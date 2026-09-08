Ioana Năstase, replică pentru Brigitte Pastramă după declarațiile despre căsnicia cu Ilie Năstase: „Frumos ar fi să își vadă de familia ei!”

Ioana Năstase, actuala soție a lui Ilie Năstase, cu care se află în proces de divorț, reacționează după declarațiile făcute de Brigitte Pastramă, fosta soție a fostului tenismen. Brigitte a dezvăluit recent mai multe lucruri mai puțin cunoscute publicului despre relația dintre Ilie și Ioana, iar afirmațiile sale nu au rămas fără răspuns.

Ioana Năstase, actuala soție a lui Ilie Năstase, răspunde acuzațiilor aduse de Brigitte Pastramă. Foto: Instagram

În urmă cu câteva zile, între Ilie și Ioana Năstase a izbucnit un nou scandal, după ce bruneta i-ar fi adus mai multe acuzații fostului tenismen. Vezi AICI mai multe detalii. Ulterior, Brigitte Pastramă, care a fost căsătorită timp de opt ani cu Ilie Năstase, a vorbit public despre anumite aspecte din relația dintre acesta și actuala lui soție.

Brigitte a susținut că Ioana ar fi fost mereu geloasă pe ea și a făcut afirmații referitoare și la presupusele interese financiare pe care aceasta le-ar fi avut în relația cu Ilie Năstase.

Ioana Năstase îi răspunde lui Brigitte Pastramă

Declarațiile fostei soții a lui Ilie Năstase au determinat-o pe Ioana Năstase să reacționeze. Bruneta i-a transmis lui Brigitte Pastramă să nu se implice în problemele dintre ea și fostul tenismen și să se concentreze asupra propriei familii.

Ioana Năstase a oferit o declarație în care a precizat că nu înțelege motivul pentru care Brigitte vorbește despre ea, mai ales în condițiile în care cele două nu se cunosc personal.

„Nu înțeleg ce are această femeie cu mine. Nici măcar nu mă cunoaște ca om. Eu nu mă justific în fața nimănui, cu atât mai mult în fața doamnei Brigitte, care nu mai face parte din viața lui Ilie de mai mult de opt ani. Frumos din partea ei ar fi să își vadă de familia ei!”, a spus Ioana Năstase, potrivit Cancan.

Brigitte Pastramă: „Eu știam că sunt subiect de scandal între ei”

În urmă cu câteva ore, Brigitte Pastramă a făcut noi dezvăluiri despre relația dintre Ilie și Ioana Năstase. Fosta soție a fostului tenismen a susținut că numele ei ar fi reprezentat un adevărat motiv de tensiune în căsnicia celor doi și că Ioana ar fi avut reacții puternice atunci când se vorbea despre ea.

Brigitte a povestit că știa că este un subiect de scandal între Ilie și Ioana și a explicat că, după ce și-a refăcut viața alături de Florin Pastramă, a încercat să nu mai aibă nicio legătură cu fostul soț și să își vadă de propria familie.

„Eu știam că sunt subiect de scandal între ei. O să spun scandal, pentru că o persoană care sparge tot în casă și care face ce face în momentul în care se pomenește numele meu înseamnă că este o persoană care încearcă să mă scoată definitiv din viața unui om. Eu eram într-o relație cu Florin, drept pentru care eu am evitat orice legătură, am avut reality show-ul cu Florin, mi-am văzut de căsnicia mea tocmai că nu mai voiam nicio legătură”, a mai declarat fosta soție a lui Ilie Năstase.

Ce spune despre situația financiară a Ioanei Năstase

Brigitte Pastramă a vorbit și despre Ioana Năstase și situația financiară a acesteia, făcând acuzații dure cu privire la banii și proprietățile lui Ilie Năstase. Fosta soție a tenismenului a susținut că Ioana nu ar avea o sursă proprie de venit și a vorbit despre mai multe proprietăți care, potrivit afirmațiilor sale, ar fi ajuns pe numele acesteia.

„Ioana nu are o sursă de venit, sursa ei a fost faptul că l-a stors pe Ilie de bani. Eu nu am zis nimic pentru că nu era treaba mea. Sunt banii lui, poate să le dea și foc dacă vrea, dar acum e prea mult ce face. În momentul în care, după ce a transferat toate proprietățile lui, ale fostului meu soț, pe care eu cunosc foarte bine ce proprietăți avea, pe numele ei, ce înseamnă asta?!

Ultima dată a vândut, în urmă cu doi ani de zile sau doi ani și jumătate, apartamentul pe care l-a luat tot împreună cu mine, la Casa Scânteii, pe strada Lacului. Am avut și eu un apartament acolo, doar că eu, în prostia mea, am schimbat cu unul care era la mare. Așa am vrut eu atunci, în fine. Să vândă apartamentul de la Casa Scânteii a fost cel mai rău lucru pe care l-a făcut Ilie. Ea a avut un plan diabolic! Asta o fi învățat-o la biserică?! La Mănăstirea unde merge o învață să-și facă soțul de bani?”, continuă vedeta seria dezvăluirilor.