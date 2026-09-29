Damian Drăghici și Cristina Stroe s-au căsătorit în secret. Cum au făcut anunțul

Damian Drăghici și Cristina Stroe și-au oficializat relația după aproape un deceniu de când formează un cuplu. Cei doi au ales să păstreze discreția în jurul cununiei civile și au anunțat vestea într-un mod inedit, printr-o fotografie realizată chiar în ziua în care au spus „DA”.

Damian Drăghici și Cristina Stroe s-au căsătorit Foto: instagram

Damian Drăghici și Cristina Stroe au făcut pasul cel mare, după mai mulți ani de relație. Cei doi s-au căsătorit civil luni și au preferat să împărtășească vestea cu urmăritorii lor într-un mod simplu și discret, fără o ceremonie prezentată în spațiul public.

Damian Drăghici și Cristina Stroe au spus „DA” la cununia civilă

Artistul și partenera sa au publicat pe Instagram o fotografie realizată chiar în ziua cununiei civile. Cei doi apar într-un cadru relaxat, la pizza, iar ținutele alese nu lasă loc de prea multe interpretări: Damian Drăghici poartă alb, în timp ce Cristina Stroe a optat pentru o rochie albă, lungă.

Detaliul care a dezvăluit motivul întâlnirii se află chiar pe cutia de pizza. Mesajul „Just Married”, însoțit de data cununiei civile, a fost cel care le-a dat vestea urmăritorilor.

Cei doi au ales să păstreze și mesajul pe măsura momentului, cu o doză de umor: „Voi ce faceți în zilele de luni? P.S. de data asta n-am mai zis ok. Am zis DA!”.

Damian Drăghici și Cristina Stroe formează un cuplu din 2017 și au împreună un băiețel, Andrei, în vârstă de 7 ani. Pe lângă relația personală, cei doi au și o legătură profesională, muzica fiind unul dintre lucrurile care i-au apropiat.

Cristina Stroe, despre diferența de 23 de ani dintre ea și Damian Drăghici

Între Damian Drăghici și Cristina Stroe există o diferență de vârstă de 23 de ani, subiect despre care artista a vorbit în trecut. Cristina Stroe a explicat că, în relația lor, sprijinul reciproc și sinceritatea au un rol important, inclusiv atunci când apar neînțelegeri.

„Pe zi ce trece, conștientizăm tot mai tare că noi doi suntem binecuvântați să avem o dinamică a relației într-o continuă mișcare. Fără să ne dăm seama, atunci când există tensiuni și unul dintre noi e mai afectat, celălalt îl ridică.

Noi nu îmbrăcăm adevărul în cuvinte frumoase și ne tragem de mânecă atunci când avem ceva de spus, dar la sfârșitul zilei, ne dăm seama că asta este ceea ce întărește legătura dintre noi, libertatea de a putea fi autentici, sinceri, fără să ne măsurăm intențiile.

Cred că suntem un cuplu normal și sănătos în care există ceva foarte important pe lângă iubire, și anume, adevăr. De aici și micile ciondăneli. De cele mai multe ori, Damian are energia unui adolescent, iar eu energia acelei femei trecute prin viață. Ne mai întreabă oamenii cum se simte diferența de vârstă dintre noi și le explic că este foarte greu (într-un mod sarcastic) să fiu într-o relație cu un adolescent”, a declarat Cristina Stroe.