pentru femeia aceasta eu reprezint un motiv de ceartă”

Brigitte și-a dat seama încă de la începutul relației lui Ilie cu Ioana că lucrurile dintre cei doi erau destul de tensionate, conștientizând încă de atunci că numele ei reprezenta un motiv de scandal.

„Mi-am dat seama că pentru femeia aceasta eu reprezint un motiv de ceartă și de scandal. Mi-am dat seama că reacționează foarte urât, șantajându-l emoțional pe Ilie, și am evitat, pentru că mi-am dorit să fie fericit.”

Brigitte, motiv de scandal între Ioana și Ilie Năstase

Fosta soție a lui Năstase mai spune că a preferat să păstreze distanța și să nu se implice în relația celor doi, mai ales că își dorea ca fostul soț să fie fericit și să își vadă liniștit de viața lui. Totodată, Brigitte susține că reacțiile Ioanei atunci când venea vorba despre ea au determinat-o să evite orice legătură cu Ilie:

„Eu știam că sunt subiect de scandal între ei. O să spun scandal, pentru că o persoană care sparge tot în casă și care face ce face în momentul în care se pomenește numele meu înseamnă că este o persoană care încearcă să mă scoată definitiv din viața unui om. Eu eram într-o relație cu Florin, drept pentru care eu am evitat orice legătură, am avut reality show-ul cu Florin, mi-am văzut de căsnicia mea tocmai că nu mai voiam nicio legătură”, a mai declarat fosta soție a lui Ilie Năstase.

Brigitte Pastramă: „Nu mi-am dorit să mă bag în viața omului”

De asemenea, Brigitte susține că a fost avertizată de Ilie Năstase în privința Ioanei, despre care acesta i-ar fi spus că avea o problemă cu ea. Potrivit declarațiilor sale, și apropiații fostului tenismen i-ar fi transmis lui Brigitte informații despre situația dintre cei doi:

„Nu l-am avertizat legat de ea, el m-a avertizat pe mine atunci. Mi-au spus și prietenii lui, Voiculeț, toată lumea mi-a spus: «Băi, vezi că aia când aude de tine, începe să plece, să-l amenințe!».

Mi-au spus că îl amenința. Mi-a spus că nu mai vrea să avem nicio treabă, să rezolvăm totul, mi-am dat seama că din cauza ei. Nu am avut nicio obiecție, dimpotrivă. Eu eram bine-mersi, eram îndrăgostită de Florin. Nu mi-am dorit să mă bag în viața omului. Din acest motiv am și evitat de-a lungul timpului să discut în presă subiectul Ioana–Ilie pentru că m-am gândit că e mai bine pentru el”, a mai susținut Brigitte.

Din ce își câștigă banii Ioana Năstase?

Brigitte Pastramă nu s-a oprit aici cu dezvăluirile și a făcut noi afirmații despre situația financiară a Ioanei Năstase și despre bunurile pe care aceasta le-ar fi obținut în timpul relației cu Ilie. Fosta soție a tenismenului susține că Ioana nu ar avea o sursă proprie de venit și lansează acuzații dure la adresa acesteia, făcând referire inclusiv la mai multe proprietăți ale lui Ilie Năstase:

„Ioana nu are o sursă de venit, sursa ei a fost faptul că l-a stors pe Ilie de bani. Eu nu am zis nimic pentru că nu era treaba mea. Sunt banii lui, poate să le dea și foc dacă vrea, dar acum e prea mult ce face. În momentul în care, după ce a transferat toate proprietățile lui, ale fostului meu soț, pe care eu cunosc foarte bine ce proprietăți avea, pe numele ei, ce înseamnă asta?!

Ultima dată a vândut, în urmă cu doi ani de zile sau doi ani și jumătate, apartamentul pe care l-a luat tot împreună cu mine, la Casa Scânteii, pe strada Lacului. Am avut și eu un apartament acolo, doar că eu, în prostia mea, am schimbat cu unul care era la mare. Așa am vrut eu atunci, în fine. Să vândă apartamentul de la Casa Scânteii a fost cel mai rău lucru pe care l-a făcut Ilie. Ea a avut un plan diabolic! Asta o fi învățat-o la biserică?! La Mănăstirea unde merge o învață să-și facă soțul de bani?”, continuă vedeta seria dezvăluirilor.