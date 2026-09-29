Anda Adam și soțul ei, provocare de 52 de săptămâni. Ce proiect au pus la cale

Anda Adam și soțul ei au pornit împreună într-o provocare care va dura nu mai puțin de 52 de săptămâni.

1/8 Anda Adam și soțul ei, provocarea care le va schimba viața Foto: click.ro

Cei doi și-au propus o transformare care depășește însă cu mult mersul la sală sau dorința de a arăta bine.

Vor să-și construiască un stil de viață sănătos, pe termen lung, și să împărtășească experiența lor cu cei care îi urmăresc.

Proiectul celor doi soți se numește "Dincolo" și poate fi povestea oricui. În 52 de săptămâni, artista și soțul ei, Joseph Adam, și-au propus să treacă prin mai multe schimbări benefice corpului lor și să obțină rezultatul dorit. Artista a făcut și o pagină de Instagram pentru acest proiect, acolo unde va posta tot ceea ce face în acest program pentru a-și ține urmăritorii și fanii la curent.

„Proiectul nostru durează 52 de săptămâni. Este o provocare pe care am decis să o facem împreună și care nu înseamnă doar o transformare fizică sau mers la sală”, spune Anda Adam, exclusiv pentru Click!.

Planurile soțului ei sunt chiar mai ambițioase. Acesta își dorește să ajungă pe scena unui concurs, cel mai probabil în luna aprilie. Anda nu știe dacă îl va urma până acolo și privește situația cu umor.

„Soțul meu își dorește chiar să urce pe scenă la un concurs, probabil în aprilie. Eu, sincer, nu cred că mă voi urca pe scenă. Dar pentru mine provocarea este despre mult mai mult decât atât”, ne-a spus artista.

Anda Adam: „Nu facem lucrurile după ureche”

Cei doi tratează proiectul cu seriozitate și au alături o echipă de specialiști.

„În spatele nostru există o întreagă echipă de oameni specializați: medici, nutriționiști și specialiști în antrenamente. Ne informăm, învățăm și încercăm să facem fiecare pas corect și responsabil”, mai adaugă vedeta.

Anda și soțul ei vor ca experiența lor să devină și o sursă de inspirație pentru oamenii care își doresc o schimbare, dar nu știu cum să facă primul pas.

„Vrem să împărtășim cu oamenii ceea ce învățăm pe parcurs — informații utile, experiențe reale și lucruri care ne ajută să construim, pas cu pas, un stil de viață sănătos și sustenabil”, mai spune artista pentru Click! despre acest program de modelare și transformare.

Nu este o dietă, ci o schimbare pe termen lung

Pentru Anda Adam, miza celor 52 de săptămâni nu este obținerea rapidă a unei anumite forme fizice, ci construirea unor obiceiuri care să rămână.

„Pentru noi, cele 52 de săptămâni nu sunt despre o dietă sau despre «a arăta bine» pentru o perioadă. Sunt despre o schimbare pe termen lung. Despre disciplină, sănătate, echilibru și despre construirea unui stil de viață pe care să îl putem păstra”, ne-a mai spus vedeta.

Iar dacă povestea lor îi va determina și pe alții să înceapă propria transformare, artista consideră că proiectul își va fi atins cu adevărat scopul.

„Dacă, prin experiența noastră, reușim să dăm și altora curajul și informațiile necesare să pornească la drum, atunci provocarea noastră va avea și mai mult sens”, e de părere Anda Adam.