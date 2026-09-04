Paul Nicolau, alias „Pescobar”, se pregătește de nuntă după ce a devenit tată pentru a treia oară! Ce planuri are alături de Lavinia

Paul Nicolau, cunoscut de public drept „Pescobar”, traversează una dintre cele mai speciale perioade din viața sa. Antreprenorul a devenit recent tată pentru a treia oară, iar venirea pe lume a mezinului familiei pare să-l fi făcut să se gândească și mai serios la următorul pas în relația cu partenera sa, Lavinia. Afaceristul are deja planuri pentru viitor și a dezvăluit că intenționează să o ceară de soție.

Paul Nicolau se pregătește de nuntă. Foto: Instagram

Paul Nicolau este unul dintre numele cunoscute din industria HoReCa, businessul său din domeniul preparatelor din fructe de mare bucurându-se de succes. Și pe plan personal, lucrurile par să meargă la fel de bine. „Pescobar” este tatăl a trei copii, doi dintre aceștia provenind din relații anterioare, iar cel mai mic membru al familiei, un băiețel, s-a născut în urmă cu aproximativ două săptămâni și jumătate, rodul iubirii dintre el și actuala sa parteneră, Lavinia.

Pescobar: „Cu iubirea stau bine de tot”

Odată cu venirea pe lume a celui de-al treilea copil, Paul Nicolau se pregătește pentru un alt moment important: botezul fiului său. Antreprenorul ia în calcul ca, în aceeași zi, să facă și pasul cel mare alături de Lavinia. Acesta a mărturisit că are de gând să o ceară în căsătorie în mod tradițional, în genunchi, chiar dacă nu s-a decis încă asupra inelului.

„Cu iubirea stau bine de tot. Mi-a venit al treilea băiețel acum două săptămâni și jumătate. În curând fac botezul și cred că și nunta, pentru că a venit momentul. Până când? Am făcut și 40 de ani. O să o cer, asta este o formalitate. O să mă pun în genunchi, pentru că îi cer viața femeii de lângă mine și trebuie făcut acest gest. Nu m-am gândit la inel încă, dar nu-i problemă, le gândesc eu pe loc. Și vreau să le fac odată cu botezul, pentru că mie nu-mi plac evenimentele de genul acesta. N-am fost la cinci nunți în viața mea. Dacă tot le fac pe amândouă, o să fie petrecere mare. Nu m-am gândit la locație. Undeva unde să le fie comod invitaților”, a spus Paul Nicolau, potrivit Cancan.ro.

Paul Nicolau va apărea pe micile ecrane

De-a lungul anilor, Paul Nicolau, cunoscut publicului drept Pescobar, s-a remarcat prin afacerea pe care a construit-o în industria HoReCa și a devenit un exemplu pentru tinerii care își doresc o carieră în lumea afacerilor, dar și pentru antreprenorii aflați la început de drum. Experiența acumulată în domeniu, dar și pasiunea pentru gastronomie și business l-au adus acum într-o nouă etapă profesională.

Mai exact, Paul Pescobar se va afla la cârma unei noi emisiuni de la PRO TV, „Pe muchie de cuțit”, un reality show care aduce în fața telespectatorilor povești autentice despre restaurante aflate în impas. Problemele de organizare, conflictele de familie sau tensiunile din cadrul echipelor sunt doar câteva dintre situațiile cu care se confruntă proprietarii localurilor, iar Pescobar va intra direct în mijlocul problemelor pentru a identifica soluții.

În fiecare ediție, antreprenorul va lucra alături de proprietarii și echipele restaurantelor pentru a înțelege de unde pornesc dificultățile și pentru a încerca să schimbe lucrurile care nu funcționează. Experiența sa din HoReCa va fi, astfel, pusă în slujba unor afaceri care au nevoie de o schimbare pentru a putea merge mai departe.

„În HoReCa, știu cât de ușor e să construiești ceva cu pasiune și cât de greu e să-l ții în picioare când lucrurile încep să meargă prost.

În Pe muchie de cuțit, intrăm în restaurante cu probleme reale și spunem lucrurilor pe nume, dar cu un singur obiectiv: să găsim soluții și să le dăm o șansă la un nou început. O să fie direct, autentic și, cu siguranță, nu o să fie liniște în bucătărie ”, spune Paul Nicolau (alias Pescobar).