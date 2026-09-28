 Ilie Năstase, replică pentru Brigitte Pastramă. Ce declarație de dragoste i-a făcut Ioanei: „Nu are rost să dezgropăm morții”
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Ilie Năstase, replică pentru Brigitte Pastramă. Ce declarație de dragoste i-a făcut Ioanei: „Nu are rost să dezgropăm morții”

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Ilie Năstase a vorbit despre scandalul cu actuala sa soție, Ioana, dar și despre declarațiile făcute recent de Brigitte Pastramă. Fostul tenismen spune că încă ține foarte mult la Ioana și susține că nu toate informațiile apărute despre relația lor sunt adevărate.

Ilie Năstase rupe tăcerea după scandalul cu Ioana
Ilie Năstase rupe tăcerea după scandalul cu Ioana Foto: instagram

Ilie Năstase încearcă să pună capăt controverselor din ultima perioadă și spune că, dincolo de certurile dintre el și Ioana, sentimentele dintre cei doi nu au dispărut. Fostul sportiv a avut și o reacție tranșantă la adresa Brigittei, după ce aceasta a făcut declarații despre actuala sa soție.

Ilie Năstase, replică pentru Brigitte: „De unde știe ea?”

Brigitte Pastramă a intervenit în scandalul dintre Ilie și Ioana Năstase și a pus sub semnul întrebării relația celor doi. Fosta soție a lui Ilie Năstase a susținut, printre altele, că Ioana l-ar fi influențat pe fostul tenismen în anumite decizii.

Ilie Năstase nu a fost de acord cu afirmațiile acesteia și a reacționat într-un interviu pentru cancan.roPăi de unde știe ea?”, a spus fostul tenismen.

Mai mult, Năstase a amintit despre trecutul relației sale cu Brigitte. „Și ea se ducea, pleca de acasă noaptea”, a declarat acesta, precizând însă că nu vrea să redeschidă problemele din trecut.

Nu are rost să dezgropăm morții. Nu știu de ce femeia asta apare că nu am nevoie să mă apere. Eu nu vorbesc cu această persoană, cu toate că a fost soția mea, eu nu vorbesc cu ea. De când sunt cu Ioana, eu nu am mai avut contact cu ea. De ce să mă apere pe mine?”, s-a întrebat el.

Fostul sportiv a vorbit și despre informațiile potrivit cărora ar fi vândut un tablou cu 100.000 de euro, iar banii ar fi ajuns la Ioana.

Năstase a negat că suma ar fi fost dată soției sale și a explicat că banii din familie erau cheltuiți împreună. „Noi de fiecare dată când am avut ceva, am împărțit împreună. Banii au fost în casă, i-am cheltuit împreună”, a declarat el.

„Foarte mult țin la ea”: ce spune Ilie Năstase despre Ioana

În ciuda scandalului recent și a faptului că relația lor a trecut printr-o perioadă tensionată, Ilie Năstase spune că sentimentele pentru Ioana au rămas puternice.

„Foarte mult țin la ea și ea la mine la fel”, a declarat fostul tenismen. Năstase a spus că nu consideră că certurile dintre ei anulează cei opt ani petrecuți împreună și a descris-o pe Ioana drept „un om bun”.

„Cum să n-ai sentimente pentru o persoană cu care ai stat opt ani?”, a mai spus acesta, adăugând că problemele din cuplu sunt lucruri care se întâmplă și în alte relații. „Eu nu știu un cuplu perfect, n-am auzit”, a declarat Năstase.

În ceea ce privește viitorul relației, fostul sportiv spune că nu știe dacă cei doi se vor împăca definitiv sau vor ajunge la divorț, dar susține că este pregătit să meargă mai departe indiferent de deznodământ.

„Acum vreau să închei capitolul ăsta și mergem mai departe. Dacă e să ne împăcăm, ne împăcăm. Dacă e să divorțăm, divorțăm”, a spus Ilie Năstase.

Referitor la ordinul de protecție emis inițial după conflictul dintre cei doi, acesta a fost ulterior infirmat de procuror, iar măsura de monitorizare electronică nu mai este în vigoare.

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