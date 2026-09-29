 Corina Caragea, vacanță de neuitat în Canada. Ce problemă a găsit la destinație: „Singurul defect”
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FotoCorina Caragea, vacanță de neuitat în Canada. Ce problemă a găsit la destinație: „Singurul defect”

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Corina Caragea a împărtășit cu fanii imagini din vacanța în Canada, unde a reușit să viziteze câteva orașe cu peisaje de poveste. De asemenea, ea a mai vorbit despre „defectul” pe care l-a găsit acestei țări.

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Foto: arhivă

Primele impresii ale Corinei Caragea despre Canada

Canada a fost, în viziunea Corinei Caragea, un loc în care peisajele par desprinse din postere. Munții uriași, cu relief dramatic, creează impresia de măreție, iar lacurile în culori aproape ireale completează un tablou natural spectaculos.

Prezentatoarea TV a publicat o imagine de la Moraine Lake, unul dintre cele mai cunoscute lacuri glaciare din Parcul Național Banff, și a anunțat că vor urma și alte fotografii.

„Canada îmi pare un șir nesfârșit de postere care au prins viață.

Munți uriași, dramatici, care te fac să te simți foarte mic. Lacuri în culori ireale. Postez azi doar unul dintre ele – Moraine. Mai urmează. Am închiriat o mașină cât o sufragerie și am condus pe șosele care dispar printre păduri și peisaje care te fac să simți că ești într-un film. Pe margine mi-a apărut la un moment dat un indicator: „fără semnal la telefon în următorii 230 de kilometri”… Căprioare, elani, urși, marmote, veverițe, oi sălbatice – eu sunt aici musafirul lor.

Iar toamna cred că este anotimpul perfect pentru Canada. Verdele pădurilor începe să se amestece cu galben și auriu, vremea e perfectă, iar primele urme de zăpadă pe vârfuri fac munții și mai spectaculoși.

În Banff m-am cazat. Un orășel de basm căruia am tot încercat să-i găsesc un defect. N-am reușit. Ba da – e cam scump.

Moraine Lake, Lake Louise, Icefields Parkway, Canmore… de fiecare dată când credeam că am văzut cel mai frumos loc, apărea următorul. Nu mă lasă Instagram să postez 1838383 de poze deodată, că altfel…”

Corina Caragea s-a cazat în Banff, un orășel de poveste căruia încearcă să-i găsească un „defect”, însă singurul minus identificat a fost prețul ridicat al serviciilor. Printre locurile vizitate se numără Moraine Lake, Lake Louise, Icefields Parkway și Canmore. 

Aceasta spune că fotografiile surprinse în Canada nu reușesc să redea pe deplin frumusețea reală a peisajelor. În opinia ei, acesta ar putea fi singurul „defect” al țării: perfecțiunea naturii este atât de puternică, încât uneori pare ireală.

„Poate că singurul „defect” al Canadei e tocmai acesta: e atât de perfectă, încât uneori pare că nu e adevărată.

Și poate de aceea, dintre toate fotografiile pe care le-am făcut aici și urmează să mai postez, niciuna nu reușește să arate cât de impresionantă este în realitate”, a mai spus ea. 

Corina Caragea, vacanță spectaculoasă în Ibiza 

Nu este singura destinație de vacanță pe care a vizitat-o Corina Caragea în această vară. Vedeta a povestit și despre experiența pe care a trăit-o în Ibiza, după ce a ajuns, în sfârșit, în celebra destinație pe care spune că a amânat-o multă vreme.

Corina Caragea a mărturisit că i-a plăcut insula și a încercat să explice, într-o postare pe rețelele sociale, ce anume a impresionat-o cel mai mult.

Pentru prezentatoarea TV, cuvântul care descrie cel mai bine Ibiza este „libertate”. Vedeta spune că, indiferent de vârstă, aspect, locul de unde provii, banii pe care îi ai sau muzica pe care o asculți, fiecare persoană pare să își trăiască propria experiență.

Corina Caragea a recunoscut că a amânat multă vreme o vacanță în Ibiza, însă experiența de această dată a făcut-o să privească diferit celebra destinație.

„Mi-a plăcut Ibiza. Deși am amânat-o multă vreme. Dacă ar fi să o descriu într-un singur cuvânt, acela ar fi «libertate»”, a scris Corina Caragea.

Vedeta consideră că unul dintre lucrurile care definesc atmosfera din Ibiza este faptul că oamenii nu par preocupați de ceea ce fac cei din jurul lor.

„Nu contează câți ani ai, cum arăți, de unde vii, câți bani ai sau ce muzică asculți. Nimeni nu pare prea preocupat de ce face celălalt. Fiecare își trăiește propria versiune de Ibiza”, a transmis ea.

Astfel, fiecare turist își poate construi vacanța în funcție de propriile preferințe, fără să simtă că trebuie să urmeze un anumit tipar.

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