Bucurie mare pentru una dintre cele mai frumoase femei din lume și partenerul său! Au devenit părinți pentru întâia oară. Imagine emoționantă cu micuța

Una dintre cele mai frumoase femei din lume trăiește o perioadă specială. Modelul Barbara Palvin și actorul Dylan Sprouse au devenit părinți pentru prima dată, după ce vedeta a adus pe lume o fetiță. Cei doi au anunțat fericita veste pe 28 septembrie, printr-o fotografie publicată pe Instagram.

Dylan Sprouse și Barbara Palvin au devenit părinți Foto: Instagram

În imagine, proaspeții părinți apar purtând tricouri ale echipei Los Angeles Dodgers, în timp ce își țin micuța aproape. Fotografia a fost realizată în timp ce urmăreau la televizor meciul dintre Los Angeles Dodgers și San Francisco Giants, disputat pe 27 septembrie.

„Am luat Ziua Muncii foarte în serios anul acesta”, au scris Barbara Palvin și Dylan Sprouse, făcând referire la Labor Day, sărbătoarea americană celebrată în 2026 pe 7 septembrie.

Dylan Sprouse, nerăbdător să devină tată de fată

Cei doi au dezvăluit în luna mai că vor deveni părinți, după ce Barbara Palvin și-a etalat burtica de gravidă la Festivalul de Film de la Cannes. În iulie, actorul a confirmat, în podcastul său „Wildmen”, că vor avea o fetiță și a povestit că îi găsiseră deja un nume de alint.

„Vom avea o fetiță, lucru care mă încântă foarte mult”, a declarat Dylan Sprouse, în vârstă de 34 de ani.

Actorul a dezvăluit că el și soția sa îi spuneau micuței „principessa”, termen italian care înseamnă „prințesă”. De asemenea, a mărturisit că abia aștepta să devină tată de fată și că se bucura inclusiv la gândul petrecerilor cu ceai.

Barbara Palvin, despre provocările sarcinii

Înainte de naștere, modelul, în vârstă de 32 de ani, a vorbit deschis despre dificultățile sarcinii și schimbările fizice prin care a trecut. Aceasta a recunoscut că uneori s-a simțit vinovată pentru că nu se bucura de experiență atât de mult precum alte femei.

„Uneori mă simt vinovată pentru că nu mă bucur de sarcină la fel de mult ca multe dintre femeile de acolo”, a mărturisit Barbara.

Vedeta a explicat că schimbările corpului și dificultățile de respirație i-au provocat momente de disconfort. Totodată, a subliniat cât de important a fost sprijinul soțului său.

„Dylan a fost alături de mine și îmi amintea de fiecare dată că noi creăm o viață”, a povestit modelul.

Acum, cei doi au început un nou capitol în viața lor, în rolul de părinți.