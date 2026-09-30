 Bruce Willis, apariție rară alături de fiica sa. Fotografia care a atras atenția fanilor
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FotoBruce Willis, apariție rară alături de fiica sa. Fotografia care a atras atenția fanilor

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Bruce Willis a apărut într-o fotografie rară și emoționantă distribuită de fiica sa, Tallulah Willis, oferind fanilor o nouă privire asupra relației speciale dintre cei doi.

Bruce Willis foto Profimedia jpg
Foto: arhiva

Bruce Willis, un moment de familie după nunta lui Tallulah

Imaginea, publicată pe Instagram, o surprinde pe Tallulah sărutându-și tatăl pe frunte în timpul unei vizite recente. Actorul în vârstă de 71 de ani apare relaxat, cu ochii închiși, în timp ce fiica sa îl ține cu tandrețe de cap.

Alături de fotografie, Tallulah a scris simplu: „Ce drăguț!”.

Tallulah a vorbit în repetate rânduri despre starea de sănătate a tatălui său și despre modul în care familia îl sprijină zi de zi. În 2023, familia lui Bruce Willis a anunțat că actorul a fost diagnosticat cu afazie, iar un an mai târziu a dezvăluit că acesta suferă de demență frontotemporală.

Recent, Tallulah a explicat că familia încearcă să se adapteze fiecărei zile și să fie prezentă pentru actor, concentrându-se pe momentele petrecute împreună.

„E greu. Sunt zile dureroase, dar e atâta iubire”, a declarat ea revistei PEOPLE în 2024. Ea a mai spus că această experiență a învățat-o „să nu ia niciun moment ca pe ceva de la sine înțeles”. 

Fotografia vine la scurt timp după un alt moment important pentru familie. În luna august, Bruce Willis a participat la nunta fiicei sale cu Justin Acee, eveniment la care au luat parte și cei apropiați.

Demi Moore, actrița și mama Tallulhei, a publicat imagini de la nunta fiicei sale, în care a împărtășit și câteva gânduri despre semnificația evenimentului.

„Există momente în viață care par aproape prea frumoase ca să fie adevărate — iar faptul că am putut să o văd pe Tallulah devenind mireasă, înconjurată de atâta dragoste, a fost unul dintre ele. Inima mi-e plină de amintiri și recunoștință în timp ce te privesc pășind în acest nou și frumos capitol al vieții tale.

Tallulah, văzându-te atât de strălucitoare și atât de profund iubită mi-a umplut inima cu un sentiment pe care îl voi păstra pentru totdeauna. Fie ca viața voastră împreună să fie plină de aventuri, râsete și o iubire care devine tot mai profundă odată cu trecerea timpului. Te iubesc atât de mult încât inima îmi explodează!”, a mărturisit actrița.

Bruce Willis este tatăl lui Rumer Willis, Scout Willis și Tallulah Willis, din căsătoria cu Demi Moore. Actorul mai are două fiice, Mabel Willis și Evelyn Willis, împreună cu soția sa, Emma Heming Willis.

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