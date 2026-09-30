Șerban Huidu, mândru de băieții lui: „Mă moștenesc!” Ce drum au ales fiii prezentatorului

Șerban Huidu (50 de ani) are în spate zeci de ani de televiziune și a ajuns cu „Cronica Cârcotașilor” la sezonul 54, însă când vine vorba despre cei doi băieți ai săi, prezentatorul nu vrea să le traseze drumul.

1/6 Șerban Huidu, mândru de băieții lui! Foto: click.ro

Huidu spune că preferă să-i îndrume și să fie lângă ei atunci când au nevoie, fără să le impună propriile dorințe.

„Cronica Cârcotașilor” continuă după mai bine de două decenii, iar Huidu glumește că a fost întrebat de sute de ori cum a reușit emisiunea să reziste atât.

„Suntem la sezonul numărul 54. Și totuși, ceva există…”, spune Șerban Huidu.

„Să nu-ți impui punctul de vedere”

Dincolo de televiziune, Huidu este atent la alegerile celor doi fii ai săi. Unul dintre ei a ales zona de Relații Internaționale, iar tatăl lor nu consideră că băieții trebuie să-i calce neapărat pe urme.

„Cred că e mai bine să fii acolo, să-i îndrumi, să fii acolo când are nevoie de tine, dar să nu-ți impui punctul de vedere”, spune realizatorul TV.

Huidu crede că una dintre greșelile părinților este să pună pe umerii copiilor propriile visuri și ambiții. De aici, spune el, se pot naște frustrări și resentimente.

„Mă moștenesc! Dar nu știu..."

Iar când este întrebat dacă vreunul dintre băieți ar putea ajunge cândva în televiziune, răspunsul lui este simplu:

„Mă moștenesc! Dar nu știu dacă vor ajunge în televiziune”, spune vedeta Prima TV despre băieții lui de 17 și 19 ani, care fac debate-uri și au ajuns până în America cu ele.

Șerban Huidu preferă, așadar, să-i lase să-și aleagă singuri drumul. Îi îndrumă, îi susține, dar nu le cere să devină „cârcotași” doar pentru că tatăl lor a construit o carieră în televiziune.

Huidu nu vrea să își dezamăgească telespectatorii fideli și aduce mereu un suflu nou emisiunii longevive de la Prima TV.

„Cronica Cârcotașilor are atât de mulți ani încât e greu să mai surprinzi pe cineva cu ceva. Cred că am făcut lucruri interesante de-a lungul istoriei noastre și nu pot să spun neapărat că voi surprinde pe cineva dar cu siguranță cei care se uită la noi nu vor fi dezamăgiți!”, ne spunea Șerban Huidu acum ceva timp despre proiectul și emisiunea lui de suflet de la Prima TV, “Cronica Cârcotașilor”.