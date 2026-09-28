Cristi Brancu, 35 de ani de presă și televiziune: „Este o meserie care mănâncă nervi!” Secretul longevității sale

Cristi Brancu (53 de ani) are un motiv serios de sărbătoare! Pe 1 noiembrie, prezentatorul „Exclusiv VIP”, de la Prima TV, împlinește 35 de ani de presă și televiziune.

1/6 Cristi Brancu, 35 de ani de presă și televiziune: Foto: click.ro

A traversat toate schimbările din lumea mondenă și din TV, a făcut ani întregi de direct și a fost pe post inclusiv în momente dramatice pentru România. Care este secretul longevității sale? Un singur cuvânt: adaptarea!

„Cheia este adaptarea. Nu se poate întâmpla nimic care să ne surprindă”, ne spune Cristi Brancu.

Unul dintre cele mai dificile momente ale carierei sale a fost tragedia de la Colectiv. Prezentatorul se afla în direct și a fost nevoit să transforme din mers o emisiune ușoară într-o transmisie de două ore și jumătate, cu informații grave și actualizări permanente.

Cristi Brancu, aproape 20 de ani de emisiuni în direct

Directul, care pentru mulți prezentatori reprezintă o adevărată probă de foc, a devenit pentru Cristi Brancu aproape o a doua natură.

„Pentru ceilalți e greu. Din 2007, în aprilie vor fi 20 de ani de emisiuni în direct. Intră în obișnuință, ca mersul pe bicicletă. N-ai prompter, trebuie să te adaptezi și să încerci să scoți de la om tot ceea ce este mai bun. Este o meserie frumoasă, este o meserie care mănâncă nervi și înseamnă foarte multă oboseală, dar satisfacțiile sunt pe măsură”, mai spune prezentatorul emisiunii “Exclusiv VIP” cu Cristi Brancu.

Iar internetul și schimbările uriașe din media nu l-au făcut pe Brancu să renunțe.

„Ne place jocul și jocului se pare că îi place de noi. Am reușit să ne schimbăm de-a lungul timpului. Într-o vreme prezentam cu cravată și stăteam la masă. Acum, dacă e nevoie să facem un dans, diverse nebunii sau să ne adaptăm la o știre care apare acum, o facem. Important este să joci și să joci până la capăt”, mai spune prezentatorul “Exclusiv VIP cu Cristi Brancu” de la Prima TV.

Premii pe linie în familia Brancu-Turcu

Aniversarea celor 35 de ani de carieră îl găsește pe Cristi Brancu într-un moment frumos și în familie. Recent, toți cei trei membri ai familiei Brancu-Turcu au avut motive de sărbătoare.

Oana Turcu a fost premiată și a marcat obținerea doctoratului în Beauty Management, în timp ce fiul lor, Tudor Brancu, a primit un trofeu pentru rubrica „Quizz Tudor”, pe care o realizează în cadrul „Exclusiv VIP”. La rândul său, Cristi Brancu a fost recompensat cu o distincție de excelență pentru activitatea sa.

După 35 de ani, prezentatorul nu uită însă că succesul unei emisiuni nu aparține unui singur om și împarte meritele cu echipa „Exclusiv VIP” și cu toți colegii de la Prima TV.

Iar rețeta lui pentru longevitate rămâne simplă: să te adaptezi, să nu te temi de direct și, mai ales, „să joci până la capăt”.