Lovitură pentru Brad Pitt! Zahara a renunțat oficial la numele tatălui. Al patrulea copil a depus deja actele

Zahara Jolie a făcut pasul oficial și a renunțat la numele Pitt, devenind al treilea copil al fostului cuplu care își schimbă legal numele de familie. Povestea nu se oprește aici: urmează și al patrulea copil al lui Brad Pitt care a depus deja actele pentru a renunța la numele tatălui.

Angelina Jolie și Brad Pitt Foto: Profimedia

Brad Pitt și Angelina Jolie au împreună șase copii: Maddox, 25 de ani, Pax, 22 de ani, Zahara, 21 de ani, Shiloh, 20 de ani, și gemenii Vivienne și Knox, în vârstă de 18 ani.

Cei doi actori s-au despărțit în 2016, după aproximativ 12 ani de relație și doi ani de căsnicie. Divorțul lor a fost finalizat în decembrie 2024, iar copiii au luat o decizie incredibilă.

Zahara Marley Jolie, fiica în vârstă de 21 de ani a actorilor Brad Pitt și Angelina Jolie, a renunțat oficial la numele de familie „Pitt”.

Un judecător din California a aprobat cererea prin care tânăra a solicitat ca numele său legal să fie „Zahara Marley Jolie”, potrivit documentelor judiciare consultate de presa americană, citate de People.

Decizia a fost pronunțată luni, 28 septembrie, în cadrul audierii privind cererea depusă de Zahara. Potrivit documentelor, schimbarea nu a întâmpinat obiecții.

Zahara este al treilea dintre cei șase copii ai fostului cuplu care a obținut aprobarea legală pentru eliminarea numelui Pitt. Aceeași decizie au luat-o și frații ei Shiloh și Maddox.

De ce au luat copiii această decizie

Demersurile privind numele copiilor au loc pe fondul unei relații tensionate între Brad Pitt și mai mulți dintre copiii săi.

O sursă citată de presa americană afirma în 2024 că actorul avea „foarte puțin contact” cu copiii săi mai mari, în timp ce continua să aibă drepturi de vizitare în cazul copiilor mai mici.

În septembrie 2026, o altă sursă citată de presă a susținut că între Brad Pitt și copiii săi există foarte puțină comunicare. Afirmațiile privind relația dintre actor și copii au fost însă prezentate prin intermediul unor surse, nu ca o declarație directă a tuturor celor implicați.

În trecut, Brad Pitt a fost investigat în urma unor acuzații privind un incident petrecut în timpul unei călătorii cu avionul privat al familiei, în septembrie 2016. FBI a închis ulterior investigația fără formularea unor acuzații, iar autoritățile pentru protecția copilului din Los Angeles au încheiat propria anchetă fără constatări de abuz.

Zahara făcuse deja public numele Jolie

Schimbarea legală nu reprezintă o surpriză completă. Zahara folosise deja public numele „Zahara Marley Jolie”.

În luna mai, la absolvirea Spelman College din Atlanta, tânăra a fost prezentată cu acest nume în timpul ceremoniei.

Mai mult, în 2023, când s-a alăturat organizației studențești Alpha Kappa Alpha, s-a prezentat drept Zahara Marley Jolie.

Cererea oficială pentru eliminarea numelui Pitt fusese depusă în luna iunie, iar documentele indicau că procedura fusese inițiată anterior.

Și fratele ei, Maddox, a început în acest an demersurile pentru schimbarea numelui. În septembrie, instanța a aprobat cererea acestuia, iar „Maddox Chivan Jolie-Pitt” a devenit legal „Maddox Chivan Jolie”.

Shiloh a luat decizia în 2024, după ce a împlinit 18 ani.

Și Vivienne urmează să renunțe la numele Pitt

Un alt copil al cuplului, Vivienne, a depus în luna iulie o cerere pentru a renunța la numele Pitt. Ea dorește ca numele său să fie „Vivienne Marcheline Jolie”. Audierea în cazul ei este programată pentru 2 noiembrie.

Astfel, patru dintre cei șase copii ai lui Brad Pitt și Angelina Jolie au inițiat proceduri pentru a elimina „Pitt” din numele lor de familie. În cazul lui Shiloh, Maddox și Zahara, schimbarea a fost deja aprobată, în timp ce procedura lui Vivienne este încă în desfășurare.