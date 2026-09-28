Pescobar a rămas fără permis și își caută șofer personal. Salariul pe care îl oferă este uriaș

Pescobar a rămas fără permis după ce a fost sancționat pentru conducere agresivă și a anunțat că își caută un șofer personal. Omul de afaceri oferă un salariu de 3.000 de euro.

Pescobar își caută șofer personal Foto: instagram/arhivă

Pescobar caută un șofer care să-l ajute cu deplasările, după ce nu mai poate conduce. Omul de afaceri spune că situația a apărut în urma unei sancțiuni pe care o consideră nedreaptă și a anunțat că este pregătit să plătească un salariu considerabil.

Pescobar oferă 3.000 de euro pentru un șofer personal

Omul de afaceri a povestit pe rețelele sociale că a rămas fără permis după ce a fost oprit de polițiști în Sectorul 4, în zona Tineretului. Acesta susține că a fost sancționat pentru conducere agresivă, după ce a efectuat un viraj la stânga.

Pescobar spune că nu consideră justificată sancțiunea și susține că agentul care l-a oprit ar fi avut un comportament nepotrivit. Omul de afaceri afirmă că ar fi fost și înjurat, însă recunoaște că nu poate demonstra acest lucru.

În aceste condiții, Pescobar a decis să caute un șofer personal și a anunțat că este dispus să ofere un salariu de 3.000 de euro.

„Caut șofer, salariu 3.000 de euro. Salariul va fi susținut de mine și jumate de domnu’ agent polițist care a pricinuit să ajung în această situație de a nu mai avea permis. Deci 1.500 ți-i dă agentul, care a făcut abuz, și 1.500 ți-i dau eu. 3.000 șofer, hai să vă văd”, a spus Pescobar în mediul online.

Pescobar își mută afacerea de la Mamaia în Vama Veche

În paralel cu problema permisului, Pescobar pregătește și o nouă schimbare în afacerile sale de pe litoral. Omul de afaceri a anunțat că a închis restaurantul din Mamaia și intenționează să își mute activitatea în Vama Veche, unde pregătește un concept adaptat zonei.

„Eu voi veni aici cu un concept în față, cu plită pescărească exact ca la Vama Veche, din tablă groasă de vapori, cu pește pescuit de noi”, a anunțat Pescobar.

Acesta spune că noua locație va păstra atmosfera specifică stațiunii și va pune accentul pe preparatele din pește și fructe de mare. „Pește pe plită, dar bineînțeles și cu caracatiță și fructele mele de mare, că merg perfect pe aceeași plită”, a mai spus omul de afaceri.

Pescobar spune că nu se teme de critici: „Eu îi plătesc pe hateri”

Odată cu apariția sa la PRO TV, Pescobar spune că reacțiile din mediul online au devenit și mai numeroase. Omul de afaceri susține însă că nu este deranjat de comentariile negative și consideră că acestea contribuie la notorietatea sa.

„Eu am inventat poziția de hater în nomenclator al muncii. Deci eu îi plătesc pe hateri. Au salariu. Atât de important sunt. Deci eu le-am dat de muncă haterilor și îi hrănesc zi de zi, căci fără de ei nu am avea vizibilitate și multe altele. Ei sunt indicatori de succes. Dacă ți-au plecat haterii, ți-a plecat succesul”, a declarat, în glumă, Paul Nicolau.

Pescobar spune că nu intenționează să-și schimbe comportamentul odată cu trecerea de la online la televiziune. Acesta consideră că naturalețea și stilul direct au fost chiar printre motivele pentru care a fost ales pentru noul proiect.