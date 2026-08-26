Pescobar va face show la TV! Cu ce post a semnat

Restaurante cu probleme reale, antreprenori puși în fața unor decizii dificile și transformări spectaculoase. Noul reality show „Pe muchie de cuțit” aduce în România povești autentice din industria HoReCa și deschide castingul pentru restaurantele care au nevoie de o schimbare! Ce rol va avea vestitul Pescobar în emisiunea de la Pro TV?

Paul Nicolau va fi gazda unui show la Pro TV Foto: Pro TV

Ce se întâmplă atunci când un restaurant ajunge într-un punct în care nu mai poate continua în aceeași direcție? Când problemele din bucătărie se transformă în probleme de business, iar pasiunea pentru mâncare nu mai este suficientă pentru a ține o afacere în viață?

PRO TV și VOYO au anunțat că pregătesc „Pe muchie de cuțit, adaptarea românească a formatului internațional „Kitchen Nightmares”, producția care aduce în prim-plan povești reale din industria HoReCa și oferă restaurantelor aflate în dificultate șansa unui nou început.



Pescobar a semnat cu Pro TV!

La cârma show-ului se va afla Pescobar(Paul Nicolau), una dintre cele mai cunoscute figuri din industria HoReCa din România, care va intra în restaurantele aflate în impas pentru a identifica problemele, a pune întrebările dificile și a-i ajuta pe antreprenori să găsească soluții.

Inspirat de formatul „Kitchen Nightmares”, „Pe muchie de cuțit” urmărește povești autentice despre restaurante care se confruntă cu dificultăți de business, probleme de organizare, tensiuni în echipă sau conflicte de familie.

În fiecare ediție, Pescobar va descoperi ce se află în spatele problemelor cu care se confruntă restaurantul și va lucra alături de proprietari și echipe pentru a schimba lucrurile care nu funcționează.

„În HoReCa, știu cât de ușor e să construiești ceva cu pasiune și cât de greu e să-l ții în picioare când lucrurile încep să meargă prost.

În Pe muchie de cuțit, intrăm în restaurante cu probleme reale și spunem lucrurilor pe nume, dar cu un singur obiectiv: să găsim soluții și să le dăm o șansă la un nou început. O să fie direct, autentic și, cu siguranță, nu o să fie liniște în bucătărie ”, spune Paul Nicolau (alias Pescobar).

Pentru restaurantele care se confruntă cu probleme și sunt pregătite să facă o schimbare, castingul pentru „Pe muchie de cuțit” este deschis.

Antreprenorii din industria HoReCa care vor să-și înscrie restaurantul în noua producție se pot înscrie pe inscrieri.protv.ro.

„Pe muchie de cuțit” va începe în curând filmările și va aduce în fața publicului restaurante din diferite zone ale României, fiecare cu propriile provocări, povești și identitate. De la afaceri de familie la restaurante care încearcă să-și găsească locul într-o piață tot mai competitivă, producția va pune în valoare atât oamenii și poveștile lor, cât și gastronomia locală și specificul comunităților în care acestea s-au dezvoltat.

„Pe muchie de cuțit”, adaptarea românească a formatului internațional „Kitchen Nightmares”, va fi difuzat la PRO TV și va fi disponibil pe VOYO. Mai multe detalii despre producție și momentul în care publicul va putea urmări noul show vor fi anunțate în curând.