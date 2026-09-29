 FOTO O mai țineți minte pe „Betty cea urâtă”? La 53 de ani, actrița din celebra telenovelă arată senzațional!
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FOTO O mai țineți minte pe „Betty cea urâtă”? La 53 de ani, actrița din celebra telenovelă arată senzațional!

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După aproape 25 de ani de când a devenit cunoscută datorită rolului din „Yo soy Betty, la fea”, Ana María Orozco arată foarte diferit de imaginea personajului care a cucerit publicul internațional.

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Foto: Instagram, Telemundo Betty cea urâtă

Rolul din telenovela „Betty cea urâtă” a rămas unul dintre cele mai importante capitole din cariera actriței. Serialul a avut 335 de episoade, iar succesul său a transformat-o pe Orozco într-o vedetă internațională. La vremea respectivă, actrița avea doar 27 de ani.

Succesul a venit însă și cu un preț. Într-un interviu acordat celor de la „Los Angeles Times”, Orozco a povestit că echipa lucra până la 18 ore pe zi, câte șase zile pe săptămână, timp de aproape doi ani. După încheierea filmărilor, actrița a recunoscut că s-a simțit epuizată și chiar speriată de ceea ce avea să urmeze. „Toată lumea o voia pe Betty, dar eu îmi doream mai mult. Îmi doream o carieră de actriță”, a mărturisit ea.

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Foto: Instagram

După succesul uriaș al serialului, Ana María Orozco și-a continuat cariera în teatru și televiziune, în special în Argentina unde s-a stabilit. Dincolo de lumina reflectoarelor, actrița este mamă a două fiice, cărora le este extrem de apropiată. Una dintre ele, Lucrecia Quaglia, a ales la rândul ei showbiz-ul, lucrând ca model, actriță și cântăreață.

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Foto: Instagram

Timpul a demonstrat că Ana María Orozco nu a rămas captivă în imaginea personajului care a făcut-o celebră. Dar numai în fața camerelor de filmat. În 2024, celebra poveste a revenit pe ecrane cu „Betty, la Fea: La Historia Continúa”, continuarea producției originale. Revenirea personajului a reprezentat pentru Orozco o experiență specială, actrița vorbind cu multă căldură despre rolul pe care l-a îndrăgit încă de la început.

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Foto: Profimedia

La aproape un sfert de secol de la debutul serialului, Ana María Orozco demonstrează că Betty poate rămâne pentru totdeauna în memoria publicului, în timp ce femeia din spatele personajului și-a continuat drumul, atât profesional, cât și personal. Și arată foarte bine în tot acest timp!

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