Radu Vâlcan nu mănâncă pui decât de la Șușani. Regula pe care o respectă chiar și în străinătate și ce le-a interzis copiilor

Radu Vâlcan este foarte atent la alimentație. Nu consumă carne de pui decât din curtea proprie, de la Șușani. Prezentatorul de la „Insula Iubirii” le-a impus și celor trei băieți ai lui restricții alimentare, în ce privește dulciurile mai ales.



1/5 Adela Popescu și Radu Vâlcan, la Șușani Foto: Instagram

Radu Vâlcan (49 de ani) este adeptul mâncărurilor curate. Acesta are mare grijă la alimentație și reușește să-și mențină aceeași siluetă ca pe vremurile când era manechin la Cătălin Botezatu.



De ce nu consumă decât carne de pui de la Șușani?

Prezentatorul de la Antena 1 adoră să-și petreacă vacanțele la Șușani, unde el și soția, Adela Popescu, și-au construit o casă pe model toscan.

Adela ne-a dezvăluit că soțul ei nu mănâncă decât carne de pui crescut la Șușani.

„El nu mănâncă pui decât de la Șușani, pentru că e bio. Nici când merge în străinătate nu mănâncă pui deloc. Nici mâncărurile gătite nu-i plac. Sarmale, ciorbe, tocănițe, amestecuri, nu-i plac.

El preferă mâncarea efectiv curată, grătarul sau carnea la cuptor. În schimb, dacă i-ai pus niște cartofi prăjiți în față, nu se poate obține! Sunt slăbiciunea lui: cu parmezan, cu usturoi, cu orice”, a declarat Adela Popescu, pentru Click!

Adela Popescu, Radu Vâlcan și cei trei copii, la Șușani Foto: Instagram

„Copiilor nu le dăm dulciuri! Nu avem în casă”

Radu și Adela nu au doar grijă la alimentația lor, dar le-au impus restricții alimentare și celor trei băieți ai lor, mai ales în privința dulciurilor.

„Noi nu avem în casă sertarul de dulciuri. Nu există să avem așa ceva! Copiii mai mănâncă dulciuri de pe la colegi, dacă merg la ziua vreunuia, dar la ei acasă, unde petrec cel mai mult timp, n-au. E cel mai important. Normal că atunci când pleacă la o petrecere sau și la școală mai mănâncă, dacă li se oferă.

Eu acasă le mai fac o înghețată din iaurt cu banane sau cu fructe de pădure îndulcită cu miere. Fructe, în schimb, au la discreție. Dar, dulapul acela înțesat cu dulciuri nu există! Să nu te gândești că găsești la noi în dulapuri napolitane sau eugenii.

Tot ceea ce propovăduia Radu despre alimentație în trecut și noi spuneam: <<pleacă mă, lasă mă copiii în pace>>, că el nu mânca deloc zahăr, acum la cinci ani distanță s-a dovedit că într-adevăr avea mare dreptate”, a mai spus Adela Popescu, pentru Click!

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai frumoase și mai solide cupluri din show-biz. Ei au împreună trei băieți: Alexandru (10 ani), Andrei (7 ani) și Adrian (5 ani).

Aceștia au declarat însă, în nenumărate rânduri, că nu mai intenționează să mărească familia, fiind foarte împliniți cu cei trei băieți. Familia petrece mult timp în natură și în vacanțe pe moșia familiei de la Șușani.

„Șușani este locul în care ne simțim cel mai bine, locul în care ne încărcăm bateriile, copiii se simt absolut senzațional și este liniște. Îmi place foarte mult acolo, mie nu-mi place agitația orașului absolut deloc. Chiar glumeam cu Adela, la un moment dat, şi îi spuneam că oricând m-aș muta acolo”, a spus Radu Vâlcan, pentru Click!